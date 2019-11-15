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Все про:заробітна плата (590) Слуга народу (485) Скороход Анна (13)

 СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход. ВIДЕО

Виключена з фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5000 "тіньової зарплати" в конвертах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це вона заявила на брифінгу, коментуючи звинувачення голови фракції Давида Арахамії в тому, що вона нібито лобіювала інтереси олігархічних груп і пропонувала нардепам хабаря.

Відео Еспресо ТБ

"Мені зараз розповіли, що я пропонувала хабаря (депутатам за голосування в комітетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплати по $5000 у конвертах", - заявила вона.

На запитання журналістів про те, хто дає і отримує зарплату в такий спосіб, Скороход не відповіла, заявивши, що "ви всі самі бачите" і "були зафіксовані випадки передачі грошей у конвертах". Водночас вона додала, що їй гроші в конвертах не давали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159915
 
   
 Топ коментарі
 
А це вже серйозна "пиятика" пішла. За таке можна всіх цих чортів закривати.
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зебилы - представляете уровень честности марионеток в верховной раде - ну вы себе и слуг повибирали - по ходу это вы слуги у них - судя по зарплате уж точно)))
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тю, а Яременко Галюсику говорил, шо "десятка это намного выше его возможностей", а всего-то з/п в конверте за 2 месяца. От брехло бессердченое!
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а Моника Янелох этой слуге номер горячей линии НАБУ давала? тама без звонка дел не начинают. СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 1553
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какие-то странные зелебобики в комментах. лапшу с "г+г" про Пороха хавают вёдрами, а тут родная слуга сказала - не верят.
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https://www.obozrevatel.com/crime/aleksej-alyakin-muzh-deputata-annyi-skorohod-lozh-o-vojne.htm

интересная история))..в этой статье какбЭ намекают,что нардепство этой идиотке....купили два афериста из расеи , ее якобы "муж" алякин и его подельник фукс,чтоб скороход прикрывала их делишки в Раде.
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"Просили аграрии не голосовать", какие аграрии?
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молодец, сдала всю Зе команду с потрахами, не побоялась ))
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"СН зарплаты по $5 тыс. в конвертах выдает, а меня обвиняют во взяточничестве, - Скороход. ВИДЕО"

Ужасная, мерзкая ложь
Попкорн в студию
будем смотреть, когда её за эту ложь посадят.
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..что ..тебе не дали в конверте зебобики? .. Даже не предложили? ... А попкорн себе в задницу засунь... Пригодится... когда посадят!))))
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А что же она раньше молчала? Рассказала только после того, как выгнали ссаными тряпками из фракции. А если бы не выгнали? Так бы и дальше молча стригла капусту? Это все что нужно знать про ублюдочную Зеко...анду
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Пускай вернет все деньги, если такой факт был, что получала в конвертах, куратору и расскажет за что давали и голосовала ли так как велели, давая деньги
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А она и так уже достаточно рассказала. Толи еще будет))) Сейчас все посыплется, как "Карточный домик"
Это начало конца фейковой партии "Слуги народа"
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скороход любить швидкість ? скоро вона поїде...
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Насчёт зарплаты в конвертах - такова традиция в госструктурах. Ценным работникам, которые на одной зарплате, начальство всегда подбрасывало...
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И откуда начальство те деньги берет, с собственной безразмерной зарплаты или есть другие варианты ?
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Начальство делит бюджетные деньги и имеет с этого свой процент.
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Ах вон оно как, коррупцией и взятками делится с подчиненньіми
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Я согласен кнопкодавить за 15 тыс грн, зачем переплачивать.
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254 Зедепутатов..... умножаем минимум на 5к (5К это минимальная ставка, есть наверное и 10, 20,30...50,100к типо министры, спикер и руководитель партии)..... Этот минимум составляет 1.27 ляма на всех в месяц!!!

Не думаю, что от проданных Юзиком билетов на Квартал95, питается этот ЗООПАРК.... 1.3 ляма в месяц, не по карману Зеленскому.... Спонсирование этого зверинца под силу либо России и Путину, либо какому-то из олигархов.... скорей всего Коломойскому....
Если этот РОЗБИЙНЫК БЕНЯ (которого преследует ФБР и въезд запрещен а Америку), содержит этот Зоопарк, то прогнозируемо, что он попросит быстрый возврат этих средств, потраченных на кормежку этого зверинца.... Например в виде купли земли, привата и т.д.
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Это сущие копейки, Дэнди НеРусскаяСвинья. Это значит, что они уже сели на потоки и могут выделить этот жалкий лимончик в месяц без проблем. Более того. СН депутаты не раз жаловались, что Юля и Петя платят своим по 20 штук зелени в месяц и просили того же.
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Неважно какие это копейки.... Это первый прецендент, когда действующий депутат публично оглашает факты коррупции....
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Гы, можно подумать, бизнесмены-миллионеры типа Тищенко шли в народные депутаты чтоб все бросить, и за 15 тыс.грн. там сидеть и "о народе думать"
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Кстати... это не просто БАБАЛЯПНУЛА..... Это серьезное обвинение от действующего депутата... Рябошапка, НАБУ, Холодницкий, Сытник... все.... должны заинтересоваться этим.... проверить и допросить всю фракцию СН на предмет коррупционных действий....
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Из 254 зедепутатов еще пару отпетых зебилов (как эта Скороход) отыщится... еще выложат еще, что-то интересненькое.....

Потом можно подключить американских ДЕМОКРАТОВ.... Представляете, Трамп запрашивал расследование у полностью коррумпированной страны???!!!!
Где вся фракция, все 254 зебила, плюс министры, + прокурор, + президент Зеленский.... сидят на кармане у олигарха, бандита Коломойского, которому въезд в Америку запрещен.....

ДА ЭТО ЖЕ ВЕРНЯКОВЫЙ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ....
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ты не поверишь - как всегда ничего не будет....)))
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Трампу будет....
Кстати, были случаи, когда антикорупционные органы арестовывали несколько членов партии в парламенте... Например социал-демократов в Румынии....
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по 5 штук зЭлени...., да, совсем онных рЯдовых зЭбилов за лохов держат СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 2292..., но с другой стороны - они то знают что за шваль и рвань они под забором нашли и в списки "сЛуг внесли..., для многих это целое состояние))))), и это - почему это бОрцунка об этом не заявила раньше - о 5 шматах, а теперь )))))))
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Зеленський і слуги Кремля не виконали жодної соціальної обіцянки: бюджет-2020 проти людей
Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.


https://oleg-leusenko.livejournal.com/12294820.html

СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 7835
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слуги народа они такие ))) ничего *** не меняется СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 7275 что белые,что красные одна муйня_____
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5к зелени? Мелковато... Порох своим от 20к платит!
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Новиє ліца не можуть отримувати гроші в конвертах... Ви всьо врєті... ЗЕлена влада найчесніша на світі!
Це все проіски шоколадного баригі 😂😂😂
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Чему удивляться!
Слуги бени получают зарплату от бени, беню это устраивает.
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