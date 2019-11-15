 СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це вона заявила на брифінгу, коментуючи звинувачення голови фракції Давида Арахамії в тому, що вона нібито лобіювала інтереси олігархічних груп і пропонувала нардепам хабаря.
Відео Еспресо ТБ
"Мені зараз розповіли, що я пропонувала хабаря (депутатам за голосування в комітетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплати по $5000 у конвертах", - заявила вона.
На запитання журналістів про те, хто дає і отримує зарплату в такий спосіб, Скороход не відповіла, заявивши, що "ви всі самі бачите" і "були зафіксовані випадки передачі грошей у конвертах". Водночас вона додала, що їй гроші в конвертах не давали.
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
интересная история))..в этой статье какбЭ намекают,что нардепство этой идиотке....купили два афериста из расеи , ее якобы "муж" алякин и его подельник фукс,чтоб скороход прикрывала их делишки в Раде.
Ужасная, мерзкая ложь
Попкорн в студию
будем смотреть, когда её за эту ложь посадят.
Это начало конца фейковой партии "Слуги народа"
Не думаю, что от проданных Юзиком билетов на Квартал95, питается этот ЗООПАРК.... 1.3 ляма в месяц, не по карману Зеленскому.... Спонсирование этого зверинца под силу либо России и Путину, либо какому-то из олигархов.... скорей всего Коломойскому....
Если этот РОЗБИЙНЫК БЕНЯ (которого преследует ФБР и въезд запрещен а Америку), содержит этот Зоопарк, то прогнозируемо, что он попросит быстрый возврат этих средств, потраченных на кормежку этого зверинца.... Например в виде купли земли, привата и т.д.
Потом можно подключить американских ДЕМОКРАТОВ.... Представляете, Трамп запрашивал расследование у полностью коррумпированной страны???!!!!
Где вся фракция, все 254 зебила, плюс министры, + прокурор, + президент Зеленский.... сидят на кармане у олигарха, бандита Коломойского, которому въезд в Америку запрещен.....
ДА ЭТО ЖЕ ВЕРНЯКОВЫЙ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ....
Кстати, были случаи, когда антикорупционные органы арестовывали несколько членов партии в парламенте... Например социал-демократов в Румынии....
Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12294820.html
Це все проіски шоколадного баригі 😂😂😂
Слуги бени получают зарплату от бени, беню это устраивает.