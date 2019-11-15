 СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це вона заявила на брифінгу, коментуючи звинувачення голови фракції Давида Арахамії в тому, що вона нібито лобіювала інтереси олігархічних груп і пропонувала нардепам хабаря.

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"Мені зараз розповіли, що я пропонувала хабаря (депутатам за голосування в комітетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплати по $5000 у конвертах", - заявила вона.

На запитання журналістів про те, хто дає і отримує зарплату в такий спосіб, Скороход не відповіла, заявивши, що "ви всі самі бачите" і "були зафіксовані випадки передачі грошей у конвертах". Водночас вона додала, що їй гроші в конвертах не давали.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.