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 Політика України
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Все про:ВР (6089) Яременко Богдан (83) Корнієнко (64)

 Кандидатуру нового керівника комітету Ради з питань зовнішньої політики буде визначено до кінця тижня, - Корнієнко

З кандидатурою керівника парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентських зв'язків визначаться найближчим часом.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що комітет до кінця тижня визначиться з кандидатурою зі "Слуги народу" в комітеті і в наступні два тижні ми зробимо всі юридичні дії", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю в кулуарах Верховної Ради.

Він також нагадав, що кадрові питання перед розглядом у залі засідань мають бути розглянуті в Регламентному комітеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159914
 
   
 Топ коментарі
 
Да отпустите Яременко уже к проституткам !!😀😀😀
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После такого залета будут назначать на эту должность только импотентов... Кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики будет определена до конца недели, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2201
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Тю. Спочатку прочитав "Карикатура нового руководителя..."
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После такого залета будут назначать на эту должность только импотентов... Кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики будет определена до конца недели, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2201
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Толстого! Он когда жует и что то мычит, похож на английский. А понимать не обязательно, главное, что бы пританцовывал, что бы смешно.
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Достовірно не відомо чи шукав він інтимні послуги, чи навпаки їх пропонував.
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Давно сказано, что беда, если пироги печет сапожник.
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он же слуга - а остальные просто не лучше ))))
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Почему до сих пор нет новости о партии "Слуга в конверте"?☺
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Да отпустите Яременко уже к проституткам !!😀😀😀
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не любите вы их - а может сердце у него не совсем здоровое - горе ведь быть может)))
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😀😀😀
А вы не задумывались, что украинский налогоплательщик очень заботливый- содержит за свой счет помощниц депутатов и по совместительству ЖРИЦ ЛЮБВИ. ШОБЫ те от производственного процесса не отрывались
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Этот был любитель проституток, теперь будет любитель геев?
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Вы только уточните - теперь анал - табу, или как?
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А шо Унылый хряк? что то его хрюканья о "моральности" не слышно.
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