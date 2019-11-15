EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  708  4
Матеріали за темою:
Все про:застава (234) Антикорупційний суд (498) Райффайзен (1) Писарук (7)

 Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за главу правління Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за главу правління Олександра Писарука в зв'язку з обранням судом такого запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

"Сьогодні Вищим антикорупційним судом України було винесено рішення щодо обрання стосовно Олександра Писарука запобіжного заходу у вигляді застави. Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду", - сказано в повідомленні.

Як зазначив глава наглядової ради Райффайзен банку Аваль Мартін Грюль, Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління банку.

"Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови Правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", - зазначив Грюль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд без арешту зобов'язав експершого заступника голови НБУ Писарука протягом 5 днів внести заставу 5 млн грн у справі "ВіЕйБі Банку"

Як повідомлялося раніше, Вищий Антикорупційний суд обрав запобіжний захід експершому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, якого НАБУ вважає одним з головних підозрюваних у справі про видачу 1,2 млрд грн стабкредиту VAB Банку, у вигляді застави 5 млн грн без утримання під вартою.

Суд відвів п'ять днів на внесення цієї суми.

Нагадаємо, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Писаруку, Каленському, Шульзі, голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом: ексголові наглядової ради та ексзаступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Вищий антикорупційний суд в середу обрав запобіжний захід Каленському у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, а напередодні пізно ввечері взяв під варту Шульгу на 60 днів з альтернативою внесення застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159911
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
цікаво чиї вклади банк буде вносити за пдсудного, логіка така за чиновника буде вносить держбюджет,чи як.
 показати весь коментар
 
А когда начнут привлекать к ответственности за выдачу кредитов рефинансирования Приватбанку, которые Бенина банда успешно разворовала?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору