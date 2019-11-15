 Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за главу правління Писарука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

"Сьогодні Вищим антикорупційним судом України було винесено рішення щодо обрання стосовно Олександра Писарука запобіжного заходу у вигляді застави. Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду", - сказано в повідомленні.

Як зазначив глава наглядової ради Райффайзен банку Аваль Мартін Грюль, Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління банку.

"Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови Правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", - зазначив Грюль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд без арешту зобов'язав експершого заступника голови НБУ Писарука протягом 5 днів внести заставу 5 млн грн у справі "ВіЕйБі Банку"

Як повідомлялося раніше, Вищий Антикорупційний суд обрав запобіжний захід експершому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, якого НАБУ вважає одним з головних підозрюваних у справі про видачу 1,2 млрд грн стабкредиту VAB Банку, у вигляді застави 5 млн грн без утримання під вартою.

Суд відвів п'ять днів на внесення цієї суми.

Нагадаємо, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Писаруку, Каленському, Шульзі, голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом: ексголові наглядової ради та ексзаступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Вищий антикорупційний суд в середу обрав запобіжний захід Каленському у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, а напередодні пізно ввечері взяв під варту Шульгу на 60 днів з альтернативою внесення застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".