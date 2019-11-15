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 Політика України
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Все про:Зеленський (3561) Коломойський (650) Мендель (46) Офіс Президента (158)

 Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

Речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не є представником президента Володимира Зеленського і не уповноважений щось говорити від імені України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський

Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159909
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно.

Єто Зелёная Сопля - напалечная кукла Коломойского

с правом говорить от имени Украины.
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звичайно не представний, він його господар
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Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 9080собачка собачки бени тявканула Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 9080
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Цікаво."Єврейка від імені єврея ,говорить про єврея".Це-антисемітизм,чи констатація факту ?
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Це,так розумію ,перша реакція зеленої влади на промову кагана України ? Але з його слів,саме він,Бєня,вирішує економічний і політичний курс країни....
Тобто заяви про те,що :Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити РФ; Війна проти Росії - війна до останнього українця;Росія нам потрібна, а про кров забудуть -все це не варте уваги СБУ ?
А може прєзік Зєля кришує свого куратора ?(ця фраза,певно,варта уваги СБУ,прийде час-займуться).
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Кукол дергают на нитки,
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе...
Ну и т.д.
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Деньги - это та нитка, дёргая за которую пуйло заставляет куклу-коЗломойского шевелиться, двигаться и раскрывать пасть, чтобы озвучивать пуйловские хотелки.
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З ним не обговорюють звичайно,що він накаже, то Зе-клоуни і зроблять
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"Мендель: Коломойский не представитель Зеленского".
Процитируем на этот счёт самого Беню. Это "редкий" случай, или как каждый день?
Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель - Цензор.НЕТ 3802
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Він не представнник.
Він ВЛАСНИК !!!!!!
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а кто она вообще такая сейчас эта самая мандель???
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ну и причем юден если девка просто дура????
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наконец то .А то пиаанист в сторонке затаился. Придумывает отмазку от обвинений в продаже украинской земли. Чтобы и народу впарить что он не при делах а нежданчик организовал Коломойский-плохиш и чтобы Коломойский не прогневался. Выдаст забористую еврейскую хохму.
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Як обережно та дипломатично. Щоб коломИйський не образився
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Мендель: "Коломойский не представитель Зеленского".
т.е. правильно "Зеленский представитель Коломойского"??
Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України - Цензор.НЕТ 7355
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Да неужели?Почему тогда сразу после этого бени,сразу после его рассказов просто так ,ВСЕ И ПРОИСХОДИТ.НАПРИМЕР ,БЕНЯ СКАЗАЛ ЧТО РЮКЗАКОВ САМЫЙ ХОРОШИЙ МИНИСТР И ОЧЕНЬ МНОГО СДЕЛАЛ НА ВЫБОРАХ,! И вот чудо!! Зеля повторяет то же самое и армян опять министр.Случайность или один сон видели?
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И не одного зебобика в теме, защищающего своего перЗЕдента, с криками "Эта всьо парашенка!!!11"...

Странно...
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Якщо в фейсбучному тексті Мендель поставити крапку після слова "команди", то тоді все стає на свої місця.
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Беня - старый пират, с зеленым попугаем-матерщинником на плече.
Йо-хо-хо ! И "кофе идешь пить?"
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Бєня розважається. Все, все що вони кажуть, все з його дозволу.
Зебіли, яку страшну біду ви принесли в Україну, віддавши свої голоси за ляльку коломойши.
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Коломойський - це губи Богдана над вухом Зеленського і дупа Дубинського в мазератті.
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Иврей иврея не обидит. Это все, что можно сказать...
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Так какого хрена беня в Украине а не в России если он не представляет зеленых жуликов,а он оказывается руководит ими не зря шоколадный говорил что зеленый 6 ка бени.
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Как вы друг от дружки "независимы" хорошо видно по навастях Г+Г
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Ну как бы что то сказала, но ничего по сути. Поддерживает Зе Беню или нет так и сказала.
Хотя, если молчание - это знак согласия, тогда...
Тогда Зе будет квалифицирован окончательно как половая тряпка и атаки против него начнутся с удвоеной и утроеной силой.
Вот уже и ПТН пошёл в открытую атаку. А Зе не слышно - где то забился и шестёрки вместо него отдуваются.
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Щось не можу збагнути що ця звізда Мандель написала -

"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимир Зеленський....."
Що команда іменна, має назву?
А вони називають себе "сексі".
Так як правильно?
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

·
Судя по всему у путина на Трампа есть такой компромат, что Трамп готов слить (с помощью еврейской мафии Каломоя) Украину даже без торга!
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йєслі мєндєль гаваріт, то нада понімать наоборот. Ілі оні уже на ето і рашчітивают, тагда мєндєль врьот в любом случає
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Мендельвошка с выходом 🤪 фу какая она блевотная
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Всевыврети. У нынешнего презика вовсе не бенина рука в заднице. И даже может быть вовсе и не одна рука в заднице. И даже может быть вторая рука вовсе не бенина.
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А чего ж молчит САМа козеломойская моника нелоховна? Руки мешают?
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Не официальный, не официальный. Зеленский формально руководит Украиной, Коломойский неформально руководит Зеленским.
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Все правильно сказала, бо це Зеленський є представник Коломойського.
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Ребята, а как такая версия, что Беня как главный антагонист в США, просто очередной раз напомнил стремления Украины перед нашими партнёрами...
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каломойский-ссученая кремлевская шавка.
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Обзывать беню представителем как то не кошерно. Он хозяин.
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