 Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.
Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.
Папа Карло?
.....
Тобто заяви про те,що :Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити РФ; Війна проти Росії - війна до останнього українця;Росія нам потрібна, а про кров забудуть -все це не варте уваги СБУ ?
А може прєзік Зєля кришує свого куратора ?(ця фраза,певно,варта уваги СБУ,прийде час-займуться).
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе...
Ну и т.д.
Процитируем на этот счёт самого Беню. Это "редкий" случай, или как каждый день?
Він ВЛАСНИК !!!!!!
т.е. правильно "Зеленский представитель Коломойского"??
Странно...
Йо-хо-хо ! И "кофе идешь пить?"
Зебіли, яку страшну біду ви принесли в Україну, віддавши свої голоси за ляльку коломойши.
Хотя, если молчание - это знак согласия, тогда...
Тогда Зе будет квалифицирован окончательно как половая тряпка и атаки против него начнутся с удвоеной и утроеной силой.
Вот уже и ПТН пошёл в открытую атаку. А Зе не слышно - где то забился и шестёрки вместо него отдуваются.
"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимир Зеленський....."
Що команда іменна, має назву?
А вони називають себе "сексі".
Так як правильно?
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
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Судя по всему у путина на Трампа есть такой компромат, что Трамп готов слить (с помощью еврейской мафии Каломоя) Украину даже без торга!