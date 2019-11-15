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 Політика України
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Все про:Зеленський (3561) Коломойський (646) Мендель (46) Офіс Президента (158)

 Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель

Речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не є представником президента Володимира Зеленського і не уповноважений щось говорити від імені України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський

Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159909
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно.

Єто Зелёная Сопля - напалечная кукла Коломойского

с правом говорить от имени Украины.
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звичайно не представний, він його господар
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Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 9080собачка собачки бени тявканула Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 9080
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Правильно.

Єто Зелёная Сопля - напалечная кукла Коломойского

с правом говорить от имени Украины.
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так вы под пархатыми ходите...а вот в израиле вы бы даже без экспертизы женится бы не смогли, вам просто разрешение не дали бы https://news.israelinfo.co.il/law/81829
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кто мешает сделать такую процедуру при выборах в высшие эшелоны власти Украины, нужен такой законопроект...
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конда выходишь ?

на свадьбу пригласишь ?
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ну вы тупые...я пишу к тому, что там ты жениться не сможешь без ДНК подтверждения, что ты еврей, а вы тут их без всяких процедур президентами выбираете, доверяя судьбу страны...
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А у тебя доказательства имеются? Иначе становишься всё больше похож на лимитированных *********. Собственное мышление имеешь?
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Все верно...говорить от имени Украины булете уже вы зебобики...а говорить вы будет то...что прикажет вам говорить Беня...
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хозяина оскорбить пытается? конечно не представитель!
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Беня это не просто Беня, он просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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"пока вы обворовываете друг друга от мала до велика..."

Сам чьих будет Артеменко?
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сИРЬОЖА,А НА..УЯ МЕНІ МЕТОДИЧКИ З лАХТІ ? )))
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От своих бы почитала, а чужой под украинским флажком настораживает.
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Поэтому он ссыться суда в штатах зная что его Израиль выдаст без проблем😁
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мог зарваться, ведь он всего лишь прокладка на которую оформлена доля еврейского капитала, а сам он с днепропетровской хрущевки
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расслабься, у кацов такой же Шеломов сидит по матери (Шеломо, Шлёма, Соломон). Сосете обрезаный куй с кацами напару)))
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Конечно Игорь Валеричь не представитель команди зЕ. И конечно он не уполномочен говорить что то от имени Украини. Он просто рядовой гражданин которий хочет 100 лярдов баксов за то что предоставит права на карлика хозяином которого он является.
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да он не член, он просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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некоторые куклы считают что это они управляют кукловодами
Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 9864
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там слаженная система с четкой иерархией, это только вы так думали, когда на выборы шли...Беня просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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узбагойся Сирожа Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель - Цензор.НЕТ 906
я твой комент выше уже прочитал . так что не обязательно всю ветку засорять одной и той же галиматьей

а если желаешь поиграть в пророка то поищи здесь ЗЕбанутых и с ними и пообщайся
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да тут пророком быть не нужно и так все на поверхности, правда народ в целом дремучий в свей тупости
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Він не може, не дотягне до норми - не дістане пайки.
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Юлечка, а если дедушка по попке нашлепает за такое Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины, - Мендель - Цензор.НЕТ 6752
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Та вони і не знайомі. Де олігарх Коломойський, а де президент Ігор Валерійович.
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там слаженная система с четкой иерархией, это только вы так думали, что Зеля не кукла, когда на выборы шли...Беня просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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зе-мандели лучше бы помолчать. а то беня рассердится - за хвост и на помойку...
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Ну шо?

Делаем ставки как быстро эту кошерную ШМАРУ заменят на более лояльную)))))
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чтобы не поменяли голосуй за такую процедуру при выборах в ВР, назначении в КАбмин и на пост президента https://news.israelinfo.co.il/law/81829, потому что на их родине, ты даже жениться не сможешь, не то что презиком стать...а вы дурачье книг не читающее, тупоголовое быдло...
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Каламойский как и другая постсовковая шушера должна сидеть с конфискацией. А иначе с такими деньгами их гнилые умишки наворотят нам новые проблемы. Он же уже предлагал сдаться расие. И этой пакости наплевать на погибших и желание иных украинцев.
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там слаженная система с четкой иерархией, это только вы так думали, что Зеля не кукла, когда на выборы шли...Беня просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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А ты предатель из еврейского мирового капитала,решил мне всех подчистую,сдать ))
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за ра Бєнею займається Американське правосуддя..Як міжнародним фінансовим аферистом..
Жаль лише,що Гонтарєву "оминули" ((
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Коломойский наставник зеленского. Так, шо не надо лапшу вешать, мендель и думать, шо народ вам верит. Вы обманули ожидания народа и это вам зачтётся.
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а пока в СМИ разгоняются весь этот "белый шум" от барыг ... закон о рынке земли приняли, от монополии на спирт отказываются, открыты уголовные дела против патриотов Украины, в перспективе будут открыт уголовные дела против участников Майдана, уголовные преследования против добровольцев ...
"Був в АТО? Будеш у СІЗО!": чому держава переслідує українських військових
https://youtu.be/zdVukGk2T9Y
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особливо тупим.
ЗАкон вважається прийнятим ,коли "остаточно",а не у "першому читанні"
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в перспективе будут открыт уголовные дела против участников Майдана



Сам придумав ?
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открыты уголовные дела против патриотов Украины



Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель - Цензор.НЕТ 4703

Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель - Цензор.НЕТ 5980
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А тем временем!!:"Срок истекает!" Путин пригрозил Украине из-за Донбасса
https://www.obozrevatel.com/politics/srok-istekaet-putin-prigrozil-ukraine-iz-za-donbassa.htm
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но при этом фотка бени вместо фотки мандель
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там слаженная система с четкой иерархией, это только вы так думали, что Зеля не кукла, когда на выборы шли...Беня просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые, пока вы обворовываете друг друга от мала до велика
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Дал интервью как частное лицо от большого капиталла. Медведчуку лучше вспомните, как он перед выборами в Москву ганял.
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Дерзкая... Как со своим господином говорит...
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а сама моніка янелох це сказати неможе???7 чи сцикотно, тому вперед мендель
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ЕСТЬ ХОРОШЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ пи пи МНЕ ГОЛОС ТВОЙ ПРИЯТЕН совравши однажды Вы уже покатились по наклонной и недоверие к вам растет как снежный ком
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Ну да...Це Зеленський представник Коломойського....
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Список(оновлюєтся).
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


Шрек Баблокат
Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Сергей Артеменко b2dc2932
да он не член, он просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые....
Olexandr Chornogorodskij
а сама моніка янелох це сказати неможе???7
Чайка Київ
То коли Моніка Зеленська, як справжня "блондинка", триндить по телефону всяку хрінь, яка стає причиною імпічменту Трампа,то винен Порошенко ?
Геракл Платонович
ЗЕкономика зажене цю краину в ДУПУ!)))
AU OA .
Нечего порядочным людям делать в Украине, которой правит Квартал.
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!дурники...А шекели пострижет только ИВ!)))
Ник Литвиненко 3ceba483
могу спорить с 100% уверенностью-эту поездку и "разговор" кто-то очень тщательно готовил...и знал (тварь) что делает...это начало борьбы с "добробатами
Антип61
Как много совместных военных операций с сепарами планирует провести Зе?
Maria Nowicki
Может хватит в окопах сидеть? Пора работу искать
UA EUkozak
Не, выкинуть надо, обязательно.Только,не Вас, Воины, а хамящего маланца.
Підлога Маккартні
Без виз это отгромная ошибка Петра Алексеевича(( Люди тикают от одной мысли про Зе!, Он жеж когда вводил безвзиз не думал, что люмпены вместо филижанки кавы будут выбирать кокаино-зависимого клована играющего на рояле
US почему
Все тривиально просто. 73%, голосуя за Зе, думая, что голосуют за мир, ФАКТИЧЕСКИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЙНУ, но уже не на линии разграничения, а в свою личную хату. Так и будет, если мокшанский мир Тартарии оккупирует всю Украину, что уже начинается со сдачи Золотого.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Та никто не боится нашей армии. Ну шо за бред?????
У ***** армия не знает шо это такое клянчить все у волонтеров. У зелёных человечков все есть что бы воевать аж за границей.
А у нашей украинской армии нету нихрена шоб оборонятся у себя дома. И не будет потому что каждое очередное руководство страны ссыт, ссыт и ссыт воевать.
Василий Казимко
При Порошенко ЗСУ ішли тільки вперед. а при ваз зрадниках і ворогах відступаємо.
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
симпатики Зєєєлі вже давно в душі зрозуміли, що їх, і мільйони інших обдурили євреї, ...
корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
...
перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
vitalmod
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
Scorpman Y
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской
три - пятнадцать
"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
Саша Соколенко
А в долгосрочной( **перспективе)Украина потеряет всё
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
cloud2009 26ea8082
это пишет известный враг путина между прочим...
Andrei Piontkovsky
Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
ось ще мені запропонували :
Vedana
Светлана Науменко
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
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Ну хоч не забув цього разу. Адже почесна компанія - приємно бути серед розумних і незомбованих людей.
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Що в Зеленського в голові, - те в Коломойського на язиці.
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Спробу зараховано. Але ніт.
Бо ієрархія цієї шобли достатньо очевидна.
А після заяви про "100 млрд. за лот Україна" - Коломойшу вже не відмити. Камінг-аут стався БЕЗПОВОРОТНО. І це камінг-аут не лише Бені.
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Мандель ссить народу у очі, як і сіпате опудало, бо Бєня грає їми у ляльковий тіятр
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Не надо бы этой бесноватой Мальвине так смело рассуждать о Карабасе Барабасе. А то может в пыльном чулане оказаться.
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І ця потвора має право горворити від народу України ? ну це повний маразм,а тоді дивуются чому антисимітизм .
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Цікаво."Єврейка від імені єврея ,говорить про єврея".Це-антисемітизм,чи констатація факту ?
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Це,так розумію ,перша реакція зеленої влади на промову кагана України ? Але з його слів,саме він,Бєня,вирішує економічний і політичний курс країни....
Тобто заяви про те,що :Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити РФ; Війна проти Росії - війна до останнього українця;Росія нам потрібна, а про кров забудуть -все це не варте уваги СБУ ?
А може прєзік Зєля кришує свого куратора ?(ця фраза,певно,варта уваги СБУ,прийде час-займуться).
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Кукол дергают на нитки,
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе...
Ну и т.д.
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З ним не обговорюють звичайно,що він накаже, то Зе-клоуни і зроблять
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