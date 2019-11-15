 Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України, - Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.
Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.
Єто Зелёная Сопля - напалечная кукла Коломойского
с правом говорить от имени Украины.
на свадьбу пригласишь ?
Сам чьих будет Артеменко?
я твой комент выше уже прочитал . так что не обязательно всю ветку засорять одной и той же галиматьей
а если желаешь поиграть в пророка то поищи здесь ЗЕбанутых и с ними и пообщайся
Делаем ставки как быстро эту кошерную ШМАРУ заменят на более лояльную)))))
Жаль лише,що Гонтарєву "оминули" ((
"Був в АТО? Будеш у СІЗО!": чому держава переслідує українських військових
https://youtu.be/zdVukGk2T9Y
ЗАкон вважається прийнятим ,коли "остаточно",а не у "першому читанні"
Сам придумав ?
https://www.obozrevatel.com/politics/srok-istekaet-putin-prigrozil-ukraine-iz-za-donbassa.htm
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
Шрек Баблокат
Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Сергей Артеменко b2dc2932
да он не член, он просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые....
Olexandr Chornogorodskij
а сама моніка янелох це сказати неможе???7
Чайка Київ
То коли Моніка Зеленська, як справжня "блондинка", триндить по телефону всяку хрінь, яка стає причиною імпічменту Трампа,то винен Порошенко ?
Геракл Платонович
ЗЕкономика зажене цю краину в ДУПУ!)))
AU OA .
Нечего порядочным людям делать в Украине, которой правит Квартал.
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!дурники...А шекели пострижет только ИВ!)))
Ник Литвиненко 3ceba483
могу спорить с 100% уверенностью-эту поездку и "разговор" кто-то очень тщательно готовил...и знал (тварь) что делает...это начало борьбы с "добробатами
Антип61
Как много совместных военных операций с сепарами планирует провести Зе?
Maria Nowicki
Может хватит в окопах сидеть? Пора работу искать
UA EUkozak
Не, выкинуть надо, обязательно.Только,не Вас, Воины, а хамящего маланца.
Підлога Маккартні
Без виз это отгромная ошибка Петра Алексеевича(( Люди тикают от одной мысли про Зе!, Он жеж когда вводил безвзиз не думал, что люмпены вместо филижанки кавы будут выбирать кокаино-зависимого клована играющего на рояле
US почему
Все тривиально просто. 73%, голосуя за Зе, думая, что голосуют за мир, ФАКТИЧЕСКИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЙНУ, но уже не на линии разграничения, а в свою личную хату. Так и будет, если мокшанский мир Тартарии оккупирует всю Украину, что уже начинается со сдачи Золотого.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Та никто не боится нашей армии. Ну шо за бред?????
У ***** армия не знает шо это такое клянчить все у волонтеров. У зелёных человечков все есть что бы воевать аж за границей.
А у нашей украинской армии нету нихрена шоб оборонятся у себя дома. И не будет потому что каждое очередное руководство страны ссыт, ссыт и ссыт воевать.
Василий Казимко
При Порошенко ЗСУ ішли тільки вперед. а при ваз зрадниках і ворогах відступаємо.
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
симпатики Зєєєлі вже давно в душі зрозуміли, що їх, і мільйони інших обдурили євреї, ...
корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
...
перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
vitalmod
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
Scorpman Y
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской
три - пятнадцать
"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
Саша Соколенко
А в долгосрочной( **перспективе)Украина потеряет всё
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
cloud2009 26ea8082
это пишет известный враг путина между прочим...
Andrei Piontkovsky
Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
ось ще мені запропонували :
Vedana
Светлана Науменко
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
Бо ієрархія цієї шобли достатньо очевидна.
А після заяви про "100 млрд. за лот Україна" - Коломойшу вже не відмити. Камінг-аут стався БЕЗПОВОРОТНО. І це камінг-аут не лише Бені.
Папа Карло?
.....
Тобто заяви про те,що :Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити РФ; Війна проти Росії - війна до останнього українця;Росія нам потрібна, а про кров забудуть -все це не варте уваги СБУ ?
А може прєзік Зєля кришує свого куратора ?(ця фраза,певно,варта уваги СБУ,прийде час-займуться).
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе...
Ну и т.д.