 У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Так прокоментувала оприлюднену в четвер інформацію про контакти терористів з офіційними представниками РФ представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я просто нагадаю висновки Європейської Ради, схвалені в жовтні, в яких ЄС ще раз підтвердив свою повну підтримку всім зусиллям з метою встановлення правди, справедливості і відповідальності для жертв збитого МН17 та закликає всі держави співпрацювати в повному обсязі зі слідством відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - нагадала вона позицію ЄС.

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Раніше повідомлялося, що в четвер, 14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

"Члени керівництва ДНР та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок переважно здійснювався через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції Нідерландів.

Свої висновки слідство засновує на низці телефонних розмов, які також оприлюднені на сайті.

Зокрема, в цих розмовах згадується роль командувача Південного військового округу Російської Федерації, генерала Сердюкова в постачанні, так само, як і згадується російський міністр оборони Шойгу, який, "як передбачається, був залучений у це питання на більш ранній стадії".

Слідство стверджує, що "ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" порушують питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17, і який належав 53-й зенітній ракетній бригаді підрозділів російських збройних сил у Курську (РФ)".