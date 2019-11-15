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 Політика України, За кордоном
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 У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

У зв'язку з оприлюдненими Об'єднаною слідчою групою (ОСГ) з розслідування причин катастрофи рейсу МН17 даними щодо можливої ​​причетності до катастрофи посадових осіб Росії Європейський Союз знову закликав всі країни допомагати слідству з метою встановлення та притягнення до відповідальності винних.

Так прокоментувала оприлюднену в четвер інформацію про контакти терористів з офіційними представниками РФ представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я просто нагадаю висновки Європейської Ради, схвалені в жовтні, в яких ЄС ще раз підтвердив свою повну підтримку всім зусиллям з метою встановлення правди, справедливості і відповідальності для жертв збитого МН17 та закликає всі держави співпрацювати в повному обсязі зі слідством відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - нагадала вона позицію ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": JIT опублікувала факти контролю терористів "ДНР" Кремлем під час атаки на МН17: "Прибувають люди від Шойгу. Місцевих командирів викидають нах#й". АУДІО

Раніше повідомлялося, що в четвер, 14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

"Члени керівництва ДНР та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок переважно здійснювався через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції Нідерландів.

Свої висновки слідство засновує на низці телефонних розмов, які також оприлюднені на сайті.

Зокрема, в цих розмовах згадується роль командувача Південного військового округу Російської Федерації, генерала Сердюкова в постачанні, так само, як і згадується російський міністр оборони Шойгу, який, "як передбачається, був залучений у це питання на більш ранній стадії".

Слідство стверджує, що "ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" порушують питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17, і який належав 53-й зенітній ракетній бригаді підрозділів російських збройних сил у Курську (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159907
 
   
 Топ коментарі
 
Так і Україна зараз шото работаєт на хрємль.
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лямур де труа. Макрон-Микрон и Моника
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Работает как обычно, на русских хозяев...Против которых даже не могут выступить с официальным и прямым текстом. Евро Фемида в действии...Судья боится сказать преступнику, что тот виновен. С этим миров все уже ясно, мы рвались в Европу, а получаем все тех же, путинских шестёрок.
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решили Макрона на мест о поставить - а то он уже много наговорил)))
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Насправді там все бвльш цинічно. Про тітелеіенні розмови і контакти не знав лише лінив й. Хто хотів, той ще у 2014році мав цю ініормацію. Про то не включили у розслвьування, бо там за Бук не йдеться. Чому вирішили включити зараз? А виключно з метою потягнути час ще років 3-4. Надвю ься пемпчекчти вибори в кацапів. Просто підіцшли термвни передавати матеріали у Трибунал. Це обіцяли робити вже. А тепер потягнуть ще.
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Шото Интерпол пока работает только на хремль и против Украины, а уродов сепаров и агрессоров совсем не ловит
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Так і Україна зараз шото работаєт на хрємль.
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Работает как обычно, на русских хозяев...Против которых даже не могут выступить с официальным и прямым текстом. Евро Фемида в действии...Судья боится сказать преступнику, что тот виновен. С этим миров все уже ясно, мы рвались в Европу, а получаем все тех же, путинских шестёрок.
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Шмаркля в непонятке)))) глав карлик снова пошлет карлика разводить берега.
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чем ближе к суду тем все будет еще интереснее))))) еще столько инфы вылезет
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щя маша-кокс и лошадь из мида рф запоют привычную песню.....

колдуй баба колдуй дед
Вы всё врёти их там нет
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І це ще поляки не сказали останнього слова про катастрофу у Смоленську.
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Слово "возможной" нівелює всю цю порожню "возню".
Потрібно вже розпочинати справжнє розслідування і встановлювати справжніх злочинців.
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андрюша.. справжній злочинець то рашка.
і ти її вірний адепт.
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КРЯКАЕТ КАК УТКА, ПОХОЖА НА УТКУ, ТАК МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ УТКА А НЕ ВОЗМОЖНО УТКА?
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