 Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Фріз, Єрмак вводив в оману міжнародних партнерів України, чим "не тільки сколихнув світову спільноту, а й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені".

"Такі дії та використання ним у своїй риториці вочевидь прокремлівських месседжів в той час, коли наша держава дає мужню відсіч російському агресору, можуть розцінюватись як такі, що підпадають під ознаки діяння, визначеного статтею 111 КК України, - державна зрада", - зазначила нардеп.

У своєму зверненні Фріз просить СБУ провести повну перевірку особи Єрмака і можливість його зв'язку з політично зацікавленими представниками Російської Федерації як держави-агресора.

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"У межах своєї компетенції провести відповідну перевірку по факту вчинення Єрмаком А.Б. діяння, що за своїм характером несе загрозу державному суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та територіальній цілісності України, з подальшим притягненням такої особи до кримінальної відповідальності", - підкреслила Фріз .

"Брехня Андрія Єрмака не може залишитися безкарною, а особа, яка дискредитує Україну, не має жодного морального права обіймати посаду помічника Президента України!

Тож чекаємо на відповідь та відповідні заходи реагування з боку СБУ", - підсумувала нардепка.

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка збігається з кремлівською". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

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Фріз заявила, що радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками. Фріз наполягає на тому, щоб Єрмак пішов у відставку.





