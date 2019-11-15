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 Політика України
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Все про:СБУ (4893) Фріз (141) Єрмак Андрій (36) Європейська Солідарність (158)

 Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування. ДОКУМЕНТ

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз направила звернення на ім'я глави СБУ Івана Баканова з проханням здійснити всебічне розслідування діяльності помічника Президента України Андрія Єрмака.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

За словами Фріз, Єрмак вводив в оману міжнародних партнерів України, чим "не тільки сколихнув світову спільноту, а й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені".

"Такі дії та використання ним у своїй риториці вочевидь прокремлівських месседжів в той час, коли наша держава дає мужню відсіч російському агресору, можуть розцінюватись як такі, що підпадають під ознаки діяння, визначеного статтею 111 КК України, - державна зрада", - зазначила нардеп.

У своєму зверненні Фріз просить СБУ провести повну перевірку особи Єрмака і можливість його зв'язку з політично зацікавленими представниками Російської Федерації як держави-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз

"У межах своєї компетенції провести відповідну перевірку по факту вчинення Єрмаком А.Б. діяння, що за своїм характером несе загрозу державному суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та територіальній цілісності України, з подальшим притягненням такої особи до кримінальної відповідальності", - підкреслила Фріз .

"Брехня Андрія Єрмака не може залишитися безкарною, а особа, яка дискредитує Україну, не має жодного морального права обіймати посаду помічника Президента України!

Тож чекаємо на відповідь та відповідні заходи реагування з боку СБУ", - підсумувала нардепка.

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка збігається з кремлівською". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

Фріз заявила, що радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками. Фріз наполягає на тому, щоб Єрмак пішов у відставку.

Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування 01

Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування 02
Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування 03
Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159905
 
   
 Топ коментарі
 
Браво , наконец У КОГО-ТО ЯЙЦА ПОЯВИЛИСЬ, шобы бороться с нечистью российской. !!!!
А то поназначали заднепроходных в руководство силовыми ведомствами- Бухарева, Баканова и т д 😀😀😀
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ермака с даниловым - на кол. коломойского, богдана и портнова - на нары. тогда можно было бы поверить, что у нас есть Президент Украины. а пока зе-шестой даже до преза лднр не дотягивает.
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А 73,22 % нє вєрят !!!
А главноє, что ізбавілісь от нєнавістного Порошенка!
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Идиотка, да у Зели процентов 90 таких как Ермак, а остальные 10% еще более упоротая вата...
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А 73,22 % нє вєрят !!!
А главноє, что ізбавілісь от нєнавістного Порошенка!
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ой боюсь будет "понос" от еврейских горлапанов типа
вы нас не так поняли
оно не то хотело с сказать что говорило
ошибка первода с ивритского на маланский
и вообще нет никаких доказательств что Ермак мужчина это теперь ОНО после пластической операции по усреднению пола..
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Браво , наконец У КОГО-ТО ЯЙЦА ПОЯВИЛИСЬ, шобы бороться с нечистью российской. !!!!
А то поназначали заднепроходных в руководство силовыми ведомствами- Бухарева, Баканова и т д 😀😀😀
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СМИ так радовались шо Бухарева уволили . Чёрта с два - ему на весну готовят новое управление СЛУЖБУ ФИНАНСОВЫХ РАСЛЕДОВАНИЙ.
А увольнение - просто пиар акция для зеленых лохов
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Не правильно она написала заявление!
Туда так же нужно было приписать фразу "так же прошу произвести расследование на предмет того действовал Ермак по личной инициативе либо по приказу Зеленского"
Им бы пришлось, что то отвечать на данный пункт, а он как бы склоняет либо "закладывать бомбу" под названием гос.измена под Зе либо топить Ермака.
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ермака с даниловым - на кол. коломойского, богдана и портнова - на нары. тогда можно было бы поверить, что у нас есть Президент Украины. а пока зе-шестой даже до преза лднр не дотягивает.
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всё верно, только таких 80 процентов населения, кто поклоняется бабалу...долго так колоду, состоящую из ковна тасовать будете?
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И что, есть основание всерьёз верить, что СБУ этим может заняться?
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Можна подумати сам Баканов чимось відрізняється від цього кацапа!!!
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Единственный выход из сложившейся задницы в Украине есть принятие подобных законов в Украине во время выборов в органы высшей власти https://news.israelinfo.co.il/law/81829, а также возврат к христианским ценностям (я не только про яйца на Пасху красить), так как поголовное большинство поклоняется золотому тельцу и сатане
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Зачем Гнусавая Гнида блокировала дверь в Нацбанк? Кто-то в курсе, что там произошло?
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tZE inform‏ @tZEinform 33 мин.33 минуты назад

Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование - Цензор.НЕТ 9587

Из новостей
Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса.
"Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской "....
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фамилия кацапская
а кац - еще упоротее под своей оригинальной фамилией
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Пишут, что родственнички Ермака, которых он "похоронил из-за Порошенко", живы.
Какая мерзость эти командеры...
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Який ************ сидить на табуретці (якого обрала секта-73), такий і памагальщик у нього. Всі вони одного поля ягоди.
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А шо ж Тимошенко, всё ещё молчит в тряпочку? Я слышал она опять в оппозицию перекрасилась. О-Позиция такая получается.
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Вона завжди йде в опозицію, коли її хотілки не задовільняють. А тут вона ще й буде розколювати опозиційний рух. Тепер у "Європейської Солідарності" є два "опозиційних" конкуренти - жЮльчина "Батьківщина і жОпоблок.
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У янелоха все советники такие - все служаки *****. Его капитуляция и сдача украинских территорий и интересов тому прямое подтверждение, но главное это теперь начинает понимать украинский народ.
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Як повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях", Єрмак має ділові відносини з російським громадянином, наближеним до владної верхівки. Андрій Єрмак і Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" і ТОВ "М.Е.П.". Емануїлову 70 років, він вчений, громадсько-політичний діяч і бізнесмен у Росії. Є бенефіціаром фірми "Інтерпромторг" (Москва), яка числиться серед засновників російського "Інтерпромбанк". Ще одним акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов, який вважається найбагатшим сенатором РФ.

Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" - Іван Садчиков, який є першим заступником керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька й фігурантом скандалу з Настею Рибкою. Також партнер Єрмака належить до московської громади гірських євреїв, членом якої є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/pomichnika-zelenskogo-vikrili-u-zvyazkah-z-drugom-putina.htm
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование - Цензор.НЕТ 9831
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Весь смысл, тухлой украинской политики, это никуя не делать для людей, а просто сраться (рада это песочница для взрослых богатых тётек и дядек) между собой по поводу и без.
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Они все служат олигархам. За решения нужные олигархам они голосуют за деньги в конверте. Например за приватизацию земли олигархами вчера они голосовали за деньги. А потом они начинают концерты для народа пиара ради. Гладиаторские бои для прессы между собой по одиночке, парами, и всеобщие, бросая в голубой экран популистские лозунги и обвиняя друг друга в продажности.
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Рошеновка, после федыны.
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Ваня Баканав такий самий фсбешний агент.
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Ну нафіг ці манси ? А інформацію по ЗСУ хто буде в кацапію передавати , про що хвалиться Генштаб РФ ?
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