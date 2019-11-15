 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за відповідний законопроєкт у п'ятницю проголосували 293 народних депутата.
Парламентарії також підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання наполовину.
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" щодо лібералізації у сфері виробництва і обігу спирту етилового.
Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.
Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".
Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
Сначала нужно продать землю!
появятся новые рабочие места как минимум
Друзья, скоро смена резины на авто. Учитывая наши успехи, рекомендую не выбрасывать старую летнюю резину! Возможно, скоро пригодится...