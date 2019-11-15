 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за відповідний законопроєкт у п'ятницю проголосували 293 народних депутата.

Парламентарії також підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання наполовину.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" щодо лібералізації у сфері виробництва і обігу спирту етилового.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.