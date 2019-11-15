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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (6089) держмонополія (1) спирт (148)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за відповідний законопроєкт у п'ятницю проголосували 293 народних депутата.

Парламентарії також підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання наполовину.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 14 листопада рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" щодо лібералізації у сфері виробництва і обігу спирту етилового.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159904
 
   
 Топ коментарі
 
«Светлана Самборска
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".

Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
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план по развалу и уничтожению Державы реализуется полным ходом!
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Поток важнейших для сРаны законопроектов от зеленых обезьян!
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«Светлана Самборска
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".

Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
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план по развалу и уничтожению Державы реализуется полным ходом!
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Зебилы вымрут, порохоботы останутся.
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все в дерьме будут одинаково на развалинах державы ...
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да сколько там тех порохоботов.. пару штук на Цензоре гавкает и Петро с красным шнобелем что-то мекает время от времени
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Поток важнейших для сРаны законопроектов от зеленых обезьян!
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Она говорит: "А король то голый!"... Блин, не, не то... "Кто нагадил вашему королю в штаны?!"
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..сейчас спирт государственный гавняный, и водка из него, отрава паленная, а у частника конченная отрава будет... на самогонку пора переходить...доборолись.. Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта - Цензор.НЕТ 3753...
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Ожидаются массовые инфаркты и инсульты среди директоров "государственных" спиртзаводов
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та у них по ходу и правнуки могут себе позволить лечиться где угодно в мире - так шо не страшно))
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действие правильное - но делается, как и все, у зеленых - через ... даже писать не хочеться - факт
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Все зерно на спирт переделают и будет Украина мировой спиртовой державой.
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по крайней мере спирт это уже продукт, а не сырьё
появятся новые рабочие места как минимум
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Все прибли государства в карман слугам народа и никакие возражения не принимаются. Вот кого мы выбрали. Радуйся народ пока цветочкам , ягодки будут позже
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Теперь в РФ из Украины пойдет качественный метанол для производства лосьона " Боярышник".
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всегда спирт был монополией государства и большой навар шел в бюджет
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Со второй частью категорически не согласен - все шло в карманы
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Теперь количество шмурдяка увеличится в разы...
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Сельхоз-земля, в том числе заповедники, приватизация предприятий которые запрещено приватизировать в том числе предприятия ВПК, табачку на колени поставили - видать будут перекупать, теперь вот за спирт взялись...Что дальше ?! Нас как крепостных будут продавать ?!

Друзья, скоро смена резины на авто. Учитывая наши успехи, рекомендую не выбрасывать старую летнюю резину! Возможно, скоро пригодится...
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Вместо того, чтобы навести порядок в спиртовой отрасли, зеленые отдают, одну из самых доходных отраслей, в частные руки. Ждите, деньги потекут рекой. Все это ненадолго.
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Поздравляю!Главное "достижение"барьіжной власти- 28-м лет запрета гнать спирт- отменили!Молодец Зеленский!
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Во время руины с Правобережья отходили на Слобожанщину. Переселенцы выдвигали два условия право займанщины ( сколько угодий займут то ихнее) и что царя сильно огорчало право гнать горилку .У царя была монополия, и он не давал такого прав даже своему брату.Но соглашался. А теперь посмотрим на себя в зеркало У нас страну извращенцы распродают а мы делаем вид что нам все по хер. Совсем как наш братский нарот стали. Да..где вы славные гетьманы? Наши дети нам виддячать и будут правы.
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