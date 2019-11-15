 "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій

Про це сказав на брифінгу народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Учора ЦВК зареєструвала народним депутатом України від "Європейської Солідарності" мого побратима Володимира В’ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду і зранку вони були зареєстровані в Апараті парламенту. Фактично, згідно із законом, наступна дія має бути тільки одна – приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Це формальна річ, яка виконується автоматично після того, як документи надходять у Верховну Раду", - сказав він.
"На превеликий жаль, Голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні оголосити приведення до присяги Володимира В’ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи. Я авторитетно стверджую: документи всі від ЦВК перебувають у Верховній Раді і вважаю цю позицію виключно політичною від "Слуг народу" і команди Зеленського, які вважають, що мова – це маніпуляція, армія – це маніпуляція. Це намагання сьогодні позбавити права В’ятровича приступити до своїх обов’язків як обраного українським народом народного депутата України", - зазначив Парубій.
"Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до Голови Верховної Ради України сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Він вже є народним депутатом, він має відповідне посвідчення від ЦВК, йдеться лише про ритуальну дію, яка має відбутися на засіданні Верховної Ради України", – зауважив Андрій Парубій.
Він повідомив, що наступне засідання парламенту відбудеться 2 грудня і таким чином монобільшість намагається ще на 15-17 днів відтягнути момент, коли Володимир В’ятрович буде народним депутатом України. "Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В’ятровича в Раду, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити в життя", - додав Парубій.
И это радует...
СН - покидьки. В"ятрович - 4EVER
Не ображай родичів.
что мешает самому В'ятровичу произнести слова Присяги в зале ВР?
я вот например в 93 принимал Присягу Украине в коридоре военкомата
Их нужно выполнять.
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:.....
где в Законе указано что с разрешегя спикира и согласия прочих холуев?
Но он "потерял" документы.
"К большому сожалению, Председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Владимира Вьятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы.
Я авторитетно утверждаю: документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде и считаю данную позицию исключительно политической от "слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык - это манипуляция, армия - это манипуляция.
Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий."
Источник: https://censor.net.ua/n3159902
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
И на каком округе он победил? Какой народ его избрал?