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 Політика України
  1989  62
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Все про:ВР (6089) Парубій (1174) присяга (75) В'ятрович (174) Разумков Дмитро (267)

 "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій

Монобільшість і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков штучно затягують приведення до присяги Володимира В'ятровича.

Про це сказав на брифінгу народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Учора ЦВК зареєструвала народним депутатом України від "Європейської Солідарності" мого побратима Володимира В’ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду і зранку вони були зареєстровані в Апараті парламенту. Фактично, згідно із законом, наступна дія має бути тільки одна – приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Це формальна річ, яка виконується автоматично після того, як документи надходять у Верховну Раду", - сказав він.

Слуги народу навмисно затягують приведення до присяги Вятровича, - Парубій 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

"На превеликий жаль, Голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні оголосити приведення до присяги Володимира В’ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи. Я авторитетно стверджую: документи всі від ЦВК перебувають у Верховній Раді і вважаю цю позицію виключно політичною від "Слуг народу" і команди Зеленського, які вважають, що мова – це маніпуляція, армія – це маніпуляція. Це намагання сьогодні позбавити права В’ятровича приступити до своїх обов’язків як обраного українським народом народного депутата України", - зазначив Парубій.

"Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до Голови Верховної Ради України сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Він вже є народним депутатом, він має відповідне посвідчення від ЦВК, йдеться лише про ритуальну дію, яка має відбутися на засіданні Верховної Ради України", – зауважив Андрій Парубій.

Читайте також: "Наталя вирішила не брати мандат". - Ірина Геращенко пояснила чому замість Ірини Луценко депутатом став В'ятрович, а не наступна у списку Бойко

Він повідомив, що наступне засідання парламенту відбудеться 2 грудня і таким чином монобільшість намагається ще на 15-17 днів відтягнути момент, коли Володимир В’ятрович буде народним депутатом України. "Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В’ятровича в Раду, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити в життя", - додав Парубій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159902
 
   
 Топ коментарі
 
Ты первый...а кто второй？
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Вятрович это идеальный президент был бы
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Більше за всіх щодо Володі істерить оця мавпа з IQ на рівні примата
"Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 5488
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Два дебила это сила
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Я что, твоих кумиров обидел? А, они же то же как и ты-****** с приветом.
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Ты, кто же еще! У тебя и погремуха подходящая))
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Ты со своих угорай, там гореть не перегореть..
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У тебя так плохо со зрением? Удали свой коммент.
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Порохоботи вже заскринили для книжки по психіатрії.
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Очередной зебобик...в очередной раз...среагировал на мой ник...как собака Павлова на лампочку...😀
И это радует...
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РАХУМКОЙ ТОТ ЕЩЕ гхм......ему до папы далеко.... видимо сосед постарался "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій - Цензор.НЕТ 335
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Ты пипиську свиньи изо рта вынь, не понятно, что мычишь.
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Админы, отправьте плиз в вечный бан эту ваЗЕлиноваю мразь) спасибо!)))
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Вы порохосрань, чо такие убогие шлюхи, сразу жаловаться бежите. Ведёте себя как ваши деды, шлюхи страну продавшие фашистам.
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Админы спасите порохошлюх от нормальных людей.
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Димон ТЫ ЗАПОВИТ СЕБЕ СОСТАВИЛ УШЛЕБОК тут и не таких в "Некрологи бана"! объявляли...ты хавальник закрой и слиняй с сайта тут серьезные люди.... тебя еще спермой звали у папиной мошонке... когда тут народ серьезные комментарии писал.... а пока тебя папнька маманьке излил О да пока ты гимно выросло правда дебилом.... но у вас евреев это НОРМА... так что вали отсюда дефектное....
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"Серьёзные люди" и твой коммент опущенного по жизни существа, ни как не совместимы. Если ты привык так жить, то другие так не хотят. Так что калупайся в сливной яме и будь тише.
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ПаДубий уже забыл, как намеренно затягивали инаугурацию нового президента? Вот же тварь лицемерная!
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если бы в апреле 2019 соперником Петра Алексеевича Парашенко оказался Парубий я бы за него точно проголосовал "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 8603
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Показывайся из помойки, но не оказывайся рядом! "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій - Цензор.НЕТ 415
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попратима🤣🤣🤣палубий у нас тоже герой?
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свыне он присягать будет и опять раздор и распри сеять
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попратима🤣🤣🤣палубий у нас тоже герой?
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Я голосував за ЄС тільки тому, що там є Володя.
СН - покидьки. В"ятрович - 4EVER
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Его выперли в двери, а он в окно лезет.
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Свободовец Парубий и Вятрович по сути националисты. А всем известно что всегда происходит с националистами в Украине. Народ рано или поздно их гарантированно отправляет в небытие. Порох хочет повторить судьбу Свободы?
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Отправляет в небытие, потому что простой украинский нарид, в большинстве своем, тупое необразованное быдло.
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а почему россия в других странах поддерживает националистов а в украине и россии нет.
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Вятрович - классный мужик. Москали уже разнылись и воют, видно даже на Цензоре.
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Більше за всіх щодо Володі істерить оця мавпа з IQ на рівні примата
"Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 5488
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Вятрович достойный депутат, чего не скажешь о большинстве в Раде.
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..упоротые депутаты-кацапи против, боязно отгребать каждый раз правдой истории.. "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій - Цензор.НЕТ 1812
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в чем вопрос?
что мешает самому В'ятровичу произнести слова Присяги в зале ВР?
я вот например в 93 принимал Присягу Украине в коридоре военкомата
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Вообще-то есть установленные законом процедуры.
Их нужно выполнять.
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читай Закон
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:.....

где в Законе указано что с разрешегя спикира и согласия прочих холуев?


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Спикер, который Разумков, должен предоставить Вятровичу слово.
Но он "потерял" документы.

"К большому сожалению, Председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Владимира Вьятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы.
Я авторитетно утверждаю: документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде и считаю данную позицию исключительно политической от "слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык - это манипуляция, армия - это манипуляция.
Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий."
Источник: https://censor.net.ua/n3159902
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Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий.

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И на каком округе он победил? "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій - Цензор.НЕТ 532Какой народ его избрал? "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій - Цензор.НЕТ 532
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