 "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій

Про це сказав на брифінгу народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Учора ЦВК зареєструвала народним депутатом України від "Європейської Солідарності" мого побратима Володимира В’ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду і зранку вони були зареєстровані в Апараті парламенту. Фактично, згідно із законом, наступна дія має бути тільки одна – приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Це формальна річ, яка виконується автоматично після того, як документи надходять у Верховну Раду", - сказав він.

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"На превеликий жаль, Голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні оголосити приведення до присяги Володимира В’ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи. Я авторитетно стверджую: документи всі від ЦВК перебувають у Верховній Раді і вважаю цю позицію виключно політичною від "Слуг народу" і команди Зеленського, які вважають, що мова – це маніпуляція, армія – це маніпуляція. Це намагання сьогодні позбавити права В’ятровича приступити до своїх обов’язків як обраного українським народом народного депутата України", - зазначив Парубій.

"Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до Голови Верховної Ради України сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Він вже є народним депутатом, він має відповідне посвідчення від ЦВК, йдеться лише про ритуальну дію, яка має відбутися на засіданні Верховної Ради України", – зауважив Андрій Парубій.

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Він повідомив, що наступне засідання парламенту відбудеться 2 грудня і таким чином монобільшість намагається ще на 15-17 днів відтягнути момент, коли Володимир В’ятрович буде народним депутатом України. "Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В’ятровича в Раду, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити в життя", - додав Парубій.