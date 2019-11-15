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 Політика України, Економіка
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Все про:митниця (616) Нефьодов (117)

 Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов

Станом на ранок п'ятниці зареєстровано всі 16 нових регіональних митниць України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - зазначив він.

На всіх 16 митницях призначено виконувачів обов'язків - це або колишні керівники митниць, які ліквідуються (що не увійшли до переліку 16), заступники керівників та керівники митних постів, або працівники центрального апарату митної служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов. ВIДЕО

"Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - додав Нефьодов.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ, Нефьодов заявив, що до вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані.

Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159898
 
   
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І нарешті потече бабло повною рікою. І яка різниця, чи в чиїсь кишені, чи в держбюджет.
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а сказати що хотів ?
бо твій виперд,Довганенко -НІ ПРО ЩО...(
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Это ж какие они взятки гребут на этих таможнях раз все без уговоров согласились на понижение в должности с соотв. понижением окладов...)))))))))))
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останні дані з Рава-руської митниці..


за "фуру" з імпортним брендовим (спеціалізація цієї митниці з часів Бариги)
одягом(400 тис орієнтовно) оформлених як секонд хенд -5-8 тисяч доларів митникам..
https://portal.lviv.ua/news/kuryozy/2019/11/14/skandalnu-nachalnytsyu-viddilu-mytnogo-oformlennya-ravy-ruskoyi-vidstoronyly-vid-posady?fbclid=IwAR18p6J_N-7DGw0EDlQydgC-IgQUtCo8nW3L8NOWXHFVssXrZ4y3pCqKuVs

, вантажівки з брендовим одягом в'їздили на територію України через пункт пропуску «Рава-Руська» Зокрема, за даними слідства, посадових осіб митного поста «Рава-Руська» підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів від ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка» за «безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України».</p>
<p>Посадовці митниці отримували від 5 до 8 тис. доларів США за кожну машину, що перетинала кордон за підробленими документами. При цьому вартість однієї партії одягу, що ввозили в Україну, становить 400 тис. доларів.</p>
<p>Схема виглядала так: працівники митниці не перевіряли товари, які ввозять на територію України, та ставили у документах необхідні відмітки, щоб машина могла виїхати з пункту пропуску. Дорогою до митниці призначення, на складах учасників схеми брендовий одяг замінювався на секонд-хенд і надалі його реалізовували без сплати митних платежів.

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Цікавий факт...
НЕФЬОДОВ може не все :

Після того, як працівники СБУ «зацікавились» цією вантажівкою, невідомі особи вилучили з системи баз даних інформацію, що машина їде у Дніпро, та подали пакет інших документів, що авто їде до фірми «Діліжан» у Житомир.
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там 500 осіб "випадають".Нефьодов заявив,що "до війни готовий"...
Решті немає куди дітись..

працювати двірниками не будуть ,та й змісту немає -їх родини забезпечені на три покоління..
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Цікаво, а коли буде новина щодо В'ятровича?
Разумкову не принесли папери. Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4872
Господи, яка ж ницість комедіантів...
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Оце пля, галактичне досягнення! Замінили штори у борделі!
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просто перезподіл потоків бабла кешмана та інтересів
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И что？ в бюджете на 2020-й год не щалодено увелечения поступлегий с таможен...
Отсюда вывод...потоки с этих 16- и таможен уже направлены в нужные ...зеленые...карманы...
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Бородатый дятел провел титаническую работу! Есть о чем отчитаться)))) Клоуны во втором акте надели новые костюмы-зрители рыдают от смеха!
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Max Nefyodov разом з Оксаною Маркаровою та 2 іншими особами.
Вчора о 10:26 ·

Ви питали, де контрабанда контейнерами? Ну от вам - сьогодні нам погрожують італійською забастовкою в Одесі - свідомо повільно надавати вантажі на огляд (гляньте вечірнє фото з рампи), аби скупчилась черга. Буцімто, тоді під тиском Нова митниця має припинити контролювати вагу нетто/брутто товарів, що завозяться.
Суть схеми, яку ми ламаємо, дуже проста - на зважування певна продукція подається не отак, як на фото, а всі викруточки окремо, а коробка не зважується. Як не дивно, вага тоді падає на 30-50%, тоді можно казати, що в контейнері твоїх речей менше (бо перерахувати всі вручну малореально) - це і є «економія» сильно хитрих.

Офіційно заявляю - контролювати не припинимо. І багато десятків невідомих контейнерів, які вже кілька місяців не пред'являють на догляд, вкрасти не вийде - дані передані в The Security Service of Ukraine. Всіх інших імпортерів закликаю до спокою, вантажі перерозподілимо по інших складах, їх достатньо. Все буде добре.
П.С. А ще в Одесі раптово знизився контейнерний потік. Цікаво, це імпортозаміщення? Чи хтось сподівається, що притримає вантажі, поки не знайде, де домовитись? 😉


Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8251
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вСІМ,У КОГО ЗАТРИМКА З ТОВАРАМИ З Китаю -зРОЗУМІЛО,ЧОМУ ?
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Для кого і для чого ти це все тут пишеш? Ти або один з тих що не встигли "пристроїтись" або виконуєш чиєсь "замовлення". Поки існує кордон - доти буде існувати контрабанда (не мої слова) і НІКОМУ її ще не вдалось побороти. Зменшити потік вдалось але побороти повністю нікому. А щоб хоча б зменшити її потік діяти треба зовсім по іншому а не так як діють ці "слуги" тільки не відомо якого народу.
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Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2611

Порохоботам -НЕ ВІРИТИ !! за брокерські послуги для них - 300 доларів,а не 100 ! )))
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Нумерні олєги..
Порохоботам і кремлєботам інтерв"ю не даю ! )
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Так ти ще виявляється звичайний хам!
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