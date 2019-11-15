 Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.
"Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - зазначив він.
На всіх 16 митницях призначено виконувачів обов'язків - це або колишні керівники митниць, які ліквідуються (що не увійшли до переліку 16), заступники керівників та керівники митних постів, або працівники центрального апарату митної служби.
"Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - додав Нефьодов.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ, Нефьодов заявив, що до вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані.
бо твій виперд,Довганенко -НІ ПРО ЩО...(
за "фуру" з імпортним брендовим (спеціалізація цієї митниці з часів Бариги)
одягом(400 тис орієнтовно) оформлених як секонд хенд -5-8 тисяч доларів митникам..
https://portal.lviv.ua/news/kuryozy/2019/11/14/skandalnu-nachalnytsyu-viddilu-mytnogo-oformlennya-ravy-ruskoyi-vidstoronyly-vid-posady?fbclid=IwAR18p6J_N-7DGw0EDlQydgC-IgQUtCo8nW3L8NOWXHFVssXrZ4y3pCqKuVs
, вантажівки з брендовим одягом в'їздили на територію України через пункт пропуску «Рава-Руська» Зокрема, за даними слідства, посадових осіб митного поста «Рава-Руська» підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів від ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка» за «безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України».</p>
<p>Посадовці митниці отримували від 5 до 8 тис. доларів США за кожну машину, що перетинала кордон за підробленими документами. При цьому вартість однієї партії одягу, що ввозили в Україну, становить 400 тис. доларів.</p>
<p>Схема виглядала так: працівники митниці не перевіряли товари, які ввозять на територію України, та ставили у документах необхідні відмітки, щоб машина могла виїхати з пункту пропуску. Дорогою до митниці призначення, на складах учасників схеми брендовий одяг замінювався на секонд-хенд і надалі його реалізовували без сплати митних платежів.
НЕФЬОДОВ може не все :
Після того, як працівники СБУ «зацікавились» цією вантажівкою, невідомі особи вилучили з системи баз даних інформацію, що машина їде у Дніпро, та подали пакет інших документів, що авто їде до фірми «Діліжан» у Житомир.
Решті немає куди дітись..
працювати двірниками не будуть ,та й змісту немає -їх родини забезпечені на три покоління..
Разумкову не принесли папери.
Господи, яка ж ницість комедіантів...
Отсюда вывод...потоки с этих 16- и таможен уже направлены в нужные ...зеленые...карманы...
Вчора о 10:26 ·
Ви питали, де контрабанда контейнерами? Ну от вам - сьогодні нам погрожують італійською забастовкою в Одесі - свідомо повільно надавати вантажі на огляд (гляньте вечірнє фото з рампи), аби скупчилась черга. Буцімто, тоді під тиском Нова митниця має припинити контролювати вагу нетто/брутто товарів, що завозяться.
Суть схеми, яку ми ламаємо, дуже проста - на зважування певна продукція подається не отак, як на фото, а всі викруточки окремо, а коробка не зважується. Як не дивно, вага тоді падає на 30-50%, тоді можно казати, що в контейнері твоїх речей менше (бо перерахувати всі вручну малореально) - це і є «економія» сильно хитрих.
Офіційно заявляю - контролювати не припинимо. І багато десятків невідомих контейнерів, які вже кілька місяців не пред'являють на догляд, вкрасти не вийде - дані передані в The Security Service of Ukraine. Всіх інших імпортерів закликаю до спокою, вантажі перерозподілимо по інших складах, їх достатньо. Все буде добре.
П.С. А ще в Одесі раптово знизився контейнерний потік. Цікаво, це імпортозаміщення? Чи хтось сподівається, що притримає вантажі, поки не знайде, де домовитись? 😉
Порохоботам -НЕ ВІРИТИ !! за брокерські послуги для них - 300 доларів,а не 100 ! )))
Порохоботам і кремлєботам інтерв"ю не даю ! )