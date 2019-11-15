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 Політика України
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Все про:НАБУ (2186) Арахамія (137) Слуга народу (485) Корнієнко (64) Скороход Анна (13)

 Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що три депутати готові свідчити в Національному антикорупційному бюро щодо виключеної з фракції депутатки Анни Скороход.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи зана питання, чи є докази того, що Скороход нібито пропонувала хабаря, Арахамія заявив: "У нас є свідки, які готові йти в НАБУ".

Він додав, що йдеться про трьох свідків – депутатів "Слуги народу", які є членами енергетичного комітету.

Разом з тим, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що народні депутати з його фракції звернуться до правоохоронних органів у зв'язку зі спробами тиску на них з боку чоловіка народного депутата Анни Скороход - підприємця Олексія Алякіна.

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"Ми зараз ведемо роботу з депутатами, щоб вони не побоялися передати це ... Щоб вони пішли в правоохоронні органи і дали цьому хід", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є докази такого тиску, Корнієнко відповів ствердно: "Так, він намагався розмовляти з нашими депутатами".

Нардеп також прокоментував чутки, що спікер парламенту Дмитро Разумков своїми репліками подає знак під час пленарного засідання знаки депутатам, як саме слід голосувати.

"Я думаю, що спікер висловлюється так, як він висловлюється, і має право на своє ставлення до тих чи інших законів", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту закінчився.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159897
 
 
 Топ коментарі
 
становится интересненько. У "монолитной" зеленой массы все признаки распада. Их объединяет только то, что все они вляпались в зеленое же дерьмо (по собственному желанию). Грызня только началась, удачи вам и хорошего настроения, недоумки!
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Картинка из какого-то порохоботского журнала... Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3852
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Так сейчас ведь западная и американскся пресса превратилась в порохоботскую.
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АРАХАМИЯ КАК ЕВРЕЙ НАШЕЛ СРАЗУ ТРЕХ ИУД у мерзопакостная гнидошка... ничего вас будут расстреливать и без Иуд..зе-подонки...
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Отождествлять зелю с Рейганом могли только недалёкие люди,абсолютно не интересовавшихся биографией американского президента.Рейган был не столько актером,столько патриотом,профсоюзным лидером,политиком,до поста президента восемь лет успешно управлял штатом Калифорния.Даже если нашего потешного президента сравнить с Моникой Левински,то справедливости ради стоит отметить,что в отличие от зели,закончившего по факту пол первого курса юрфака,Моника закончила с отличием престижный колледж в Орегоне и получила возможность стажироваться в Белом доме.
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Интерсно, чем там закончилось громкое дело про подкуп демонстрантов против т.н. "плана Штайнмайера" ? Помню, и друзья у него знали кого-то, и типа даже полиция дело отрыла. Просто ж интересно. Он же такой затребованный спикер, этот Арахамия, говорят.
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Ара хам хам
Ара хам хам
Булі булі
Ара хам хам.
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Его Величество, Беня 1-й, стомиллиардный
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Только 3? А остальние что отказались играть?
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Мабуть, з ними вже провів виховну роботу волохатий Анальний Табуїн,
якого чомусь залишили у фракції.
Тепер вони і участь у вбивстві Кенеді підтвердять...
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Исключенная из состава фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о том, что нардепы провластной партии получают деньги в конвертах. При этом, правда, уже сознательно перегибает, говоря что "зафиксированы были случаи по передаче конвертов". Это не так, и она это знает. Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.Также она запела старую песню мажоритарщиков "Слуги народа", мол, посмотрите на рейтинги на округе. Хотя Анна прекрасно знает, что ее победа на округе - это исключительно заслуга бренда "Слуга народа", который тогда был на волне.
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Не факт, что это исключительно заслуга СН. Что касается тех кто попал по спискам, то такое утверждение истинно на 100%, о вот мажоритрка.....наверное в 1/3 случаев они сами заменивали к себе рейтинговых кандидатов. Относительно нее говорить не буду, но ваше утверждение про то, что все мажоритарщики в ВР только благодаря СН - БРЕД!!!
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Звичайно, це як черговий бомж в ментів, що завжди бачить як бьють і чує посилають на хутір співробітника поліції! Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2407
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а чего только трое?) а не все 253?))
или сколько их там?)
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І хто б сумнівався ? Бєня порушників договорняка карає без пощади . Серед монобільшості знайдеться достатньо мерзоти яка свідчитиме про все що скажуть .
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становится интересненько. У "монолитной" зеленой массы все признаки распада. Их объединяет только то, что все они вляпались в зеленое же дерьмо (по собственному желанию). Грызня только началась, удачи вам и хорошего настроения, недоумки!
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Тепер їх ще поєднує одна на всіх стаття карного кодексу - державна зрада. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8528
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Фотограф...безработный..и мамахохотала..？самые тупые？
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Бреше, як сивий мерін на місяць. Починається епоха репресій, підтасовка доказів. Бо у них все своє. Схопили тимчасово пацани когось за бороду.
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 2 ч.2 часа назад
Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7639

Исключенная из состава СН Скороход заявила о том,что нардепы партии получают деньги в конвертах.Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.
Ждем сегодня вечерних эфиров Скороход со скандалами и разоблачениями.

https://twitter.com/i/status/1195277039584137217
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Есть такое выражение" слепить пулю их г ..."
А они фракцию по быстрячку слепили.
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От телепні тупорилі! Здавайте своїх, до вас не доберуться... Мабуть. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 819
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Можна починати сміятися, чи краще віправити цих слуг в дурку? "КОРУПЦІЙНИЙ СКАНДАЛ: ТРОЄ "СЛУГ НАРОДУ" ХОЧУТЬ ДАТИ СВІДЧЕННЯ У СПРАВІ ПРО ХАБАРІ - ХОЛОДНИЦЬКИЙ"
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Жаби-гадюки...


Львовский метрополитен
@natohawks

Скороход заявила что "слугам народа" платят зарплату в конверте 5000$.
А что же ты раньше молчала?
Рассказала только после того, как выгнали ссаными тряпками из фракции.
А если бы не выгнали? Так бы и дальше молча стригла капусту?
Это все что нужно знать про ублюдочную зекоманду.
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А каков размер благодарности?
Я тоже могу организовать пару-тройку свидетелей
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Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка
за пятак,
Как над гордостью твоей смеется бывший твой халдей

Родина моя
Скорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с ума.
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"Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать."
Источник: https://censor.net.ua/n3159897

ЧЕМ-ЧЕМ он знаки подает? Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3442
ЗЕбобики, вы сделали мой день. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9576
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"Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать."
Источник: https://censor.net.ua/n3159897

Все давно снято до нас:
Ширли-Мырли сурдопереводчик

"одиннароТ"(С)
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Виявляється цим чмом Арахамією і покідьком "бандерівцем"Герусом не закінчується перелік дуполизів зеленої сракі...
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Ось вам "слуги". Служать вони, явно не українцям. Мстиві, непорядні, не чесні хлопчики.
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Гниды все эти слуги. Эта Аня беременна, мало того, что мужа закрыли после того, как она не проголосовала за рынок земли, так и дальше над ней издеваются вместо того, чтобы оставить её в покое.
Доведут до преждевременных родов на почве стресса.
Про человеческое отношение в этой шайке говорить не приходится.Только потом это всё к ним же вернётся.
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Плюгавый брат все видит и знает.Косит под инквизиотора придурок. Это все равно что Жану Дарк в колдостве обвинить, но в наше время.
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