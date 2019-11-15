 Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи зана питання, чи є докази того, що Скороход нібито пропонувала хабаря, Арахамія заявив: "У нас є свідки, які готові йти в НАБУ".

Він додав, що йдеться про трьох свідків – депутатів "Слуги народу", які є членами енергетичного комітету.

Разом з тим, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що народні депутати з його фракції звернуться до правоохоронних органів у зв'язку зі спробами тиску на них з боку чоловіка народного депутата Анни Скороход - підприємця Олексія Алякіна.

Читайте також: СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

"Ми зараз ведемо роботу з депутатами, щоб вони не побоялися передати це ... Щоб вони пішли в правоохоронні органи і дали цьому хід", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є докази такого тиску, Корнієнко відповів ствердно: "Так, він намагався розмовляти з нашими депутатами".

Нардеп також прокоментував чутки, що спікер парламенту Дмитро Разумков своїми репліками подає знак під час пленарного засідання знаки депутатам, як саме слід голосувати.

"Я думаю, що спікер висловлюється так, як він висловлюється, і має право на своє ставлення до тих чи інших законів", - зазначив він.

Читайте також: Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту закінчився.