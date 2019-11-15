 Польща повідомила "Газпрому" про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року

Контракт було укладено 25 вересня 1996 року. Відповідно до положень контракту (газ транспортується по газопроводу "Ямал-Європа". - Ред.), за три роки до передбачуваного розірвання контракту, тобто до 31 грудня 2019 року, сторони зобов'язані подати декларацію про співпрацю після 2022 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до прагнень Польщі до гарантування безпеки поставок енергоресурсів і реалізації стратегії PGNiG, в останні чотири роки компанія зробила фундаментальні кроки щодо диверсифікації напрямків отримання природного газу в Польщу. Компанія уклала довгострокові контракти на поставку ЗПГ і здійснює придбання родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи в галузі розширення газопроводу дозволяє завершити контракт у встановлені терміни відповідно до його положень", - наводяться в повідомленні слова глави PGNiG Петра Возняка.

Також читайте: Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку