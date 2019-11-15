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 За кордоном
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Все про:газ (1073) Газпром (479) Польща (2011)

 Польща повідомила "Газпрому" про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року

Польська PGNiG після отримання необхідних корпоративних рішень подала в "Газпром" і "Газпром експорт" заяву про небажання продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року, повідомила польська компанія.

Контракт було укладено 25 вересня 1996 року. Відповідно до положень контракту (газ транспортується по газопроводу "Ямал-Європа". - Ред.), за три роки до передбачуваного розірвання контракту, тобто до 31 грудня 2019 року, сторони зобов'язані подати декларацію про співпрацю після 2022 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до прагнень Польщі до гарантування безпеки поставок енергоресурсів і реалізації стратегії PGNiG, в останні чотири роки компанія зробила фундаментальні кроки щодо диверсифікації напрямків отримання природного газу в Польщу. Компанія уклала довгострокові контракти на поставку ЗПГ і здійснює придбання родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи в галузі розширення газопроводу дозволяє завершити контракт у встановлені терміни відповідно до його положень", - наводяться в повідомленні слова глави PGNiG Петра Возняка.

Також читайте: Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159892
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы!

А зебобики электроэнергию у оккупантов покупают!!!

Торгуют на крови наших Солдатиков. Мрази!
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Молодцы!

А зебобики электроэнергию у оккупантов покупают!!!

Торгуют на крови наших Солдатиков. Мрази!
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Пока шо Зеленски напоминает Монику
- которая классно делает импичмент!

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Торгуют на крови наших Солдатиков. Мрази!

Паажите!? Так ето ж Порошенко наживался? Торговлянакрови и всетакое... не?
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не ври. поправка Геруса разрешает импорт дешевой электроэнергии из Белоруссии . это позволит усилить конкуренцию на рынке . хватит ахметову быть монополистом и диктовать свои условия. ведь его компания детек хотела повысить стоимость электроэнергии на 78 %.
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Блин, все строят собственные газопроводы. Скоро всю планету опутают.
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Да кацапам после одобрения СП-2 уже пофиг.
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Ну як пофіг, це як ви отримували гроші в трьох місцях, а тепер лише в двох.
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Спрос на газ в Китае оказался существенно ниже прогнозов правительства, и на внутреннем рынке возник избыток предложения, сообщает Interfax Energy со ссылкой на топ-менеджеров энергетических компаний КНР.В 2020 году он составит около 9 млрд кубометров, прогнозирует Sinopec - вторая по объема добычи в КНР нефтегазовая корпорация.
При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составит около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигнет 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя «излишек», следует из оценок Unipec (трейдингового подразделения Sinopec), которая первой из государственных корпораций опубликовала прогноз на будущий год.
В следующем году, как считает компания, спрос вырастет до 335 млрд кубометров, однако предложение - 344,6 млрд - опять будет выше.
Избыток - 9,6 млрд кубометов - вдвое превысит объем, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров).
Прокачка газа по трубопроводу стоимостью 17 млрд долларов начнется 20 декабря, а на проектную мощность - 38 млрд кубометров в год - он должен выйти к 2024 году.
Начало поставок российского газа может оказать негативное воздействие на спрос, заявил «Интерфаксу» Ван Хайянь, генеральный управляющий российского подразделения PetroChina International.
«С точки зрения спроса Китай все еще находится в ситуации неопределенности. Есть много препятствий, таких как инфраструктура, приемлемость цены и замещение за счет альтернативных источников энергии», - сказал он.
«В некоторых регионах Китая может наблюдаться разовый недостаток в зимний период, однако в целом предложения достаточно, а производство газа на внутреннем рынке, вероятно, существенно вырастет в следующие несколько лет», - добавил топ-менеджер.
В 2018 году Китай добывал 160,2 млрд кубометров газа, покрывая около 56% внутреннего потребления. В 2019 году, по прогнозу министерства природных ресурсов КНР, добыча вырастет до 174-175 млрд кубов благодаря разработке сланцевых месторождений, по запаса газа в которых Китай занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров).
Е 2040 году китайская добыча удвоится - до 325 млрд кубометров в год, прогнозирует Wood Mackenzie. Впрочем, спрос на газ будет расти еще быстрее: к 2030-му Китай опередит по потреблению ЕС (510 млрд кубометров), а к 2040-му будет его газовый рынок будет равен половине Азии (673 млрд кубометров).

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт на покупку газа после 2022 года - Цензор.НЕТ 1412Экономика Китая буксует на фоне рекордных долговПольша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт на покупку газа после 2022 года - Цензор.НЕТ 1412Китай занимается разработкой сверхтяжелой ракетыПольша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт на покупку газа после 2022 года - Цензор.НЕТ 1412За 10 лет Китай построит ветряные турбины общей мощностью большей чем весь остальной мир
http://rusjev.net/2019/11/15/rossiyskiy-gaz-okazalsya-ne-nuzhen-kitayu/
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Аб чём рєчь? Зима біла при иване грозном, и она закончилась. Смотрите калєндарь солнечной активности. Ближайшее похолодание -через 700 лет.
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кацапи скоро благатимуть хоч кого небудь свій вонючий газ купити...
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Хай в воду добавляють - будуть газіровку не тільки пити, а й купатися в ній (в кого ванна є) і в туалеті змивати (в кого туалет є).
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І в китайців вже надлишок газу... А в Коболєва закінчується контракт - Вова посадить корявченкова й будемо купляти газ в рашці по 400 баксів... - врятуємо фєдєрастів від банкрутства...
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По сути ,Европа уже сейчас может обойтись без кацапского газа. Время шантажа закончено. А война в Украине,только подстегнула их к этому решению. Кацапы потратились на северный поток. От которого легко отказаться вообще. Пришло время шантажировать теперь,кацапню ))
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Нафик Европа вообще подписывалась по сп2 ??
Хде логика??
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Наверно Европа решила, что пусть будет на всякий случай, все равно кацапам этот сп2 за собственные деньги строить. Ну и без кацапских взяток думаю тоже не обошлось.
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Ну зачем так врать? Польща повідомила "Газпрому" про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року - Цензор.НЕТ 6614 Посмотри в открытых источниках, посмотри % долю рахи в поставках газа ЕС. Больше трети всего газа в ЕС из рашки.
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Если бы все сразу отказались от кацапского газа, то в течении года кацапия бы развалилась. А так одни отказываются, другие сп2 поддерживают
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Они вбухали огромные деньги в него. А могли пустить на вооружение.
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Ну, если только кромн рашки никто не вложился... А то немчики конкретно подсели на срусский гасс.
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Москали сами довели ситуацию до абсурда, в Европу уже порведены двойные мощности по поставке газа трубопроводами, и это при том, что Катар и США наращивают поставки СПГ танкерами. Этот металло хлам уложенный в землю и моря никогда не окупится, разве что наступит очередной ледниковый период...
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Коимат стремительно меняется в сторону потепления, и все передовые стрены настроены на сокращение потребления углеводородов, или полный отказ от них в ближайшей перспективе. И только тунгусы все носятся со своей трубой...
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ЧЕРЕЗ ГАЗОВЫЙ ПОТОК 2 БУДУТ БРАТЬ С ГЕРМАНСКОГО ХАБА ИЛИ У ШТАТОВ СКРАПЛЕННЫЙ ГАЗ?
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читать можешь?

"осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе"

Источник: https://censor.net.ua/n3159892
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норвежская Baltic Pipe - "балтийская труба" - должна к 2025 г. привести в Польшу газ из Норвегии.

http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000
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вот пока мы бегаем по улицам крича ДЯКУЕМО ДЯКУЕМО поляки строят спг терминалы и учат украинцев ягоды собирать🤣🤣
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Що нам дасть СПГ термінал, коли газовози не пустять через Босфор?
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почему это не пустят?🤣🤣
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Тому що турки бояться що він вибухне і знищить пролив.
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где ты такой бред вычитал?по правилам только с ядерными рэакторами нельзя🤣
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Через Босфор не могут проходить газовозы...
Бо ***** заложить мину...и Константинополя больше не будет на карте мира))))
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🤣🤣опьять бред не пойму заче это писать?
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Польская PGNiG- не исключено ,что это внебрачная "дочь грязьпрома"
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PGNiG, полное название Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и сырой нефти, а также хранением и продажей.
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дело не в названии,а в том,что для ведения своего бизнеса ей нужен был ,газ и будет нужен ,занимающаяся продажей(даром?)
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Чё тебя так плющит козломордый?
По ходу ломка после боярышника накрыла?
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Поляки - це нація і патріотичний народ, а не нарід, де одні чогось домагаються, а інші руйнують і співають одну пісню з ворогом.
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у каждого народа есть коллаборанты. Вспомните хоть гражданскую войну в США.
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циклы солнечной активности 11, 22, 87, 210, 2300 и 6000 лет. Основные циклы продолжительностью 11, 22 и 2300 лет носят также название, соответственно, циклов Швабе, Хейла и Холлстатта

Придурки из Газпрома не знакомы с науке, ближайшие холодные зимы начнутся не раньше чем через 700 лет.
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не знаю, что там на самом деле, но со стороны выглядит вполне прилично.
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стоит отметить что через Польшу начинаются поставки сжиженного газа для Украины из США. вот такая очередная "зрада" от нашего президента. это удар по бизнесу медведчука кума путина. кто помогал медведчуку начать поставки газа из россии ? то то. то что порошенко никогда бы не сделал сделал Зеленский.
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Ты то хоть в курсе,сколько сжиженного газа покупает Польща у США и хватит ли ей самой этого газа...?ударник...что сделал и куда сделал и что сделал "зе"?
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МОЛОДЦЫ, вот это государственная политическая воля! Все правильно делают, вот в Польше реально защищает национальные интересы свои. Вот у них реально энергонезависимость.
Не то что у Украины...правят одни политические проститутки страной и агенты влияния кремля, и продают энергонезависимость Украины и суверенитет...своих олигархических интересах, в пользу РФ.
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а Украина из єтой компании реверс газа получает.
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