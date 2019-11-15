 Польща повідомила "Газпрому" про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року

Контракт було укладено 25 вересня 1996 року. Відповідно до положень контракту (газ транспортується по газопроводу "Ямал-Європа". - Ред.), за три роки до передбачуваного розірвання контракту, тобто до 31 грудня 2019 року, сторони зобов'язані подати декларацію про співпрацю після 2022 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до прагнень Польщі до гарантування безпеки поставок енергоресурсів і реалізації стратегії PGNiG, в останні чотири роки компанія зробила фундаментальні кроки щодо диверсифікації напрямків отримання природного газу в Польщу. Компанія уклала довгострокові контракти на поставку ЗПГ і здійснює придбання родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи в галузі розширення газопроводу дозволяє завершити контракт у встановлені терміни відповідно до його положень", - наводяться в повідомленні слова глави PGNiG Петра Возняка.
А зебобики электроэнергию у оккупантов покупают!!!
Торгуют на крови наших Солдатиков. Мрази!
- которая классно делает импичмент!
Паажите!? Так ето ж Порошенко наживался? Торговлянакрови и всетакое... не?
При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составит около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигнет 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя «излишек», следует из оценок Unipec (трейдингового подразделения Sinopec), которая первой из государственных корпораций опубликовала прогноз на будущий год.
В следующем году, как считает компания, спрос вырастет до 335 млрд кубометров, однако предложение - 344,6 млрд - опять будет выше.
Избыток - 9,6 млрд кубометов - вдвое превысит объем, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров).
Прокачка газа по трубопроводу стоимостью 17 млрд долларов начнется 20 декабря, а на проектную мощность - 38 млрд кубометров в год - он должен выйти к 2024 году.
Начало поставок российского газа может оказать негативное воздействие на спрос, заявил «Интерфаксу» Ван Хайянь, генеральный управляющий российского подразделения PetroChina International.
«С точки зрения спроса Китай все еще находится в ситуации неопределенности. Есть много препятствий, таких как инфраструктура, приемлемость цены и замещение за счет альтернативных источников энергии», - сказал он.
«В некоторых регионах Китая может наблюдаться разовый недостаток в зимний период, однако в целом предложения достаточно, а производство газа на внутреннем рынке, вероятно, существенно вырастет в следующие несколько лет», - добавил топ-менеджер.
В 2018 году Китай добывал 160,2 млрд кубометров газа, покрывая около 56% внутреннего потребления. В 2019 году, по прогнозу министерства природных ресурсов КНР, добыча вырастет до 174-175 млрд кубов благодаря разработке сланцевых месторождений, по запаса газа в которых Китай занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров).
Е 2040 году китайская добыча удвоится - до 325 млрд кубометров в год, прогнозирует Wood Mackenzie. Впрочем, спрос на газ будет расти еще быстрее: к 2030-му Китай опередит по потреблению ЕС (510 млрд кубометров), а к 2040-му будет его газовый рынок будет равен половине Азии (673 млрд кубометров).
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http://rusjev.net/2019/11/15/rossiyskiy-gaz-okazalsya-ne-nuzhen-kitayu/
https://youtu.be/oFxyayBj2uQ
Хде логика??
"осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе"
Источник: https://censor.net.ua/n3159892
http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000
Бо ***** заложить мину...и Константинополя больше не будет на карте мира))))
По ходу ломка после боярышника накрыла?
Придурки из Газпрома не знакомы с науке, ближайшие холодные зимы начнутся не раньше чем через 700 лет.
Не то что у Украины...правят одни политические проститутки страной и агенты влияния кремля, и продают энергонезависимость Украины и суверенитет...своих олигархических интересах, в пользу РФ.