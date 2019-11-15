 Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила журналістам у Раді.

"Я написала заяву, складаю повноваження особисто. Вважаю, що в стінах парламенту буду потрібнішою", - сказала Верещук.

Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.

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Вона розповіла, що на її посаду, ймовірно, запропонують нардепку від "Слуги народу" Олену Шуляк.

"Я чула, що це Олена Шуляк, але я не стверджуватиму, бо не чула цього офіційно", - сказала вона.

Нагадаємо, учора Верещук повідомила, що від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проєкту Держбюджету, а також її позицію щодо законопроєктів.

Кабмін призначив Верещук своєю представницею в Раді 4 вересня.