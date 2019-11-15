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 Політика України
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Все про:Кабмін (3286) звільнення (720) Верещук (29)

 Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила журналістам у Раді.

"Я написала заяву, складаю повноваження особисто. Вважаю, що в стінах парламенту буду потрібнішою", - сказала Верещук.

Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.

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Вона розповіла, що на її посаду, ймовірно, запропонують нардепку від "Слуги народу" Олену Шуляк.

"Я чула, що це Олена Шуляк, але я не стверджуватиму, бо не чула цього офіційно", - сказала вона.

Нагадаємо, учора Верещук повідомила, що від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проєкту Держбюджету, а також її позицію щодо законопроєктів.

Кабмін призначив Верещук своєю представницею в Раді 4 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159891
 
 
 Топ коментарі
 
ААААААА! Неспокойно в зеленом болоте.
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А-а-а... "Понеслась пиз.а по кочкам!...". Началась "свистопляска" в "монобольшинстве"... Пацаны" и "пацанки" начинают понимать, что третий "Майдан" не ограничится "просто горящими шинами", но и "жертвоприношениями"... И в качестве "жертв" могут оказаться именно они...
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Комбінувати нескладно. Кров і лайно - тотожні...
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Жаль, умная девка! Всегда приятно ее слушать, дельные вещи говорит.
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умную бы не увольняли - хотя это же зебилы - у них все, не как у нормальных людей)))
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я извиваюсь конечно - в качестве кого ? - а то боюсь ошибиться, в выводах)))
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Усі знають, що жінки бувають розумні чи красиві. Все інше наукова фантастика?
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- вот тут я не согласен - у меня скво - все и сразу и еще как мать - самая самая лучшая - я думаю и вас так же))))
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жинки бывают умные, красивые и настоящие
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где вы видели чтобы начальник терпел более умного подчинённого...
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Розумний підлеглий не буде демонструвати, що він розумніший за начальника Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 9959
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Ате завжди буде думати про репутацію начальника і підчищати цого хвости. Оде уточнення - якщо начальник не повний ідіот.
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да ладно вам - бывает просто не везет - хотя судя по всему, вы до сих пор ищите и не можете найти - хорошая темя для оправдания)))))
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А чё их искать?
Деньги они все любят.
Любимая приманка.
И ничего, кроме денег
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А чего там.
Готова отдохнуть с мужчиной, который оплатит этот отдых?
Или в Питере расчлененка.
Аспирантка жила с 62 летним по любви только из уважения к его ордену почетного легиона?
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а вы просто попробуйте сами поехать в сезон - ......... - на сим все
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любят ХОХЛЫ (не путать с украинцами) наступать на грабли

100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе
ps красный с зеленым дает коричневый...
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"Скандал в благородном семействе" СН?
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скорее обычная практика - когда "революция есть, своих революционеров")))))
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Критик Добролюбов наставлял одного из друзей в переустройстве мира к лучшему: «Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а самым противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху - до того, чтобы противно стало читателю всё это богатство грязи и чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: "Да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше". Вот чего надобно добиться, и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи "Современника" и "Свистка"». Это никому ничего не напоминает?
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вы таки и такое помните - да уж - сколько и главное как нам внедряли в мозги - как парадигму жизни )))
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Все вчив, окрім з'їздів КПСС, це для мене було неможливо
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до сих пор помню ,я еще и кандидатом был - просто иначе, в командировки бы, не пустили - больше всего помню вопрос - мне умирать здесь можно в 19 ,а пить только с 21 - жуть,вопрос реальный - да так было
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у меня на тебя есть тут один экземпляр -
Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 7699
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ну не всем так с фамилией повезло
или это не фамилия?))
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(((таки да - следущий раз просто подписывайте - а то вас будут слегка ..... как я и сделал - и это еще по доброму)))
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звідкіля стільки гидоти повилазило???(((
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помиляєтесь,шановний
вона була головою в раві-руській ,а це є львівська область Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 8394
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Була, але набралася смороду від дамбаських СН.
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такого лайна за такий короткий проміжок часу набратись важко
з таким лайном ,швидше за все,вона йшла на вибори
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І таке буває, бо лайно до лайна тягнеться.
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судячи по її заявам - патріотизму "ноль"(((


але,можливо і помиляюсь
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Зараз буде ще більше - віднесуть лавочку і вернуться.
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А-а-а... "Понеслась пиз.а по кочкам!...". Началась "свистопляска" в "монобольшинстве"... Пацаны" и "пацанки" начинают понимать, что третий "Майдан" не ограничится "просто горящими шинами", но и "жертвоприношениями"... И в качестве "жертв" могут оказаться именно они...
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Депутат Черновицкого областного совета Дмитрий Павел: необходимо создать в области Румынский районДепутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района создать румынскую громаду и административно оформить район как Румынский..процесс пошол..
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...и шо, домой то хоть добрался чепушило этот? или перевелись уже опрышки в тех краях... Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 9830 да и и криминальную статью папуасы пока еще не отменили за сепаратизм...
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Свиноботы во всем ищут Знаки. Сегодня у них вообще работа в турборежиме.
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здрисни москаль тупорилий під лавку)))
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Вже пізно. Хоч і помиєшся, а запах лайна зеленого залишиться. А була ж колись - патріот, розумний і адекватний політик.
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Правильно, треба залишити лише дегенератів кнопкодавів, що тиснуть "зелену" без дурних запитань і читання законопроектів. З тим самим вихлопом можна було набрати в депутати сліпоглухонімих.
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ПРАВО ПРЕМ"ЄРА(і взагалі будь-кого)

обрати свого представника..

і Звільнити,Якщо той постійно висловлює не його позицію.
ПРИЗВІЩА ЗНАЧЕННЯ НЕ МАЮТЬ.

Думка СТОРОННІХ тут немає жодного значення.
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Найбільш розумні тікають, як пацюки, з зебільного пароплава...
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трохи не так..
ЗАраз їх, навпаки,"повязують"...

Хоча,звичайно ,на місцеві вибори членство в ЗЕ вже далеко не перевага...

Минулося..
А хто довбо..обам у "команді ЗЕ винен" що так розгубили рейтинг.. Війна З УСІМА -вона "відбивається на печінці"
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Пацюк він і в Африці пацюк не тільки в партії...
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Розумні туди і не йшли. Тепер тікають українці-ідіоти, залишаться тільки бидло-малороси.
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Исключенная из состава фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о том, что нардепы провластной партии получают деньги в конвертах. При этом, правда, уже сознательно перегибает, говоря что "зафиксированы были случаи по передаче конвертов". Это не так, и она это знает. Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.Также она запела старую песню мажоритарщиков "Слуги народа", мол, посмотрите на рейтинги на округе. Хотя Анна прекрасно знает, что ее победа на округе - это исключительно заслуга бренда "Слуга народа", который тогда был на волне..
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что имеем не храним, потерявши плачем. Да что там, мы все реже называем Украину "ненькой". Как - будто живем в чужой стране и почти на чужой земле. Предыдущий полез в дела церковные, этот решил святыней распоряжаться. Осталось открыть рынок рабов, как в средние века...
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У веселої брички "Квартал-95" відпадають колеса.
Кучер тупий і ніяк не здогадається зменшити швидкість.
Хлопуню, не жени коней, ти ж Україну везеш!
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Ни дня без сюрпризов. А то и по несколько в день. Как то их знобит, лихорадит наверное инфекция.
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Що тут можна сказати?! Закінчила школу, вуз, папік пристроїв до хроших дядечків. Навчилася губу копилити,це нижня частина голови, а верхня як не працювала так і не...
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Самые умные начали валить. И это радует...
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"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально" - Слуги Народа, оказывается, обладают еще одниой способностью - "слушать официально".
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На її місці маю бути Я!! Я точно спрацююсь із цією владою!
Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 1860
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