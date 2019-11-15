 Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила журналістам у Раді.
"Я написала заяву, складаю повноваження особисто. Вважаю, що в стінах парламенту буду потрібнішою", - сказала Верещук.
Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.
Вона розповіла, що на її посаду, ймовірно, запропонують нардепку від "Слуги народу" Олену Шуляк.
"Я чула, що це Олена Шуляк, але я не стверджуватиму, бо не чула цього офіційно", - сказала вона.
Нагадаємо, учора Верещук повідомила, що від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проєкту Держбюджету, а також її позицію щодо законопроєктів.
Кабмін призначив Верещук своєю представницею в Раді 4 вересня.
И в этом их суть.
Деньги они все любят.
Любимая приманка.
И ничего, кроме денег
Готова отдохнуть с мужчиной, который оплатит этот отдых?
Или в Питере расчлененка.
Аспирантка жила с 62 летним по любви только из уважения к его ордену почетного легиона?
100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе
ps красный с зеленым дает коричневый...
или это не фамилия?))
вона була головою в раві-руській ,а це є львівська область
з таким лайном ,швидше за все,вона йшла на вибори
але,можливо і помиляюсь
обрати свого представника..
і Звільнити,Якщо той постійно висловлює не його позицію.
ПРИЗВІЩА ЗНАЧЕННЯ НЕ МАЮТЬ.
Думка СТОРОННІХ тут немає жодного значення.
ЗАраз їх, навпаки,"повязують"...
Хоча,звичайно ,на місцеві вибори членство в ЗЕ вже далеко не перевага...
Минулося..
А хто довбо..обам у "команді ЗЕ винен" що так розгубили рейтинг.. Війна З УСІМА -вона "відбивається на печінці"
Кучер тупий і ніяк не здогадається зменшити швидкість.
Хлопуню, не жени коней, ти ж Україну везеш!