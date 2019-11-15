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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (190) Слуга народу (485) Поляков_Антон (1)

 Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков вважає, що його виключили через те, що він збирав підписи за відставку Генпрокурора Руслана Рябошапки. Він також заявляє, що фракція не надала доказів його голосування в розріз лінії фракції або дані про прогули.

Про це Поляков розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Незрозуміло чому мене виключили з фракції. Докази того, що я прогулюю, або не так голосую, гірше за всіх голосую або проти всіх ініціатив фракції, не були надані - жодної порівняльної таблиці, жодних даних із сайту Верховної Ради, секретаріату. Тому що їх і немає в принципі. Тому що я ходжу на засідання. Так, щодо деяких принципових законів, які можна порахувати на пальцях руки, я проголосував дійсно не так, як фракція. Але, по-моєму, нас ніхто не попереджав, що за таке голосування нас виключатимуть із фракції. Більше того, не існує статуту, положення фракції", - розповів Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

На запитання про те, із чим він пов'язує виключення з фракції, Поляков відповів: "Я пов'язую це з тим, що я почав збирати підписи за висловлення недовіри Генеральному прокурору. Тобто в нас є справа позафракційного депутата Приходька, який зараз підголосовує "Слузі народу", справа перебуває в суді, її не треба розслідувати, Генеральний прокурор мені неодноразово повідомляв і на фракції, і особисто, що подання про зняття недоторканності лежить на підпис. Але чому він це не підписує, він мені не повідомив... там у людини заморозили 2 млрд гривень, їх можна повернути до бюджету".

Поляков розповів, що зібрав до 30 підписів за відсторонення Рябошапки.

Раніше СН виключила з фракції нардепів Антона Полякова та Анну Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159886
 
 
 Топ коментарі
 
Об'єднує усіх тих слух бабло. Інакше безідейна фракція об'єднатися не може.
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Об'єднує усіх тих слух бабло. Інакше безідейна фракція об'єднатися не може.
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Ну тогда вполне оправданное решение фракции. Если не мажоритарщик а списочник, складывай мандат и иди опять семечками торговать или свадьбы организовывать.
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а по твоему списочник, это овца в стаде? все должны ходить строем? зачем тогда их 254? достаточно 1 шт зеленой обезьяны нажимать зеленую кнопку. писать законы после курсов Трускавца все равно уму не хватит. жрать, дрочить и заказывать телок можно дома.
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Да нет. Ну почему "овца".. Если конечно это не "баран" который только потому попал в Раду что носил майку Зеленского. и не кричал на каждом углу что он из его команды. Если баллотировался сам а не от полит силы то тогда флаг в руки и вперед отстаивать свои "ценности" ( если они есть конечно, в чем глубоко сомневаюсь), а вот если по партийным спискам, и потом что то не устраивает то честнее сложить мандат в виде протеста против генеральной линии и домой на прежние заработки. Тоже ведь клещами ни кто не держит. Для этого только одно требование, перед выборами партия должна иметь четкую программу и обязательства и должна этого придерживаться. Но это не история об Украине, не зависимо от названия партии.
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честнее??? )))) ты природоведение учил в школе, теорию Дарвина, борьба видов? все что нас окружает появилось в результате "нечестной борьбы".
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Ну тогда чему удивляемся если у нас одни жулики и проходимцы меняют по очереди друг друга из раза в раз.. не зависимо страрые - новые лица. Согласно Дарвина говорите.. ну что ж, каждый приспосабливается что бы быть поближе к корыту, логично и "честно". ( ну а "тыкать" неприлично, хотя может по Дарвину вам это и подходит)
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))) может тебе привести цитаты из Шекспира или Байрона о любви? кстати, золотари всегда носили костюм, белую рубаху и галстук. не было в роду? а то ты какой то капризный чувак.
практически всегда, тот, кто скулит про жуликов, проходимцев и барыг, оказавшись на хлебном месте, жрет в три глотки, а взятки не берет тот, кому не дают.
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Ну і Рада! Було, було ну такого. Той перемовляється з дівками, той якісь підписи збирає, той з прокурорськими питання вирішує.... Хотілося знати, як виборцю, коли вже почнуть працювати?!!
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"Слуга народа" повторяет ошибку БПП и НФ. Им народ выразил доверие, но они вместо того, чтобы работать в интересах народа начали работать в интересах тех, кто ими кукловодит.
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Небольшая поправочка:не народ,а нарид.
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Рябошапка видно багатьом мішає,наприклад групі коломойші,аля дубінський і решта 17 штук.Плюс портнов там щось кукурікав що рябошапка не той прокурор.
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Ну какие подписи могут уволить "100%-го своего прокурора"?... Как дитя малое этот депутат... Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков - Цензор.НЕТ 337
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