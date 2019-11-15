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 Політика України, Суспільство
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Все про:дезінформація (60) законопроект (856) Бородянський Володимир (37) Міністерство культури, молоді та спорту (1)

 Законопроєкт щодо протидії дезінформації плануємо внести в Раду в грудні, - Бородянський

Законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верховної Ради в грудні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський після публічної дискусії на тему "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)".

"Ми хочемо внести (до ВР. - Ред.) його у грудні, тобто в один час із новим законопроєктом про медіа", - сказав Бородянський.

При цьому раніше під час самої дискусії, відповідаючи на запитання її учасників, міністр пояснив, що ці два законопроєкти мають "різний рівень розбудови". Так, за його словами, майбутній закон про медіа набагато глибше розроблений, але обидва документи будуть пов'язані між собою.

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Водночас Бородянський запропонував представникам ЗМІ разом працювати над розробкою законопроєктів, які регулюватимуть діяльність журналістів.

Як повідомлялося, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіасервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також урегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.

Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159885
 
 
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министерство правды... где-то я об этом уже читал...
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Когда за мыслепреступления казнить станете ? Упреждающе, диджитализация, так сказать, и планируется ли "монополия государства на насилие в смартфоне" ?
Здобулы. Виддил здобуткив та перемог.
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Убью **** всех, убью **** всех. я убью вас питарасы всех!!! Убейте Зеленского, быстро я сказал, убили быстро Зеленского, вышли на улицы все люди нашли Зеленского и убили его, быстро! Он всё знает про меня, они знают про Мессию, про Александра всё и молчат. Они молчат и люди погибают. Зеленский убил всех этих девочек и детей которых порезали педофилы и маньяки за последние пару месяцев. Зеленский промолчал про меня, а я просил собрать прес-конференцию и предупредить людей об опасности, что со мной говорит бог какой то который пришел с концом света. Всех представителей СМИ где я писал тоже ищите, они в сговоре с властью, они гос.заказы исполняют, травят людей нужной инфляцией, войной, выборами. Мессия.
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Убрали Зеленского, быстро я сказал, убрали быстро Зеленского, вышли на улицы все люди нашли Зеленского и убрали его, быстро! Он всё знает про меня, они знают про Мессию, про Александра всё и молчат. Они молчат и люди погибают. Зеленский виновен в смертях всех этих девочек и детей которых порезали педофилы и маньяки за последние пару месяцев. Зеленский промолчал про меня, а я просил собрать прес-конференцию и предупредить людей об опасности, что со мной говорит бог какой то который пришел с концом света. Всех представителей СМИ где я писал тоже ищите, они в сговоре с властью, они гос.заказы исполняют, травят людей нужной инфляцией, войной, выборами. Мессия.
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