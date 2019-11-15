 Сьогодні звільнено главу "Укрпатенту", - Милованов заявив про повне перезавантаження в органах регулювання інтелектуальної власності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов

"Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки та керівника Національного Офісу інтелектуальної власності (за власним бажанням)", - написав він.

За словами Милованова, це реакція на звернення колективу "Укрпатенту" та відгуки і скарги галузі.

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Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.