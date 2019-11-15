 Сьогодні звільнено главу "Укрпатенту", - Милованов заявив про повне перезавантаження в органах регулювання інтелектуальної власності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов
"Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки та керівника Національного Офісу інтелектуальної власності (за власним бажанням)", - написав він.
За словами Милованова, це реакція на звернення колективу "Укрпатенту" та відгуки і скарги галузі.
Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.
Интересно, чем стал плох давно существующий институт в сфере интеллектуальной собственности - Укрпатент?
Неужели просто нужно расставить на местах "своих" людей, невзирая на их некомпетентность?