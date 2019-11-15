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 Політика України
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Все про:звільнення (720) інтелектуальна власність (24) Мінекономрозвитку (174) Милованов Тимофій (78)

 Сьогодні звільнено главу "Укрпатенту", - Милованов заявив про повне перезавантаження в органах регулювання інтелектуальної власності

Керівництво в органах регулювання інтелектуальної власністі повністю перезавантажено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов

"Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки та керівника Національного Офісу інтелектуальної власності (за власним бажанням)", - написав він.

За словами Милованова, це реакція на звернення колективу "Укрпатенту" та відгуки і скарги галузі.

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Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Сьогодні звільнено главу Укрпатенту, - Милованов заявив про повне перезавантаження в органах регулювання інтелектуальної власності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159881
 
 
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Судя по фото, Милованов среди ночи на допросе, в одном исподнем и растрепанными волосами, дает признательные показания...
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У Роберта Хайнлайна есть фантастическая повесть "Кукловоды".В ней идёт речь о пришельцах с Титана,которые присасывались к людям на спину и управляли ими.Подконтрольные кукловодам люди переставали заботиться о себе,бриться,стричься,мыться,переодеваться.Когда я вижу по телевизору узеленских,в мятой одежде,небритых,часто с немытыми волосами,то вспоминаю эту повесть.Может быть их сознание действительно находится под влиянием кукловодов.
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Учора команда клоунів ухрюкалась. Цілу ніч бухали й ділили землю - скільки кому дістанеться.
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вы бы Раду на IQ проверили. Хотя бесполезно...
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у кацапів мілонов у зеленського мілованов...угадай атлічія
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Известно, что в Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины находятся на рассмотрении три законопроекта, разработка которых была инициирована чиновниками Минэкономразвития. Этими законопроектами хотят закрепить на законодательном уровне создание новой государственной системы интеллектуальной собственности - Национального органа интеллектуальной собственности.
Интересно, чем стал плох давно существующий институт в сфере интеллектуальной собственности - Укрпатент?
Неужели просто нужно расставить на местах "своих" людей, невзирая на их некомпетентность?
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это шоб проще было оформить на Беню патент на владение всей Украиной?? А потом перепродать этот патент ху@лу за 100 миллиардов баксов? так вот он ты какой, конец эпохи бедности...
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