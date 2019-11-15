 Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"Газ з Росії і так має бути на 20-25 відсотків дешевшим, ніж газ з Європи, оскільки Газпром при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Причому, оскільки газ в Європу йде зокрема через Україну, то при прямих поставках в Україну Газпром менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україні. Відповідно, якщо Газпром менше платить, то Україна менше отримує", - повідомив Вітренко.
Він зазначив, що умовою російської сторони для відновлення прямих поставок газу в Україну є відмова "Нафтогазу" від свого виграшу в Стокгольмському арбітражі $ 3 млрд, на що "Нафтогаз" піти не готовий.
"Також важливо зауважити, що контракт має сенс тільки тоді, коли інша сторона виконує свої контрактні зобов’язання. Предметом розгляду як попереднього Стокгольмського арбітражу, так і нового Стокгольмського арбітражу є якраз невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань", - додав Вітренко.
На його переконання, знижка на імпорт російського газу не має сенсу, оскільки не зможе компенсувати відмову від стягнення $ 3 млр боргу "Газпрому" за рішенням арбітражів.
"Щодо останньої заяви пана Путіна на тему газу. "Шумєть" дійсно не треба. Газ Україна наразі фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Вони існують. Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно. М‘яко кажучи. 2. Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за ДІЮЧИМ контрактом. 3. Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави. АПД З метою дотримання балансу та справедливості хочу підтвердити фактично коректу частину заяви пана Путіна - Україна дійсно має зобов‘язання по впровадженню європейського законодавства до кінця цього року. І я дуже сподіваюсь, що український парламент сьогодні зможе розблокувати підписання вже прийнятого законопроекту 2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу"", - заявив глава Нафтогазу Андрій Коболєв.
ГБР сейчас расследует
Витренки ясно и понятно сказал...
Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компанийИсточник: https://censor.net.ua/n3159880
А главное, цена здесь вообще вопрос третий. Это вопрос безопасности, не брать газ напямую у русни. Покупать газ у путина = каждый день рисковать государством.
( образно) счётчик газа стоит на входе кацапской трубы в Украину , и на выходе ,, оба счётчика контролирует гаспрём . И что то нигде не слышно чтобы кацапы подымали вой , по поводу того что с украинской транзитной трубы вышло меньше газа чем вошло . !! Только от местных зрадофилов это и слышу , больше ни от кого . Где вы эту инфу берёте , от кого ??? .
Деньги платят в Европу, и весь шахер-махер 5 лет уже идет
"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют.
Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний.
Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря."
Источник: https://censor.net.ua/n3159880
"Он ( Витренко ) отметил, что условием российской стороны для восстановления прямых поставок газа в Украину является отказ Нафтогаза от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже $3 млрд, на что Нафтогаз пойти не готов.
"Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства. Предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств", - добавил Витренко."
Источник: https://censor.net.ua/n3159880
Но вы же не перекрываете транзит всего и вся из россии в Европу.
"Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах."
https://censor.net.ua/news/3159650/lukashenko_rossii_my_ne_nahlebniki_ne_nado_vyakat_chto_belorusy_girya_na_nogah
Израиль поставляет электроэнергию и воду в Палестину, откуда до сегодняшнего дня стреляют по территории Израиля.
Не хотите прочитать лекцию гражданам Израиля?
"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют.
Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний.
Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря."
Источник: https://censor.net.ua/n3159880
В РабСосии их нет))))
В ЕС тоже нет таких массштабов...
Так шо Путя может пукнуть в лужу)))
Досить вже цих експериментів над людьми!