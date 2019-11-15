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 Політика України
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Все про:арешт (1030) Міноборони (2939) Бронежилет (29) Каморянський Михайло (1)

 Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту "справи бронежилетів" Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави в розмірі 76 млн 840 тис. грн.

Про це Укрінформу повідомив представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне рішення ухвалив увечері напередодні, 14 листопада, суддя Олег Білоцерківець.

Крім арешту керівника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитра Марченка, суд 13 листопада обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159879
 
   
 Топ коментарі
 
Пещерное кривосудие от Печерского суда ...старая новость!
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Заработал сколько? Или щебилы просто сообщения под копирку пишут?
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Диаспора разная бывает.
Тебя сегодня радуют проблемы Украины.
Такая "поддержка" нам не нужна.
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Мальчик много трудился. Потому и заработал стока....
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Заработал сколько? Или щебилы просто сообщения под копирку пишут?
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"Був в АТО? Будеш у СІЗО!": чому держава переслідує українських військових

https://youtu.be/zdVukGk2T9Y
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Пещерное кривосудие от Печерского суда ...старая новость!
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Зелёная банда провоцирует военных на бунт.
Эй, коломойши ! Бунта не будет. Всё будет гораздо хуже.
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"Будет все гораздо хуже"(с) - ты с дивана в Австралии слезешь и в Украину поедешь жить? Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского - Цензор.НЕТ 5489
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Поддержка диаспоры чрезвычайно важна Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского - Цензор.НЕТ 2616
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Диаспора разная бывает.
Тебя сегодня радуют проблемы Украины.
Такая "поддержка" нам не нужна.
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Тебя, казла, никто ни о чём не спрашивал.
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Бунт провоцируешь ты и тебе подобные.
Только суд вправе решать такие вопросы.
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Какой суд ? Уточните. Печерский ? Окружной ? Я не знаю весь список подконтрольных Коломойскому судов; можете его дополнить.
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А какой суд устроит лично тебя? Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського - Цензор.НЕТ 8784
Твои предложения, плиз. Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського - Цензор.НЕТ 8784
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лондонский уже определил беню в уголовники... но моника ссыкло и марионетка
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Петькиных псов берут за жопу одного за другим. Это замечательно!
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Мне все равно чьи они, лишь бы начали реально сажать за дело!
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на тебя,сережа,дело завести тоже лишь вопрос времени..
сеете ветер ?
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Труба з суддями продовжують вислужуватись перед портновим? Ото дивина
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зебельнутые - вы скоро получите реальный гражданский конфликт...
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они и стараются по заказу кремля. у пукина появится реальная возможность стать миротворцем по сирийскому образцу, или по грузинскому
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Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
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о правосудии и судах в Украине (информация за июль 2019) для сравнения:



Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.
Эта норма - часть 5 статьи 176 УПК - применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований. Сразу после признания ее неконституционной новости наполнились решениями судов, дающими возможность освобождать таких подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.
Прокуратура АР Крым тоже столкнулась с этой новой реальностью. Один из районных судов г. Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи лицо, которое, финансируясь российской стороной, готовило и размещало в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах. (Речь идет об Олеге Сагане, арест которому суд заменил на залог в 80 тыс. грн, а также Кирилле Вышинском, руководителе подразделения российского ИА «Россия сегодня» в Украине и Петре Михальчевском, екс-«министре» здравоохранения оккупированного Крыма, обвиненных в государственной измене, дела которых уже рассматриваются судами, и Александре Саттарове, участнике НВФ «Самооборона Крыма», способствовавшем оккупации Россией АРК.

В итоге все они сегодня на свободе ... продолжают сидеть только патриоты Украины.
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