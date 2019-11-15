 Я рекомендуватиму зробити трьох представників Кабміну в Раді, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.
"Я дуже поважаю пані Верещук. Я особисто її рекомендував на посаду представника Кабміну в парламенті. Я думаю, що буду спілкуватися з прем'єром про те, що насправді ми не дуже встигаємо працювати, тому що у нас така велика фракція і з Кабміном потрібно дуже багато комунікації. Я рекомендуватиму прем'єр-міністру зробити трьох представників Кабміну в нашій фракції (парламенті. - Ред.)", - сказав Арахамія.
Він сказав, що прем'єр має сам обрати, хто представлятиме Кабмін у парламенті, однак наполягатиме, щоб Верещук залишили.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.
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The show must go on, yeah
Inside my heart is breaking (с)
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Зеленский отдал распоряжение ГСО заблокировать двери входа в Нацбанк. Даже не знаем что сказать...
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Мы выяснили по поводу НБУ. И опять сказать нечего... Это была попытка противодействовать встречи делегации МВФ и НБУ. У нас нет слов.
Кто больше!
нужно ещё по три представителя от АРА и по три представителя от ХАМии.
33 нужно
картина олією
"поцілунок Верещук".
довгий стіл..
по центру Зе.
навколо 12 його основних "кадрів"(Арахамія,Богдан,Разумков....)і Верещук,котра його цілує в щічку..