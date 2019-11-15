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 Політика України
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Все про:ВР (6089) Кабмін (3286) Арахамія (137) Верещук (29)

 Я рекомендуватиму зробити трьох представників Кабміну в Раді, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що запропонує прем'єр-міністру зробити трьох представників уряду в парламенті.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.

"Я дуже поважаю пані Верещук. Я особисто її рекомендував на посаду представника Кабміну в парламенті. Я думаю, що буду спілкуватися з прем'єром про те, що насправді ми не дуже встигаємо працювати, тому що у нас така велика фракція і з Кабміном потрібно дуже багато комунікації. Я рекомендуватиму прем'єр-міністру зробити трьох представників Кабміну в нашій фракції (парламенті. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Він сказав, що прем'єр має сам обрати, хто представлятиме Кабмін у парламенті, однак наполягатиме, щоб Верещук залишили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Також читайте: СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159878
 
 
 Топ коментарі
 
Че , еще не весь Квартал устроили на работу?! Или это будут смотрящие за Слугами и один не справляется?! Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4603
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МАЛАВАТА будет - давай вже десять представників - чого ж там ! Може лисому з квартала вже якусь посаду подаруете ???
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Че , еще не весь Квартал устроили на работу?! Или это будут смотрящие за Слугами и один не справляется?! Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4603
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пане Арахамія, - давайте мене представником.
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tZE inform

@tZEinform

·6 мин
Зеленский отдал распоряжение ГСО заблокировать двери входа в Нацбанк. Даже не знаем что сказать...
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tZE inform

@tZEinform

·3 мин
Мы выяснили по поводу НБУ. И опять сказать нечего... Это была попытка противодействовать встречи делегации МВФ и НБУ. У нас нет слов.
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Три представника за народні гроші!! Він нічого не сплутав? Схоже що формується команда не головою працювати, а для перетягуваня канату (такий вид спорту).
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МАЛАВАТА будет - давай вже десять представників - чого ж там ! Може лисому з квартала вже якусь посаду подаруете ???
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Они и их решили сделать? Наверное вместе, в одиночку это было бы слишком. Хотя, есть Кива...Нет, все-равно это слишком.
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МАЛОВАТО БУДЕТ.
нужно ещё по три представителя от АРА и по три представителя от ХАМии.
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У Слуги (русского) Народа есть заявление- позиция по рекетному предложению Коломойского обмена Украиной ... СЛУГИ РОССИИ в руководящем лице Зеленского и Компании в ОПе - вы готовы сделать проукраинское заявление?
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угу. чего ж мелочиться - даешь от каждого министерства по представителю.
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легче конверты носить будет за голосования для Коломойского
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картина "накльовується"..
картина олією


"поцілунок Верещук".

довгий стіл..
по центру Зе.
навколо 12 його основних "кадрів"(Арахамія,Богдан,Разумков....)і Верещук,котра його цілує в щічку.. Я рекомендуватиму зробити трьох представників Кабміну в Раді, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4883
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тот ,кто предлагает ,будучи у власти ,должен быть немедленно уволен с довольствия народа Украины.- украинской целесобразности нет.
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