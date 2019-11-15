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 Політика України
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Все про:Боднар (36) МЗС (1954) подвійне громадянство (38)

 Закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця 2019 року, - заступник глави МЗС Боднар

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що до кінця року в Україні можуть ввести подвійне громадянство. Робочі групи під керівництвом Офісу президента вже розробляють законодавчу базу.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

Боднар не виключає того, що закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця цього року.

"Все залежить від того, наскільки швидко все буде оброблено, оскільки закон комплексний - це закон про зміни до законів. Тому що потрібно включати зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і міняти деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто, робота триває якраз за дорученням президента", - зазначив Боднар.

Нагадуємо, за вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали близько 850 іноземців. Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Зараз Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159876
 
 
 Топ коментарі
 
Да когда же они остановятся, блдь?
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Вот и продажа земли иностранцам !!! Зе нам врет и прет что танк...Пора доставать "РПГ и жечь" его к куям Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4336
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Особенно на фоне закона о распродажи украинской земли!
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Закон о двойном гражданстве-это замечательно!
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Після закону о продажу землі можуть приймати все що завгодно, все це буде скасовано новою владою!
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Это какой "новою владою" ??? Тебе дураку каждый месяц новую подавай? Идиоты, нужно было думать в марте.
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при том ч то старую не оторвеш , присасуюются как пиявки !! без Майдана хрен прогониш !!
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Ты же только эту🤢💩🤡🐸🥒 выбрал Лишь бы не Порошенко… на кацвпов и сватов батрачить будете ,предатели подрашистники
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Особенно на фоне закона о распродажи украинской земли!
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Все для бені і його команди. Написали би громадянство України і Ізраїля.
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Приехал пархатый дядя из Израиля с чемоданом $$$$, вышел замуж за нашего пархатого дядю из Днепра или Кривого рога, получил гражданство. Купил 200 тыс га плодородной землицы, политой украинской кровью, нанял рабов-электорат ЗЕбилы, пусть чернь работает на Рабиновичей-Абрамовичей. Так вам и надо, быдло.
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рабы все равно не в состоянии будут свою купить так какая разница кто хозяин
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тогда думаю, что один из твоих главных девизов-"раС не пи...аС".
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не я к тому шо сгорел сарай - гори и хата
какая разница кто пан если денег нет
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они НЕ остановятся пока их не ОСТАНОВЯТ
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Голосував за ЗЕ, зараз повне розчарування.
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не ври.

ті никогда не признаешь себя дебилом.
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А смысл?
Уже фсё - п.здец Украине.

25% плолучит паРашные паспорта со всеми вытекающими...

пля - людей что воевали и гибли за правду и за свободу жалко...
людей которые верили в Украину (неважно какой они национальности)...
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А чого тількі о двойном? Надо сразу о пятерном Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 543
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Вот и продажа земли иностранцам !!! Зе нам врет и прет что танк...Пора доставать "РПГ и жечь" его к куям Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4336
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это о хражданстве исраэля и на мордовии?
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Готовят законодательную базу для заселения Украины своими. И земельку нашу им же продадут, твари. Ну, що, маємо заповіт пращурів з цього питання.
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Хабад виконує свій план. Господи, чому ти відібрав у українців розум
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а вони думали шо завжди будуть тільки хіхікать , як в 95 ом , хоча плакать при йдеться набагато швидше !
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А я думал,что имея паспорт расии,в донецкой области можно будет выдворять их как граждан другой страны...Кому это выгодно ?
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И месяц назад, и 2, и 3 месяца назад писали ясно: двойное гражданство со страной - агрессором не предусматривается.
Вы иногда статьи читаете?
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Молодец, послушная девочка.
А теперь объясни мне, какая разница для двойного гражданства - это страна агрессор или страна аграрий, или какая-нибудь любая другая страна.
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Имхо: люди с двойным гражданством не могут избирать и быть избранными. Но думаю, что будет как принято у этих пацаватых - закон напишут под себя и не читая примут.
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а парашня у нас что агрессор , у нас военное положение и мы в стадии войны с кремлядями ?? их там нет , унас внутренний кофликт между наглыми беспощадными биндеровцами и замучеными кротами , которые страну кормили и содержали , а им даж на родном языке приходилось общаться только ночью шепотом с женой под одеялом !!
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Молодец Зеля! Для 13 млн мигрантов - очень важный закон.
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Да чего мелочитесь подонки - принимайте уже сразу закон о российском гражданстве!
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Прикордонника в Маріуполі посадили на 13 років за стрілянину по автомобілю сепаратиста, що проривався через блокпост, - Держприкордонслужба .
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И главное шо после многолетнего обсуждения, а не втихаря !!!
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нельзя через референдум а то ***** и его подельник свиновальц нападут.
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подельника убрали и теперь начался беспрепятственній слив Украині
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О, теперь и жители недоразвитых территорий его смогут получить. Этот закон как раз для того, чтобы узаконить получение пенсий и в Украине и бабло мухосранское в ордло.
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Нужно требовать проведение референдума о недоверии к власти!
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Тем кто отсюда решил свалить, украинское гражданство и нафиг не нужно!
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Им обещаны $ 100 лярдов. Коломойский озвучил цену.
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Всі вказівки путіна зелені виконують чітко та оперативно.
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Представляю сколько "мышебратьев" получит гражданство Украины....МРАК!!!
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Правильно. Нужно же будет как-то абсорбировать новороссиянцев, ныне "граждан ДНР/ЛНР". Такой приказ поступил из Москвы.
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Вот вам обходной путь от зе-предателей. Если Зе-шмонька проведет реХверендум и народ украины не поддержит продажу земли иностранцам, то нужным людям можно сделать гражданство Украины быстро и не дорого. И тогда человек с двойным гражданством россии и Украины или Украины и израиля и т.д. может спокойно скупать украинскую землю, так как он уже по закону не иностранец, и имеет на это право. Вот это хуцпа, это хуже чем марадеры или падальщики.
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Скоро народ зрозуміє що сталося, да пізно буде. Народе, у вас просто внаглу відбирають країну. Ринок землі, подвійне громадянство...
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народе, готуй валізи - тебе скоро слуги попросять на вихід. Як їх 2000 років назад.
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Наверняка Пукин настоятельно рекомендовал,*****.
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казав же бахдан - до нового року попрацюємо і все (тоді все кулять кацапи і євреє і України не буде)
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Закон о двойном гражданстве это очень хорошо, мы приближаемся к цивилизации.
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Гражданство должно быть одно. Да человек может отказаться от своего и принять ( если дадут ) другое. Но гражданство должно быть одно. А так, мне сегодня выгодно быть одним гражданином, завтра другим, послезавтра третьим. Да чего там завтра, пять минут назад. Полная чушь. Особенно это странно звучит в государстве окружении врагом с трех сторон , а с другой стороны странами которым не дают покоя исторические карты прошлых веков. Принятие возможности иметь несколько или 2 гражданства это путь к постепенному распаду Украины. Возможно лет через 50 будет другая ситуация тогда к этому можно вернуться. ( например будем членами ЕС и НАТО и можно ввести параграф возможности иметь дополнительно гражданство страны члена ЕС и НАТО)
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Давно нужно было это сделать. Многие страны это практикуют.
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Прально. Не буде потреби чекати на референдум "Про продаж землі іноземцям". Два громадянства. Будучи громадянином Ізраїлю, Румунії, Угорщини, Китаю, мордору можеш спокійно купити українську землю по 2-гому, українському паспорту
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Одичалым из лыныдыры вапще будет классно с тремя паспортами.
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Дебилы. У нас и так двойне и больше гражданство. Пусть читают законы.
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Для этого нужно менять Конституцию, где чётко прописано одно гражданство. А конституционного большинства у "ссук народа" нет.
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Торопятся! очень торопятся, потому что скоро надо будет делать ноги!!
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А разве до закона о двойном гр-ве не надо вносить изменения в Конст-ю??? А это не быстрая процедура.
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Давайте швиденько, бо хитродупим треба скупати українську землю!
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А украинцев спросить?! Хотим ли предателей среди своих граждан ?!
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КОНЕЧНО ПРИМУТ , ЗЕМЛЮ-ТО БУДУТ РАСПРОДАВАТЬ !
БУДЕТ ВАМ УКРАИНЦЫ НА ВАШЕЙ ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЬ ! НУ И ПО ДЕЛОМ ВАМ ДУРАКАМ !
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А может и в правду "ужасный конец лучше, чем бесконечный ужас"©
Как по мне, «двойное гражданство» это формализация понятия «двойное дно». Уместно ли оставить гражданство Украины тому, кто произнесёт и подпишет, например, присягу при вступлении в гражданство США:
"Настоящим я клятвенно заверяю, что я АБСОЛЮТНО и ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..."
Может ли Украина хоть в какой-то мере расчитывать на абсолютно и полностью от неё отрёкшегося «гражданина»?
По-моему, сейчас как никогда, государство Украина нуждается в бескорыстном служении и в том, чтобы его всячески и всемерно УКРЕПЛЯЛИ. Иначе - историческое небытие как УНР ровно 100 лет назад.
А что имеем - «ЗЕ-куколный театр им. страстной любви поца КолоМойши к денежным знакам» во главе с ЗЕ-прима-скоморохом, по скудоумию осмелившимся повесить все последствия на свою субтильненькую шейку. Поглядим - не переломится ли шейка-то?
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