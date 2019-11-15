 Закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця 2019 року, - заступник глави МЗС Боднар

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.
Боднар не виключає того, що закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця цього року.
"Все залежить від того, наскільки швидко все буде оброблено, оскільки закон комплексний - це закон про зміни до законів. Тому що потрібно включати зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і міняти деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто, робота триває якраз за дорученням президента", - зазначив Боднар.
Нагадуємо, за вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали близько 850 іноземців. Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Зараз Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.
какая разница кто пан если денег нет
ті никогда не признаешь себя дебилом.
Уже фсё - п.здец Украине.
25% плолучит паРашные паспорта со всеми вытекающими...
пля - людей что воевали и гибли за правду и за свободу жалко...
людей которые верили в Украину (неважно какой они национальности)...
Вы иногда статьи читаете?
А теперь объясни мне, какая разница для двойного гражданства - это страна агрессор или страна аграрий, или какая-нибудь любая другая страна.
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БУДЕТ ВАМ УКРАИНЦЫ НА ВАШЕЙ ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЬ ! НУ И ПО ДЕЛОМ ВАМ ДУРАКАМ !
Как по мне, «двойное гражданство» это формализация понятия «двойное дно». Уместно ли оставить гражданство Украины тому, кто произнесёт и подпишет, например, присягу при вступлении в гражданство США:
"Настоящим я клятвенно заверяю, что я АБСОЛЮТНО и ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..."
Может ли Украина хоть в какой-то мере расчитывать на абсолютно и полностью от неё отрёкшегося «гражданина»?
По-моему, сейчас как никогда, государство Украина нуждается в бескорыстном служении и в том, чтобы его всячески и всемерно УКРЕПЛЯЛИ. Иначе - историческое небытие как УНР ровно 100 лет назад.
А что имеем - «ЗЕ-куколный театр им. страстной любви поца КолоМойши к денежным знакам» во главе с ЗЕ-прима-скоморохом, по скудоумию осмелившимся повесить все последствия на свою субтильненькую шейку. Поглядим - не переломится ли шейка-то?