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 Політика України
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Все про:кодекс (23) Слуга народу (485) Верещук (29)

 СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

На засіданні фракції СН ухвалено рішення розробити етичний кодекс парламентарія, порушення положень якого зможуть стати приводом для позбавлення мандата або виключення зі складу фракції.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у кулуарах парламенту.

"Ми домовилися на фракції розробити етичний кодекс, щоб ми розуміли, що порушення його положень призведе до втрати мандата або до виходу з фракції", - заявила вона.

Верещук наголосила, що без чітко прописаних правил, виключення будь-кого з депутатів зі складу фракції шкодить її іміджу і підриває довіру виборців.

Нагадаємо, раніше з фракції "Слуга народу" були виключені народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков.

Читайте також: Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159874
 
 
 Топ коментарі
 
Где в Конституции про какой-то этический кодекс ?

Манда ты
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Вы за других депутатов не расписывайтесь, а только за своих никчемных прислуг "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 3097
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Зеленский и этика?! Экзотично... Таки НОНСЕНС....
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Где в Конституции про какой-то этический кодекс ?

***** ты
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Причем здесь Конституция? Конституция это Основной закон, а не инструкция на любой случай
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Так вот именно в этом основном законе и написано, что такое депутат и как с ним бороться.

Этот их "этический кодекс" нарушает Конституцию Украины.
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Да хватит вам,какая КУ,каким правительством она выполнялась,какой только КС не вертел её на.В нашей стране К,это такой же меморандум,как и тот ,что подписали сверхдержавы и им же подтёрлись.
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назови мне хоть одно нарушение Конституции при порошенко
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Раздел 2 - Права, свободы и обязанности человека и гражданина
Прочтите,поставьте себя на моё место,проанализируйте,а потом поговорим.
Так,что бы не было иллюзий,пенсия у вас 1500.(можете не принимать это как главный фактор)
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каким именно действием (номер документа, число, фамилия подписавшего) нарушен єтот раздел ?
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Прочтите,поставьте себя на моё место,проанализируйте,а потом поговорим.

Я говорю,что не нарушена,а вы говорите,что нарушена.Так понятно?
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Ну если ті говоришь, что нарушена, то значит знаешь, кем когда и чем именно нарушена ?

Или просто нарушена (как лозунг с канала Г+Г ) ?
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Без софистики пожалуйста.И перестаньте тыкать,а то разговор о какой-то там этике с вами бессмыслен вообще.
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ну так дай ответ и сразу появится смісл разговора.

обращение - єто не смісл разговора, а оформление.
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Нет, это образ вашей культуры и мышления,а по сему, разговор у нас с вами не получится.
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Вы спорите с петиком? Не советую. Он легко опустит Вас на свой уровень.
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Ню,это вряТли,тем более, СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 7948 что разговор окончен.
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Статья конституции - нельзя закрыть ни одной больницы )
И О супруниха чихать хотела на конституцию вместе с барыгой....
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В Конституции о больницах (открытии, закрытии, реорганизации) не написано! Не бреши!!! или у зе-дебилов какая-то другая Конституция?
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Статья конституции - нельзя закрыть ни одной больницы )


Тебе под страхом смертной казни запретили читать Конституцию ?
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Сейчас на Западе любая профессия имеет свою Деонтологию. Пришёл к нам электрик и упоминал их Деонтологию.
Деонтология - свод этических, моральных и юридических норм профессионала.
В Медицинской Деонтологии говорится, что упомянутая касается норм поведения как на работе, так и в быту.
То, что вам кажется *диким*, давно уже существует в демократическом мире.
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такая деонтология для депутатов назівается императивній ******.

в демократическом мире такие вещи, если они есть, закреплені в законодательстве.

у нас в законодательстве нет императивного мандата.

действия в нарушение законодательства во всём демократическом мире назіваются преступлением.
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Здесь ниже мной приведен Кодекс Европейских парламентов и США.
Италия - параментско - президентская республика. Депутатов выбирают граждане.
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как это опровергает моё утверждение, что в Украине нет императивного мандата ?
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Императивных... если ыра вышла, вошёл следующий за ней. Так же будет и с выведенными от СН.
Депутатики типа пэ и остальных рвутся в парламент, им никто не повелевает!
Ситуация уже давно назрела иметь кодекс! В Европе депутаты не дерутся, не обзываются и не жмут чужие кнопки. И не прогуливают.
Эта идея - ввести Кодекс - прогрессивная мера! Без неё невозможно быть в ЕС!
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при чём тут ира вышла и вошел следующий ?

это относится к императивному мандату точно так же, как зелёное к твёрдому
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я не спорю о том, нужен ли кодекс чести.

наверно, нужен.

я пишу о том, что єтот кодекс не может біть всупереч законодавства.

потеря мандата - юридическое собітие.

юридические собітия должні происходить буква в букву с законом.
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Вы за других депутатов не расписывайтесь, а только за своих никчемных прислуг "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 3097
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Нікому не цікаво що там "розробляє" ваш Зегнидник..
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Вам впору там этнический кодекс уже разработать
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Етичний кодекс СН
....

....

Список депутатів,котрих цей кодекс не стосується.

1.Яременко.
..... СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 3368
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Типа отбиваются от рук Зеленые ?! И "зелеными кнопками " становится хотят не все даже за деньги !! "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 6911
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"Слуги народа" должны обязательно проходить процедуру обрезания.. и не только крайней плоти..
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Необрезанные туда не попадают. Даже барыга не был исключением, хотя и был диаконом РПЦ МП.
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не ври.

никогда Игорь Валерьевич не біл диаконом РПЦ МП
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;Нема Бога окрім Коломойського і Зеленський пророк його;
Тьху, хава нагіла, б....
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Тушки и лоббисты напрягли третий глаз очень сильно.
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Не дрочить в зале и не писать проституткам!
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73% дурников навыбирали кукол для ИВ)))
главный принцып этого кодекса будет...
Не держишся стада? Тебя меняют на новую ОВЦУ!))) более покорную...
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Зеленский и этика?! Экзотично... Таки НОНСЕНС....
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Верещук, тебя уволили или нет? Гончарук пришел?
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"СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 991
предлагаю переименовать фракцию СН (слуги народа) в НС (народные свинарчуки) "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 5432
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Торгова марка "свинарчуки" ЗАРЕЗЕРВОВАНА для членів БПП.
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Якщо якась зелена вівця зі стада СН захоче щось своє САМОСТІЙНО пробелькотіти - то її тут же викинуть зі стада ( з фракціі ) та здеруть шкуру ( заберуть мандат ) ! Ось і весь той кодекс , котрий розробляєтся у зелених ! От таких ви депутатів вибрали - зебіли ! Стадо вибрало стадо - а пастух не наш, не українець !!
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Возвращайте сразу крепостное право к чему эти полумеры? 😀
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Это ппц! Отборные "сливки" общества.. Нормальным людям и так понятно, что на публике не надо заказывать проституток, дрочить и делится откровениями о надувании резиновых женщин. Но депутатам от СН придется это рзазъяснять и играть роль "нормальных" людей.
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Спочатку еротичний кодекс розробіть, щоб ваші "члени і членихи" фракції знали де, коли, як, з ким і за скільки можна, а коли "ніззя". А то ваш Яременко і ще якась "члениха" змушені задовільняти свої природні потреби в залі ВР.
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Закон скопирован с Европейского и Американского. Давно пора!
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https://www.camera.it/leg17/465?tema=lobbying - Кодекс поведения депутатов и норматива Lobbing.

https://www.camera.it/leg17/561?appro=il_codice_di_condotta_dei_membri_delle_camere_basse_in_francia__germania__regno_unito_e_stati_uniti_d_america - Кодекс поведения членов нижних камер во Франции, Германии, Объединённом Королевстве и США.

Хватит?
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Только это не копия, а оригинал.
Каждая страна имеет право включать более актуальные пункты.
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Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

якщо врахувати повязаність СКороход(Алякіна) з Павлом Фуксом,то віриш Арахамії,котрий повідомив про спроби Скороход дати гроші деяким "слугам" за голосування..
СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 4751
Низка профільних видань писала про перехід під контроль Павла Фукса компанії «Голден Деррік», яка раніше належала екс-міністру енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарду Ставицькому. Ставицького журналісти теж зустріли тими ж днями в офісі олігарха Коломойського.
«Павло Фукс давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. І за збігом обставин саме компанію Ставицького за твердженнями профільних ЗМІ могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса», - йдеться у розслідуванні.

Розмови про "захист інтересів народу" панею Скороход залиште діточкам з "Голосу"...
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Поздно,- это теперь все равно что свинью учить есть вилкой и ножом.Слуги одним словом.
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по этому кодексу каждого второго слугу придется выгонять, вот счастье то будет... если конечно они его соблюдать будут... )))
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Краще розробити еротичний кодекс, після порушенні якого буде втрата манди.
Але ж ні - он волохатий Анальний Табуїн досі на посаді і у фрікції...
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😀 Что там разрабатывать？
Все уже разработано...
Моральный кодекса строителя коммунизма...

https://www.google.com/url?sa
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кодекс надо напечатать в рулонах
туалетной бумаги
для санузлов рады
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Краще друкувати морди "еліти" для санузлів рядових громадян. Попит гарантуєься.
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Эротический кодекс уже разработан и выполняется.
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Після слів: "Зебіл - хитродупе лайно" - кліент має застрелитись. Усе вірно?
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В Раді слугам народу заборонено дрочити, визивати шлюх, нюхати кокс, дивитись порнуху, ширятися за колонами та голосувати проти інтересів Бєні Жидомойського
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Короче ясно.Для СМИ организация по темникам.Для тадепутов устав як у едросов

Стиляги - Скованные одной цепьюhttps://youtu.be/sD7JcIsfjGw СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 5578
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