 СН розробить етичний кодекс депутата, порушення правил якого може призвести до втрати мандата, - Верещук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у кулуарах парламенту.
"Ми домовилися на фракції розробити етичний кодекс, щоб ми розуміли, що порушення його положень призведе до втрати мандата або до виходу з фракції", - заявила вона.
Верещук наголосила, що без чітко прописаних правил, виключення будь-кого з депутатів зі складу фракції шкодить її іміджу і підриває довіру виборців.
Нагадаємо, раніше з фракції "Слуга народу" були виключені народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков.
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.
***** ты
Этот их "этический кодекс" нарушает Конституцию Украины.
Прочтите,поставьте себя на моё место,проанализируйте,а потом поговорим.
Так,что бы не было иллюзий,пенсия у вас 1500.(можете не принимать это как главный фактор)
Я говорю,что не нарушена,а вы говорите,что нарушена.Так понятно?
Или просто нарушена (как лозунг с канала Г+Г ) ?
обращение - єто не смісл разговора, а оформление.
И О супруниха чихать хотела на конституцию вместе с барыгой....
Тебе под страхом смертной казни запретили читать Конституцию ?
Деонтология - свод этических, моральных и юридических норм профессионала.
В Медицинской Деонтологии говорится, что упомянутая касается норм поведения как на работе, так и в быту.
То, что вам кажется *диким*, давно уже существует в демократическом мире.
в демократическом мире такие вещи, если они есть, закреплені в законодательстве.
у нас в законодательстве нет императивного мандата.
действия в нарушение законодательства во всём демократическом мире назіваются преступлением.
Италия - параментско - президентская республика. Депутатов выбирают граждане.
Депутатики типа пэ и остальных рвутся в парламент, им никто не повелевает!
Ситуация уже давно назрела иметь кодекс! В Европе депутаты не дерутся, не обзываются и не жмут чужие кнопки. И не прогуливают.
Эта идея - ввести Кодекс - прогрессивная мера! Без неё невозможно быть в ЕС!
это относится к императивному мандату точно так же, как зелёное к твёрдому
наверно, нужен.
я пишу о том, что єтот кодекс не может біть всупереч законодавства.
потеря мандата - юридическое собітие.
юридические собітия должні происходить буква в букву с законом.
....
....
Список депутатів,котрих цей кодекс не стосується.
1.Яременко.
.....
никогда Игорь Валерьевич не біл диаконом РПЦ МП
Тьху, хава нагіла, б....
главный принцып этого кодекса будет...
Не держишся стада? Тебя меняют на новую ОВЦУ!))) более покорную...
предлагаю переименовать фракцию СН (слуги народа) в НС (народные свинарчуки)
https://www.camera.it/leg17/561?appro=il_codice_di_condotta_dei_membri_delle_camere_basse_in_francia__germania__regno_unito_e_stati_uniti_d_america - Кодекс поведения членов нижних камер во Франции, Германии, Объединённом Королевстве и США.
Хватит?
Каждая страна имеет право включать более актуальные пункты.
якщо врахувати повязаність СКороход(Алякіна) з Павлом Фуксом,то віриш Арахамії,котрий повідомив про спроби Скороход дати гроші деяким "слугам" за голосування..
Низка профільних видань писала про перехід під контроль Павла Фукса компанії «Голден Деррік», яка раніше належала екс-міністру енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарду Ставицькому. Ставицького журналісти теж зустріли тими ж днями в офісі олігарха Коломойського.
«Павло Фукс давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. І за збігом обставин саме компанію Ставицького за твердженнями профільних ЗМІ могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса», - йдеться у розслідуванні.
Розмови про "захист інтересів народу" панею Скороход залиште діточкам з "Голосу"...
Але ж ні - он волохатий Анальний Табуїн досі на посаді і у фрікції...
Все уже разработано...
Моральный кодекса строителя коммунизма...
https://www.google.com/url?sa
туалетной бумаги
для санузлов рады
Стиляги - Скованные одной цепьюhttps://youtu.be/sD7JcIsfjGw