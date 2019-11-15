 Глава Українського єврейського комітету Долінський запустив фейк про перейменування вулиці в Києві на честь "нацистського колаборанта" Павленка, який підхопили світові ЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим недостовірну інформацію поширив у своєму фейсбуці директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"Депутати Київради назвали вулицю на честь масового вбивці, ката і карателя Івана Павленка - нацистського колаборанта, військового злочинця, коменданта Української допоміжної поліції та командира 109-го батальйону допоміжної поліції СС", - обурився Долінський.

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Це повідомлення спочатку поширили російські пропагандисти й інформаційні ресурси терористичних організацій "ЛДНР", а незабаром і світові ЗМІ.







Журналіст Сергій Костеж детально висвітлив цю ситуацію, зазначивши, що "це інформаційна диверсія проти України".

"Київрада не називала вулицю ім'ям Івана Павленка. Можливо, через необережність і недогляд, може, це інформаційна диверсія проти України, гадаю, треба розібратися, але виявилося, що це просто фейк на рівному місці. Вулицю Ягідну в Києві дійсно перейменували на "вулицю ім. генерала Павленка". Тільки от не ІВАНА Павленка, а ВІКТОРА Павленка. Віктор Павленко, однофамілець Івана Павленка, теж був генералом армії УНР. Генерал Павленко очолював військово-повітряні сили країни. Після поразки УНР і короткострокової еміграції він повернувся в СРСР, і помер на Кубані в 1932 році - від Голодомору, до речі. За сім років до початку Другої світової. Тобто він аж ніяк не міг бути колабораціоністом", - наголосив журналіст.

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"І що важливо - ця інформація є у відкритому доступі, так, Київська міськрада виклала документ прямо на сайті. Відкриваємо сайт, йдемо в розділ "нормотворча діяльність", вибираємо "Проекти рішень", йдемо за номером документа - №895. Це він. Там, крім пропозиції, обговорення і всього іншого, є документи, що додаються. Серед них найважливіший - це "Історична довідка". Відкриваємо і дивимося, ЯКИЙ саме Павленко мається на увазі. І це - вуаля - ВІКТОР. Звичайно, знайти непросто. Але якщо б пан Долінський витратив 10 хвилин і зателефонував будь-якому депутату Київради з питанням "Що за чортівня?!" його б відправили у потрібному напрямку, і жодної паніки з черговим негативним образом України в ЗМІ не було", - зазначив Костеж.

Пізніше Київраді довелося додатково опублікувати спростування неправдивої інформації, яку поширили світові ЗМІ.

"Деякі публічні особи поширили власні здогадки, що вулицю названо ім’ям Івана Павленка, чим спричинили негативний резонанс у міжнародному медіапросторі. Тему жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання, що негативно вплинуло на імідж Києва та України в цілому. Ми поважаємо думку кожного громадянина, однак переконливо просимо не поширювати фейки та радимо звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел", - закликали в Київраді.

Зазначимо, що Долінський вже видалив своє повідомлення і опублікував інше - з вибаченнями - в якому знову звинуватив владу, що "залишаються в Києві і вулиці інших нацистських колаборантів".

Чи будуть згадані ЗМІ публікувати спростування поширеного фейку поки невідомо.