 Завітневич про можливість швидкого припинення війни на Донбасі: "Рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зокрема, відповідаючи на питання, як швидко можна припинити війну на Донбасі, Завітневич сказав: "Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. От і все".

Він наголосив, що РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті - але весь світ про це знає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

"У нашого президента є політична воля до миру. Якщо буде наказ військовим з обох сторін припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля - побачимо, чи вона є у Путіна", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, раніше Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.