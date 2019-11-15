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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1820) Путін (11315) Донбас (13624) Слуга народу (485) Завітневич (3)

 Завітневич про можливість швидкого припинення війни на Донбасі: "Рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна"

Глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що швидкий мир на Донбасі є занадто складним рішенням для президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зокрема, відповідаючи на питання, як швидко можна припинити війну на Донбасі, Завітневич сказав: "Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. От і все".

Він наголосив, що РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті - але весь світ про це знає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

"У нашого президента є політична воля до миру. Якщо буде наказ військовим з обох сторін припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля - побачимо, чи вона є у Путіна", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, раніше Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159870
 
 
 Топ коментарі
 
На кого это все рассчитано? Вот же идиот.
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Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич - этот тот, который муж домашнего психолога семьи Зеленских и подруги Вовки и Ленки Зеленских..
Александр Завитневич - видный Шпециалист по вопросам нацбезопастности, закончил трехнедельные курсы в Трускавце..

ЗЫ.. напоминаю, что дипломы Оксфорда и Гарварда уже не ценятся, а вот если ты закончил бурсу в Трускавце, то тебе открыта дорога на высшие должностя..
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K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist

@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
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Ну так перестали же стрелять, воины не погибают, осталось, что бы пуйло дал добро когда признаем крысм Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина" - Цензор.НЕТ 9343
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На кого это все рассчитано? Вот же идиот.
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Млять такое впечатление , что всех этих Слуг с одного дерева вытесали.
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Надеются и ждут, что смилуется над бубочкой который всё сделал, а тот не хочет встретится подонок ботоксный,а он же должен доказать Пете что войну можна быстро закончить,нужно лиш перестать стрелять
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Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич - этот тот, который муж домашнего психолога семьи Зеленских и подруги Вовки и Ленки Зеленских..
Александр Завитневич - видный Шпециалист по вопросам нацбезопастности, закончил трехнедельные курсы в Трускавце..

ЗЫ.. напоминаю, что дипломы Оксфорда и Гарварда уже не ценятся, а вот если ты закончил бурсу в Трускавце, то тебе открыта дорога на высшие должностя..
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Они все там тупые?пуйло вчера же сказал лично особый статус или встречи не будет,не будет его воля в этом, как вы и кацапы называете "конфликте"
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K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist

@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
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Мы уже "увидели" ихний референдум по поводу земли,сначала принимают закон а в 2022 сам референдум,также будет и с донбассом
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"...каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"
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знает.
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич"
Завитневич, вы нюхаете одну "дорожку" с "Блазнем"? Какая "политическая воля"?! Он "бекает", что ему "пальцем показали"!!!
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блин...Какое прекращение войны!!! Вы че дебилы или Зебилы ?! Война закончится только тогда когда Мы забьем последний гвоздь в крышку гроба Кацапстана !!! И не тешьте себя иллюзиями !! Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина" - Цензор.НЕТ 6199
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Если для него все так сложно,то нужно еще больше все усложнить. Чтобы первоначальный вариант показался , легким ))
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Александр Завитневич считает, что скорый мир на Донбассе является слишком сложным решением для президента РФ Владимира Путина.
Я считаю Александра Завитневича нужно исключить из нардепов. Я не знаю, что он курит, но это неправильные наркотики, которые дают неправильную реакцию. Отправьте идиота домой, пусть займется лечением.
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Это пуйло, туда нациков для срыва отправляет. Вот оно чо.
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