 Завітневич про можливість швидкого припинення війни на Донбасі: "Рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.
Зокрема, відповідаючи на питання, як швидко можна припинити війну на Донбасі, Завітневич сказав: "Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. От і все".
Він наголосив, що РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті - але весь світ про це знає.
"У нашого президента є політична воля до миру. Якщо буде наказ військовим з обох сторін припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля - побачимо, чи вона є у Путіна", - сказав Завітневич.
Нагадаємо, раніше Путін закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.
Александр Завитневич - видный Шпециалист по вопросам нацбезопастности, закончил трехнедельные курсы в Трускавце..
ЗЫ.. напоминаю, что дипломы Оксфорда и Гарварда уже не ценятся, а вот если ты закончил бурсу в Трускавце, то тебе открыта дорога на высшие должностя..
K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist
@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич"
Завитневич, вы нюхаете одну "дорожку" с "Блазнем"? Какая "политическая воля"?! Он "бекает", что ему "пальцем показали"!!!
Я считаю Александра Завитневича нужно исключить из нардепов. Я не знаю, что он курит, но это неправильные наркотики, которые дают неправильную реакцию. Отправьте идиота домой, пусть займется лечением.