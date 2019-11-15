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 Політика України
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Все про:депутат (1008) Слуга народу (485) Корнієнко (64)

 "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає можливість включення в її склад позафракційних депутатів.

"Не те, щоб вони мусять вступити, але є така можливість. Є багато позафракційних депутатів, які хочуть стати частиною "Слуги народу". Я зараз не буду це розголошувати", - сказав Корнієнко журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що потенційні кандидати на вступ до фракції пройдуть перевірки, а питання їхнього вступу в команду "Слуги народу" буде винесено на рішення політсили в парламенті.

Як повідомлялося, в п'ятницю фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення зі свого складу депутатів Анни Скороход та Антона Полякова. Причиною, як каже Олександр Корнієнко, стало систематичне невиконання взятих на себе зобов'язань перед фракцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159868
 
 
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та купити депутатів можна стільки завгодно. Он Янукович чи Кучма купляв - нема проблем. Народ дурний - дозволяє себе дурити.
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Объявлен "конкурс"... "По чём", и "за сколько"?...
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Понятно ..."Слуги конверта" - так теперь называется эта коМанда. И связана она теперь только этим. Других общих ценностей уже нет и многие считают что проект "Слуг" "Сук" можно закрывать. "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів - Цензор.НЕТ 8840
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ТІ САМІ ГРАБЛІ.
Якщо буде призначення нового Голову Уряду (тепер від монобільшості)

НАйцікавіше,що ДОВБО..ОБАМ(я про ЗЕ -команду) це навіть не потрібно... "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів - Цензор.НЕТ 646

ТІ САМІ ГРАБЛІ. ЩО У ЧАСИ БАРИГИ З неконституційним призначенням премєра І СПІКЕРА У 2016...
КОЛИ ЇХ ПРИЗНАЧИЛИ КОАЛІЦІЄЮ,У СКЛАДІ ФРАКЦІЙ КОТРИХ БУЛИ ДЕПУТАТИ ,ОБРАНІ НЕ ВІД "КОАЛІЦІЙНИХ ПАРТІЙ"..
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Яка нормальна, освічена людина піде у фракцію до таких темних неуків!
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Ти Ківі (не фрукту) запропонуй, чи боїшся, що він стане головою вашої, прости господи, фракції?
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