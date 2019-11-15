 "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів

"Не те, щоб вони мусять вступити, але є така можливість. Є багато позафракційних депутатів, які хочуть стати частиною "Слуги народу". Я зараз не буду це розголошувати", - сказав Корнієнко журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що потенційні кандидати на вступ до фракції пройдуть перевірки, а питання їхнього вступу в команду "Слуги народу" буде винесено на рішення політсили в парламенті.

Як повідомлялося, в п'ятницю фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення зі свого складу депутатів Анни Скороход та Антона Полякова. Причиною, як каже Олександр Корнієнко, стало систематичне невиконання взятих на себе зобов'язань перед фракцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН