EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка
  408  14
Все про:залізниця (348) перевезення (198) Укрзалізниця (846) Укрметалургпром (28) Каленков Олександр (60)

 В умовах кризи всіх галузей на глобальних ринках вантажні тарифи "УЗ" мають бути на 10% знижені, - Каленков

У сьогоднішніх кризових умовах вантажні залізничні тарифи мають бути знижені на 10%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МинПром,таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, виступаючи на круглому столі, присвяченому питанням реформування "Укрзалізниці".

У своєму виступі він наголосив, що світова економічна криза де-факто вже настала.

"Всі українські металургійні підприємства сьогодні працюють у збиток. Другий місяць поспіль ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва сталі на 10%. І найнеприємніше - ми очікуємо, що ситуація буде погіршуватися", - сказав Каленков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може втратити три чверті експорту залізорудної сировини в разі ухвалення законопроєкту №1210, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Президент "Укрметалургпрому" висловив упевненість, що сьогодні бізнес і уряд мають спільно працювати над тим, щоб Україна могла перенести цю кризу з мінімальними втратами. "Зараз підприємства економлять кожну гривню у своїй собівартості і роблять величезні зусилля для того, щоб утриматися на глобальних ринках. А від влади очікується грамотна і зважена державна політика", - упевнений він.

"В умовах кризи всіх галузей на глобальних ринках потрібно розглядати питання зниження тарифів "Укрзалізниці" на 10%, зробити такий прецедент. Це дасть додатковий стимул "Укрзалізниці" покращувати свою внутрішню ефективність", - резюмував Каленков.

Зі свого боку держава, на думку Каленкова, могло б повернути понижуючий коефіцієнт 0,25 при сплаті "Укрзалізницею" земельного податку, а також повернути ті гроші, які залізниця сплачує в Дорожній фонд при закупівлі дизельного палива.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159866
 
 
 Топ коментарі
 
Дашовыгаварите? В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков - Цензор.НЕТ 316 А украинцам во время кризиса не нужно снизить цены и тарифы? Почему украинцам и во время кризиса и во время процветания и во время роста курса доллара и во время падения курса доллара цены и тарифы ползут только вверх? А олигофренам видите ли нужно еще по пару яхт и самолетов купить да еще боевиков финансировать.
 показати весь коментар
 
Олигофрены и их цепные псы нам всю жизнь рассказывали, что если ты не имеешь возможности платить за комуналку- продай квартиру или дом и купи меньше и дешевле. Если имеешь маленькую пенсию то ешь больше капусты и сиди дома. Если не хватает денег заплатить за газ то теплее одевайся и спи в валенках. Почему же ети самые олигофрены визжат что не могут содержать заводы их не продадут и не купят себе ларьки поменьше? Как показывает практика ети олигофрены не бизнесом занимаются а просто тупо воруют у государства и украинцев деньги. Как только им дают по рукам весь их *бизнес* вдруг стает не прибыльным. Хватит уже ети жидовские рожи кормить за счет народа. Нужно как на Западе, не можешь тянуть бизнес- продавай его с молотка.
 показати весь коментар
 
Вагонів на всіх не вистачає це кризис? Це не кризис це шалений розвиток виробництва, за рахунок дешевої обваленої гривні! В таких випадках ціни на вантажні перевезення збільшуються! Долар подорожчав втричі з 2013 року? От і ціна на вантажні перевезення має бути приведена до рівня 2013 року, тобто збільшена в 3 рази, а краще в 5 разів до рівня цін в ЄС!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нет, не коммуналка - сделаем олигархов на 10% богаче за наш счёт!
Это правильно!
 показати весь коментар
 
Кстати, что за чёс про "кризис всех отраслей на глобальных рынках".
На каких таких "глобальных рынках" и в каких отраслых у этого лжеца кризис?
 показати весь коментар
 
Вагонів на всіх не вистачає це кризис? Це не кризис це шалений розвиток виробництва, за рахунок дешевої обваленої гривні! В таких випадках ціни на вантажні перевезення збільшуються! Долар подорожчав втричі з 2013 року? От і ціна на вантажні перевезення має бути приведена до рівня 2013 року, тобто збільшена в 3 рази, а краще в 5 разів до рівня цін в ЄС!
 показати весь коментар
 
 
Ручной пёсель Ахметова продвигает потужно-экспертные рехформы для хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно он делает - главное, чтоб у татарина больше милиардов было.
А люди пусть на убитых плацкартах чужие носки нюхают.
Вся суть олигархата.
 показати весь коментар
 
не, не, не
на параллельной ветке, фокс-шестерка косюка, задвигала, шо у нас курятина дороже чем в Польше, патамушта - при кризисе на внешних рынках недополученная прибыль дополучается на местных терпилах
 показати весь коментар
 
Калєнков штатний всепропальщик у ахмєтова.
Тільки десь надприбуткам світить зменшення,він зразу починає мивсєумрьом.
 показати весь коментар
 
Кто довел до этих кризисов ? Если не решим эту проблему,то нечего браться и за следующую.
 показати весь коментар
 
Дашовыгаварите? В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков - Цензор.НЕТ 316 А украинцам во время кризиса не нужно снизить цены и тарифы? Почему украинцам и во время кризиса и во время процветания и во время роста курса доллара и во время падения курса доллара цены и тарифы ползут только вверх? А олигофренам видите ли нужно еще по пару яхт и самолетов купить да еще боевиков финансировать.
 показати весь коментар
 
 
Не звездите что вы терпите убытки. Сегодня металолом в Украине по 3 гривни (10 центов) считайте даром, а металопрокат продаете за бугор продаете в 5 раз дороже. Да и по вашим мордам и по вашим финансам видно что на банкротов вы не похожи раз у вас есть деньги на скупку земли и заводов.
 показати весь коментар
 
 
Олигофрены и их цепные псы нам всю жизнь рассказывали, что если ты не имеешь возможности платить за комуналку- продай квартиру или дом и купи меньше и дешевле. Если имеешь маленькую пенсию то ешь больше капусты и сиди дома. Если не хватает денег заплатить за газ то теплее одевайся и спи в валенках. Почему же ети самые олигофрены визжат что не могут содержать заводы их не продадут и не купят себе ларьки поменьше? Как показывает практика ети олигофрены не бизнесом занимаются а просто тупо воруют у государства и украинцев деньги. Как только им дают по рукам весь их *бизнес* вдруг стает не прибыльным. Хватит уже ети жидовские рожи кормить за счет народа. Нужно как на Западе, не можешь тянуть бизнес- продавай его с молотка.
 показати весь коментар
 
 
с ларьками красиво
и шоб с кассовым аппаратом
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору