 В умовах кризи всіх галузей на глобальних ринках вантажні тарифи "УЗ" мають бути на 10% знижені, - Каленков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МинПром,таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, виступаючи на круглому столі, присвяченому питанням реформування "Укрзалізниці".

У своєму виступі він наголосив, що світова економічна криза де-факто вже настала.

"Всі українські металургійні підприємства сьогодні працюють у збиток. Другий місяць поспіль ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва сталі на 10%. І найнеприємніше - ми очікуємо, що ситуація буде погіршуватися", - сказав Каленков.

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Президент "Укрметалургпрому" висловив упевненість, що сьогодні бізнес і уряд мають спільно працювати над тим, щоб Україна могла перенести цю кризу з мінімальними втратами. "Зараз підприємства економлять кожну гривню у своїй собівартості і роблять величезні зусилля для того, щоб утриматися на глобальних ринках. А від влади очікується грамотна і зважена державна політика", - упевнений він.

"В умовах кризи всіх галузей на глобальних ринках потрібно розглядати питання зниження тарифів "Укрзалізниці" на 10%, зробити такий прецедент. Це дасть додатковий стимул "Укрзалізниці" покращувати свою внутрішню ефективність", - резюмував Каленков.

Зі свого боку держава, на думку Каленкова, могло б повернути понижуючий коефіцієнт 0,25 при сплаті "Укрзалізницею" земельного податку, а також повернути ті гроші, які залізниця сплачує в Дорожній фонд при закупівлі дизельного палива.