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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6785) прокуратура (1968) розбій (153) вагітність (16)

 До восьми років позбавлення волі засуджено розбійника, який напав на вагітну в Києві, - прокуратура

Чоловіка, який напав на вагітну жінку в Києві, засуджено до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За участі Київської місцевої прокуратури №4 судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 38-річному мешканцю м. Києва, який навесні 2019 року здійснив зухвалий напад на жінку, яка перебувала на 8 місяці вагітності", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений на вулиці підбіг до потерпілої, схопив її за шию та почавши душити. Після чого, продовжуючи утримувати жінку за шию, зловмисник відтягнув її до зелених насаджень. Там потерпіла знепритомніла. Скориставшись безпорадним станом жінки, обвинувачений заволодів її мобільним телефоном.

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"Ообвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном(розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненого особою, яка раніше вчиняла розбій) та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Зазначена особа наразі перебуває під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159864
 
 
 Топ коментарі
 
то, шо ты за бутылку продал ваучер этой фабрики,

совсем не значит, шо у тебя украли фабрику
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Электорат зелёных во всей красе...
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Чё в спам отправляете, зелебобики?
Счиатаете что не ваш клиент, или узнавать правду неприятно?
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А с чего ты, мартышка соевая, решила, что твои фантазийные говнометания - это правда? Есть подтверждение, что этот подонок за СН голосовал? Нет таких подтверждений? Тогда на каком основании ты свой высер правдой называешь?
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Я чёт запутался. Может ты мне, мне обезьяна малороская подскажешь - соевый это кто? Петя который не факт что еврей, или вова - который факт что еврей?

P.S. Петю не поддерживал и не поддерживаю. Так что мимо, чепушило...
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Вот пусть тебе "обезьяна малороская" и объясняет - как раз поймете друг друга.

PS еще и евреев на кой-то приплело.
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евреев приплёл ты, обезьяна, словом "соевый". Или ты даже значения не понимаешь, зебельнутое?
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Соевый, мартышка ты тупая, это сделанный из сои, а не из евреев.
А я не более зебельнутый, чем ты - петьканутый, ибо ни разу не голосовал ни за Зелю, ни за СН.
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итить ты тупая обезьяна
зебилы вы палитесь очень просто...
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в нападении Арахамии на беременную Скоропад ?
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Мораль сей басни такова - хищник ищет слабого. А умный не станет ходить там.
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Вчера на айситиви в ранке в большому місті сказали, что если кто-то попал в беду, в смысле морду бьют, то лучше пройти мимо или позвонить в полицию, если ты не спецназовец или не силовик. В полицию, можно и нужно звонить, но пока они приедут, с потерпевшего скорее всего сделают котлету К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7613
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Гуманизм и человеколюбие понятия конечно высокоморальные. Но не дай Бог не рассчитать своих сил и потерять здоровье в схватке в конфликте... Да и из свидетеля у нас легко превратиться в подозреваемого. А героев у нас не сильно величают. Ибо на каждого героя найдется свой портнов К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1770 По этому да, лучше пройти мимо и просто позвонить копам, даже если там беременную обижают... А там приедут или нет, пофиг, главное, что ты выполнил свой гражданский долг
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А еще можно пойти путем по учению суворова - побеждай не количеством,а умением )) -Рискнуть. Гарантий никаких. Страховки тоже ))
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поэтому вас арабы и **..т посреди улицы днём . задворками передвигаешься ? . что бы не дай Gott не наткнутся
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Если страна не обеспечивает безопасность...То какие претензии к гражданам ? Некоторые уезжают из страны. Не только из страха ,но и из голода. Они виновны ?
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Не, ну если это где-то во дворе и это знакомые, и это бытовуха, то я понятное дело, что всем двором можно буяна усмирить до приезда полиции. Но где-то вечером возле наливайки, если кого-то мутузят, то лучше пройти мимо. Нормальный чел в наливайку не ходит...
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то, шо ты за бутылку продал ваучер этой фабрики,

совсем не значит, шо у тебя украли фабрику
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8 лет- то есть всего на год больше минимального по этой статье ? мда К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7850
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Говоряяяят мы бяки-буки, как выносит нас ЗЕмля.. К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 776
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странное решение, обычно отпускают под домашний арест..., но то если журналиста замочил, их можно..., а беременных, да еще женщин почему-то нельзя, где справедливость...
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А если с беременной вымогают деньги, это преступление?
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Это что же, в Киеве появились разбойники?..... Нда.....
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И это..... Корсары с флибустьерами по Днепру еще не ходят?
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