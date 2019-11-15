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 Політика України
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Все про:Гончарук_Олексій (269) Верещук (29)

 Гончарук не прийшов сьогодні на зустріч щодо мого можливого звільнення з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на зустріч зі своєю представницею в парламенті, нардепкою від "Слуги народу" Іриною Верещук.

Про це Верещук розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч щодо можливого звільнення Верещук з посади представника Кабінету міністрів у парламенті була ініційована Гончаруком та мала відбутися сьогодні о 9 ранку.

"На сьогодні мені була призначена зустріч на 9 ранку в будівлі Кабінету міністрів на 7 поверсі в кабінеті прем'єра. Я прибула, як домовлялися, проте прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітися, тому що перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це проявом неповаги. Але, тим не менш, нехай буде, як буде, хай це залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітися і ще раз обговорити всі делікатні моменти нашої співпраці", - сказала Верещук.

Також читайте: Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159863
 
 
 Топ коментарі
 
Яка різниця, хто отриимає посаду із цього клоповніка?
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Сестра Машки Захаровой в гневе !
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да есть разнца ВЫ ЗАМЕТИЛИ ОСОБЕННОСТЬ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЧУТЬ ЧУТЬ НАЧИНАЕТ ДАЖЕ ДУМАТЬ!!!!! ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ... ПОЧЕМУ? КТО СКАЗАЛ? И ЭТО ИДЕТ ВРАЗРЕЗ ЭТИМ КРЕТИНАМ БОГДАНЧИКУ ЗЕЛЕ И КОЛОМОЙШЕ ГОНЧАРУКУ...то ТАКОГО человека они уничтожают.. Ой!!! боюсь скоро Зеклован начнет как Сталин карандашом разного цвета утверждать "расстрельные списки"... Гончарук не прийшов сьогодні на зустріч щодо мого можливого звільнення з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 9813
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Яка різниця, хто отриимає посаду із цього клоповніка?
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да есть разнца ВЫ ЗАМЕТИЛИ ОСОБЕННОСТЬ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЧУТЬ ЧУТЬ НАЧИНАЕТ ДАЖЕ ДУМАТЬ!!!!! ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ... ПОЧЕМУ? КТО СКАЗАЛ? И ЭТО ИДЕТ ВРАЗРЕЗ ЭТИМ КРЕТИНАМ БОГДАНЧИКУ ЗЕЛЕ И КОЛОМОЙШЕ ГОНЧАРУКУ...то ТАКОГО человека они уничтожают.. Ой!!! боюсь скоро Зеклован начнет как Сталин карандашом разного цвета утверждать "расстрельные списки"... Гончарук не прийшов сьогодні на зустріч щодо мого можливого звільнення з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 9813
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Пусть определятся, кто будет устраивать "щекотливые моменты". Во клоВуны. Гончарук не пришел сегодня на встречу по моему возможному увольнению с поста представителя Кабмина в Раде, - Верещук - Цензор.НЕТ 6016
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Не, та не пойдЁть! Та токлательно - зщищательная! Хотя, они там все после Трускавца - многостаночники...
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Варианты есть Елена Бондаренко ( из бывшей ПР), Лукаш, Герман Хотя эти больше как инструктора по подготовке.
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особливо тупим.

Представник Уряду у Парламенті призначається з депутатів.
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Особенно "умным" это по подбору подходящих психотипов . Думаю и из депутатов ( действующих) без труда найдут. Подбор там еще тот.
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Верещук вполне на своем месте и справляется. Зеленскому пора обьяснить тем у кого медные трубы давят на мозги что мнения не делятся на их и не правильные. И враги и гниды украинцев из штанов выпрыгивают в желании перессорить и стравить по любой причине.ЕСЛИ УТРАТИТЕ ШАНС БУДЕТЕ ПРОКЛЯТЫ и людьми и историей
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Тупая она! Но преданная, как и Мендель. И это начинаешь понимать после третьего предложения ее спича...
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Она сколько часов успела поработать на этой должности?
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Він вчора на китайському електросамокаті довго катався - може десь заблукав.
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В Кабміні не повинні бути Лебідь,Рак та Щука.Там треба впрягатися та разом тягнути воза.
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Таких шмар потрібно позбуватись.
Від них лише шкода.
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А матєрщинніка Дубінського з 17 машинами їм треба позбуватися, наприклад? чи ватніка Бужанського?

Там у слузі народу казкових особистостей ну дуже багато...
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У Дубинського "контрольний пакет".від Бєні..
без цього пакету монобільншість перестає бути монобільшістю.
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Гончарук не пришел сегодня на встречу по моему возможному увольнению с поста представителя Кабмина в Раде, - Верещук.-это для слуги народа Коломойского трагедия. Превращение земли Украины в поместья соплеменников Коломойского для Верещук большая победа.
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От цікаво, як зе-боти перефарбовуються швидко. Коли ця Верещук дала Цензору інтерв'ю, то її тут всі хвалили - яка вона патріотка і борець з корупцією в себе в регіоні...

Тільки вона пішла проти лінії парті ї - все, вона тупа і така-сяка

Зі Скороход так само...
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ні.. це різне..

Верещук -СН "до мозгу кісток",хоч і має певні розбіжності з Гончаруком..
а Скороход,по моєму ,ЛЮДИНА ФУКСА (нового агро-газового "барона",поки що не олігарха-поки не докупить у ВР ще десяток депутатів)
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"**********", а ты ещё, на колени стань... Как Поляков со Скороход...
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Та йдіть ви всі до біса зедебіли - Верещуки з Гончаруками..
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від того,що порохобот-маргінес пошле далеко ВЛаду,нічого не зміниться..
Влада залишиться Владою,а маргінес ЄС і ГОЛОСУ -маргінесом...
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Кожне вважає себе казна що, премьер не прийшов на зустріч з чиновником. Трагедія!! І це потрібно викладати в головних новинах! Оце трагедія, цій дівкі і в голову не прийшло що людина відповідає за всю державу, а не як вона в Раді цілими днями колупається в носі
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Гончарюк женщин не любит, это уже все знают.
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