 Гончарук не прийшов сьогодні на зустріч щодо мого можливого звільнення з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Про це Верещук розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, зустріч щодо можливого звільнення Верещук з посади представника Кабінету міністрів у парламенті була ініційована Гончаруком та мала відбутися сьогодні о 9 ранку.
"На сьогодні мені була призначена зустріч на 9 ранку в будівлі Кабінету міністрів на 7 поверсі в кабінеті прем'єра. Я прибула, як домовлялися, проте прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітися, тому що перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це проявом неповаги. Але, тим не менш, нехай буде, як буде, хай це залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітися і ще раз обговорити всі делікатні моменти нашої співпраці", - сказала Верещук.
Представник Уряду у Парламенті призначається з депутатів.
Від них лише шкода.
Там у слузі народу казкових особистостей ну дуже багато...
без цього пакету монобільншість перестає бути монобільшістю.
Тільки вона пішла проти лінії парті ї - все, вона тупа і така-сяка
Зі Скороход так само...
Верещук -СН "до мозгу кісток",хоч і має певні розбіжності з Гончаруком..
а Скороход,по моєму ,ЛЮДИНА ФУКСА (нового агро-газового "барона",поки що не олігарха-поки не докупить у ВР ще десяток депутатів)
Влада залишиться Владою,а маргінес ЄС і ГОЛОСУ -маргінесом...