EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  354  11
Все про:зерно (36) Іващенко (2) перевезення (198) Укрзалізниця (846)

 Автоіндексація тарифів "Укрзалізниці" вдарить по аграріях, - Українська зернова асоціація

Автоматична індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення вкрай негативно вплине на аграрну галузь України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МінПром, про це заявив в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

У такому разі зміни тарифів залізничного держмонополіста стають непрогнозованими для бізнесу, пояснив він.

"Ми прогнозованості не бачимо. Більше того, це не дуже прозоро. Прив'язка до індексу споживчих цін, який важко прогнозувати, призводить до того, що 30 вересня ми не можемо знати, яким буде тариф на 3 жовтня - тобто навіть на такому короткому плечі", - наголосив представник УЗА.

Він уточнив, що 30-40% контрактів у цьому секторі укладаються на форвардних умовах. "Тобто зерно може бути ще не посіяне, але вже продане. Тому дуже важлива прогнозованість тарифів", - заявив представник Української зернової асоціації.

При цьому "УЗ" не встигає за темпами розвитку української аграрної галузі. "Укрзалізниця" збільшила перевезення зерна до 36 млн т - але це не той приріст, який задовольняв би аграрний ринок. Оскільки цього року ми матимемо рекордний експорт зерна, 59-60 млн т порівняно з попереднім - 52 млн т", - зазначив Іващенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159862
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А как же рынок земли, скоро аграрии будут в деньгах как в шелках, подумаешь - какая-то укр зализница Автоиндексация тарифов "Укрзализныци" ударит по аграриям, - Украинская зерновая ассоциация - Цензор.НЕТ 2479
 показати весь коментар
 
 
Невже стан речей з "Укрзалізницею" може бути гіршим, аніж той що є нині.
 показати весь коментар
 
 
Опять вой. Куда бы зелёные не всунули свои "профффессиональные" морды-кругом ж@па.
 показати весь коментар
 
 
Навчилися в Рижого прибіднятися і ойкати. Забрати в них бодай гривня- катастроффа.
 показати весь коментар
 
 
Росія експортує газ, і на газовій трубі сидять російські олігархи. Російський народ до того багатства відношення не має. А Україна експортує с/г продукцію, і на зерні сидять українські олігархи. І теж, український народ має з того ніц. А якщо б був клас фермерів, а не олігархів - то і український народ би був до того прибутку належний. А олігархів не жалко - у них і так все є, можна ще індексувати.
 показати весь коментар
 
 
По всем бьют тарифы - и по аграриям, и по металлургам, и по электростанциям, и по железной дороге... Только по украинцам не бьют - народу можно и тарифы и цены повышать до бесконечности.
 показати весь коментар
 
 
Дело - табак. В смысле, такая же жопа, как и с табачными компаниями (крупнейшими налогоплательщиками.)
- Тагииил! Трррускавееец!
 показати весь коментар
 
 
Каждая власть старается уничтожить бизнес в Украине - каждая. С чего следует, что вся быдло-элита олигархата полностью антиукраинская. Украина вставай!
 показати весь коментар
 
 
Aссоциация, вы кого поддержали на президентских выборах ?
 показати весь коментар
 
 
Украинская зерновая ассоциация, а не желаете-ли, "пойти "на Х.утор, бабочек ловить..."? Ваши дела - вы и решайте... Есть Хозяйственный суд Украины... Такие вещи там решаются... Если в ваши кошельки попадёт меньше "бабла", чем вы рассчитывали - это ваши проблемы, а не проблемы народа Украины...
 показати весь коментар
 
Какая ж.д. фурами прут в Черноморск и на паром. Все пшеница уплыла.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору