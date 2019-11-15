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 Політика України
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Все про:ВР (6089) фракція (93) Слуга народу (485) Корнієнко (64) Поляков_Антон (1) Скороход Анна (13)

 Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав офіційну причину виключення двох нардепів Анну Скороход та Антона Полякова з фракції.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, в яких у фракції спільна позиція", - розповів Корнієнко про причини виключення нардепів з фракції.

Читайте також: Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу"

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159861
 
 
 Топ коментарі
 
vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 29 авг.

Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.

Эти люди называются "зелебобы"
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а есть такой пункт в законодательстве ?
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Лох был Порошенко. Надо было подсрачниками выгнать из фракции Лещенко, Найема и Залищук. Пусть бы себе обсирали фракцию в свободном плавании.
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а есть такой пункт в законодательстве ?
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"Ну почему мы какую новую партию не создаем - все у нас КПСС получается?"
Виктор Черномырдин
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СВИНГЕРСТВО В ПОРНОГРАФИИ И сескологии да а вот вполитике евреии и дебилы полные увы.. как были не до в осле родов так и остались недо только выросли ввысь и вширь а мосх как у улитки.. каие договорянки вы что это что Зелендебил еще и ХренСекретарем Партии Слуг Народа объявите только суки н зубываем тогда что квартплата на всю 60 кв.ю метров квратиру вместе с телеоном стоило аж 18 рублейпри моей пенсии 90 рэ и хлеб по 22 копейки и колюаса по 2-20 вода по 3-82 Грбачевская и самолет одесса Киев за 15 руб 100% а ме инвалиду за 8 рэ с сбором кассы.. шо зеидиот тебе мамам с папой не говорили ка они не хило жыли при поганном СССР твой батько получал 220 рэ + подарки от студентов маман твоя получала 70-120 рэ и на книжке тыс 20 лежало и в квартире все было а главное квратиру им государсто дало.... а ты гадишь и гадишь тебя между прочим КЛОВАНСКИ ЯНЕЛОХ МНЕ 42 ГОДА... на том советском диване мама с папиком и застругали в уюте тепле и сытые на животы...
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Два крамольных барана отбились от стада.
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теперь сможет спокойно, не отвлекаясь на законодательную деятельность, защищать интересы мужа-специалиста по "долгостроям"
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Лох был Порошенко. Надо было подсрачниками выгнать из фракции Лещенко, Найема и Залищук. Пусть бы себе обсирали фракцию в свободном плавании.
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розенблата, грановского... или это были слишком ценные кадры?
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а кого хотел бы, того и выгнал бы,

если бы ему на законы было пох, как нынешним
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ну да,ну да. где надо - ему было пох.., а где надо прикрывался ими. опытный политик.
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самый простой пример - создание нацкомиссии по тарифам. закон прописали постфактум через 2 года после создания
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какой пункт какого закона нарушен ?
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А какжиш каалиция? тада даже Логопед не смог бы дорисовать в уме нужное число дупутатов Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН" - Цензор.НЕТ 4301 или порохоботу всё фиолетово, было бы чем црать?
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))))) Он вигнал Томенко, Емця! А за що потрібно було виганяти Лещенко, наприклад?)
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наприклад за

Нарушение договоренностей по общей позиции по тем вопросах, в которых во фракции общая позиция
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Кстати, где сейчас этот обличитель ?
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Вкажіть приклади, які там "вапроси" були та яка "общая пазиція" по них була в фракції Порошенка. Ви про аудит НАБУ та "легендарного" Брауна, підсунутого Барною мабуть?
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ти не погоджуєшся з тим, що багаго разів Лещенко голосував не так, як вся фракція

і конкретними прикладами я маю це довести ?
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Звісно що не погоджуюсь)) Мені потрібні конкретні факти, за що голосували (або проти чого), а не пусті домисли. Якщо ти закидаєш такі серйозні звинувачення, наводь приклади.
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Пошли против политики партии! Растрелять...! Мы когда-то это уже проходили,до сех пор не могут жертв подщитать...
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Тобто СН це щось середнє між регіоналами та нацистською партією Німеччини 1930-х років.
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та вони навіть до регіоналів не дотягуть, в плані ітелектуального розвитку членів партії, а на нацистів не схожі, бо їх якраз турбуть проблеми іудеїв, а не України, але по темпам захвату влади обганяють їх а у любові до ка.цапів перевершують регіоналів!
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 29 авг.

Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.

Эти люди называются "зелебобы"
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не-а,люди 5 лет жрали это потрохнявое повидло и наконец поняли,что это гавно с 8%.
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а совместная позиция это продажа земли олигархату ?? сплошной одобрямс должен быть без отклонения от генеральной линии ??
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нарушили договоренность . пошли против линии партии

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Линия партии не должна гнуться, её кует великий кормчий Зё
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зебілам цього не зрозуміти, це совість називається, коли людина не може піти в супереч інтересам країни!
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откуда эта дурь в головах порохнявых....такая дичь не может не потешать людей))
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1

Скороход, яка не голосувала за ринок землі з фракції виключили, а двох кнопкодавів і любителя полунички Яременко не виключили.
Поки логіку Слуг важко зрозуміти.
І ще Арахамія казав погуглити чоловіка Скороход.
Соромлюся запитати,а слуги гуглили його коли ставили Скороход на округ?
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Она мажоритарщик и ставилась на округ за бабло её чпокаря по совместительству экс-банкира, как он себя называет "бойца Азова", куда он также немного шейкелей закинул ну и участника землячества кацапских воришек-беженцев (считай борцов с режимом). Чпокарь думал что всунув свой вареник в рад,у порешает по месту и отобъётся от всех проблем и по баблу. Для этого пелотка примкунула к большинству. Но пелотка тупая для этого дела оказалась и спалилась, как собственно и сам чпокарь. Вареник для более креких связей с чпокарем благополучно обрюхатилась. Кастрюля с мясом вскрылась, так как была не готова к такому тотальному контролю в фракции. Думали с чпокарем, что всё по старинке: заносы, откаты, приходы, мутки и профит. А оказалось что в стойле и под контролем. Теперь вареник официально не у кормушки, с пузом а чпокарь в кутузке. Положение можно смело охарактеризовать как тяжёлую долю пелотки. Я думаю ей можно смело начинать дружить с танькой чернорот. У неё чпокарь тоже в кутузке, она тоже не у кормушки правда не депутана но и без пуза в то же время) Пожелаем успеха этим мужественным женщинам, некоторым ещё рожать а некоторым лечиться)
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Тобто взяли її в партію чисто за бабло. А тепер пропонуть іншим гуглити інформацію про ай-йя-яй якого поганого спонсора їхньої партії.
Коли брали його гроші, чомусь самі не гуглили.
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Тобто взяли її у фракцію згідно її заяви Алла як мажоритарщика.
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Чому ж про неї писали як кандидата саме від "Слуги народу"?

"Висуванець партії "Слуга Народу" Скороход Анна виграла вибори Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №93 в Київській області."

https://ukranews.com/ua/news/644270-peremozhtsi-po-okrugah-anna-skorohod-vid-slugy-narodu-vygrala-v-93-okruzi
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А помните как диктатор Офшоренко исключил Лещенко и Наема из Бпп....oh wait
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"Нарушение договоренностей по общим позициям по тем вопросам по которым у фракции общая позиция..."😄 Короче-рабы на галерах взбунтовались. Ату их!
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Эти долбо..бы, явно намерены превратить слугу народа в украинский аналог единой рашки.
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Нарушили договоренность о совместной позиции...

ХТО??? Поляков який є мажоритарником? Ідіти Зелені, або відмінятйе мажоритарку, або не говоріть дурню. У нього апріорі не може бути із вами ніякої спільної позиції (окрім частково співпадаючої із інтересами громади), бо його люди обрали конкретного регіону.
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Избирались под флагом СН, а теперь имеют своё мнение. Избирайся по мажоритарке и имей какое хочешь.
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Косюк спонсировал поставки противотанковых комплексов Javelin в Украину

Украинскими властями был заключен договор с лоббистами компании BGR через общественную организацию "Фонд поддержки реформ в Украине". Как стало известно, услуги компании обошлись Украине в 600 тысяч долларов США, а финансирование шло от пяти фирм принадлежащих бизнесмену Юрию Косюку, об этом сообщает Гордон со ссылкой на Kyiv Post. Юрий Косюк владеет самым крупным производством курятины в украинском государстве, а также компанией "Мироновский хлебопродукт", именно он является основным спонсором лоббирования в США по обеспечении Украины противотанковыми комплексами Javelin. По информации автора статьи, в 2017 году лоббисты компании BGR посодействовали Украине в получении летального оружия. В тексте договора было сказано, что "Фонд поддержки реформ в Украине" согласился использовать финансы частных доноров, а BGR содействовала в стратегической помощи налаживания связей с американскими чиновниками, а также теми, кому интересны реформы на территории Украины. «Лоббистская группа BGR, возможно, даже помогла Украине получить то, чего она хотела и что США годами отказывались предоставлять - смертоносное оружие, чтобы помочь ей защитить себя от войны со стороны России, в частности противотанковые ракеты Javelin», - пишет издание. BGR за период в 1,5 года смогла выйти на связь с более чем 150 лицами, которым был интересен украинский вопрос, лоббисты компании проводили переговоры с американскими чиновниками, а также СМИ, общение велось по переписке, лично и по телефону. Предоставленный отчет за 2018 год показал, что фонд потратил 600 тысяч долларов США на продвижение Украины. Издание Kyiv Post сообщает, что связывалось с фондом через официальный запрос и фонд дал положительный ответ на то, что в 2018 году в США Украину продвигала компания BGR. «Фирмы, которые выделили 600 тыс. долларов США, - это ПАО «МХП Зернопродукт», ООО «Винницкая птицефабрика», ООО «Мироновская птицефабрика», ООО «Урожай» и ООО «Урожайна країна». Все пять принадлежат Юрию Косюку», - сообщается в статье издания. В пресс-службе компании "Мироновский хлебопродукт" заявили, что ее собственник Костюк не имел понятия, что средства перешли в BGR. Ведь компания пожертвовала деньги на помощь в реализации реформ в Украине. С 2014 года, с начала агрессии РФ, Украина проводила переговоры с США о летальном оружии. Так на протяжении четырех лет до 2018 года Вашингтон поставлял в украинское государство лишь нелетальную помощь, а также проводил подготовку украинских военных. Госдепартамент США решил продать Javelin Украине 1 марта 2018 года и уже 22 мая на территории страны было испытано Javelin.

© Источник http://dneprcity.net
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Это не важно. Он богатый, поэтому простой украинский нарид будет его ненавидеть.
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Это правда - не зря Жулька всегда нищебродкой прикидывалась по декларациям... Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН - Цензор.НЕТ 7922
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Ні, не так. Якщо Косюк здійснював корупційні дії, тобто злочини і це буде доведено, то ніякі добрі справи (як ось закупівля зброї для ЗСУ) не може виправдати його. Багатство у цьому випадку не має значення. За весь "нарід" не скажу, але моя думка саме така.
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косюки будуть своє багатство джавелінами захищати, а народу вони навіщо?
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В сім'ї не без виродків............
А виродків потрібно позбуватись.
Все вірно.
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В общем в моем понимании, перед выборами должна быть партией выработана понятная и довольно точная и расписанная до мелочей программа действий во всех областях. Что бы не было двоякого прочтения. И если человек решил баллотироваться от этой полит силы, и принимаемое фракцией решение отвечает в полной мере этой программе, и большинство фракции принимает решение то голосовать нужно "за". Но если программы не было ( как в случае с "Слугой народа", или как у других партий программы вроде есть, но о них как то сразу после выборов забывают), а были общие слова о всем хорошем против всего плохого, то обязательств у депутатов нет. Он шел на выборы представляя что действия будут в одном направлении, а все оказалось в прямо противоположном. Так что все нужно начинать с самого начала с предвыборной программой обязательной к исполнению. ( но мы же прекрасно знаем что это все не реально, перед выборами все врут.. Поэтому у нас все только теряя власть вспоминают сразу о "газе собственной добычи" о драконовских тарифах, ганебных реформах, о благе народа и т.д. роняя "крокодиловы слезы", до следующего своего прихода во власть и так по кругу.
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"Он шел на выборы представляя что действия будут в одном направлении, а все оказалось в прямо противоположном"

Да думали, что Запад будет давать деньги, как давал, а после разговоров о дефолте и ре-приватизации Привата, подкрепленного сожжением дома Гонтаревой, оказалось, что Запад почему то денег не дает.
И где только у этих инвесторов совесть?
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Это мне напоминает КПСС. Скоро 37 год возродят. Г@ндоны
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А каким был вкусным пломбир! Презервативы не очень.
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tZE inform

@tZEinform

Фактически взломана вся внутренняя сеть "СН" построенная на телеграмме. Представляем как ржет ФСБ.
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Квартал точно дебилы.
Вот точно, сертифицировать можно.
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Ой, не могу. Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН - Цензор.НЕТ 7421
Я даже не знаю, что можно сказать о дебилах, которые предлагали вместо правительственной связи пользоваться encrypted связью для мобильных телефонов.
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После голосования за землю, быть депутатом СН стыдно!
Референдум они проведут в 2024 году о разрешении продаже земли иностранцам!
Зе уже обещал один референдум. До принятия закона, который вы вчера приняли. И не с такой формулировкой! Иуды!
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"Вітаю" зеФанів ви обрали диктатора-маріонетку.
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Виглядає досить дивно, що до Дубінського, Холодова та т.і. у фракції питань не виникає, а от до тих, хто голосував на власний розсуд відразу застосовані "покарання".
Кнопкодавів лише насварили, а за невідповідність політиці фракці відразу виключення. Ну, власне, будуть тепер позафракійними та голосуватимуть відповідно власного бачення.
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Саме таким чином і буде кришитися це "моноліт". Спочатку по 1-2, потім і більшими групами. Тому з боку СН вкрай шкідливо і необачно ігнорувати інші фракції, бо може статися так, що до весни ніякої монобільшості в парламент вже й не існуватиме - з усіма відповідними наслідками...
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"Нові слуги"--це типічні більшовикі,яким було підкорено все суспільство.Це "чесні,порядні " Це"совість нашої епохи" Це "розум" Ідіоти-це вже все було,коли одна партія намагається підкорити всю країну. Невже забули чим це закінчилось?
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ха! Либо все как стадо либо на выход) четко)
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Ми всі за мир а мир за нас хто проти миру той пі""орас.
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Ух ти! То депутати- слуги не є представниками своїх виборців, і не повинні представляти і захищати їх інтереси ? Їх робота тупо, по команді, натискати кнопочку і захищати інтереси Зелі та Бені. Тепер, все зрозуміло
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Ми всі за мир а мир за нас хто проти миру той пі""орас.
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не в ту позицию встали? не прогнулись )))
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Одностайно, всі як один! Це вже проходили, йшли 70 років. Зе!фани забули (не знали) чим все закінчилось майже 30 років тому?
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демократический централизм...
или как там у большевиков это называется
вы хотели совдепии??? жрите )))))))))))
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Корниенко вали нах.й из политики с совковыми забобонами чмо ты тупорылое Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН - Цензор.НЕТ 3346
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Т.е. СН таки обязаны единодушно голосовать за решения хозяина.
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