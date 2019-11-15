 Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, в яких у фракції спільна позиція", - розповів Корнієнко про причини виключення нардепів з фракції.
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.
Виктор Черномырдин
если бы ему на законы было пох, как нынешним
Нарушение договоренностей по общей позиции по тем вопросах, в которых во фракции общая позиция
і конкретними прикладами я маю це довести ?
Найактивніше за санкції голосували представники БПП - 98 голосів. Проте "молодореформатори" з цієї фракції, серед яких колишні журналісти Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, за звернення не голосували.
Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.
Эти люди называются "зелебобы"
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Скороход, яка не голосувала за ринок землі з фракції виключили, а двох кнопкодавів і любителя полунички Яременко не виключили.
Поки логіку Слуг важко зрозуміти.
І ще Арахамія казав погуглити чоловіка Скороход.
Соромлюся запитати,а слуги гуглили його коли ставили Скороход на округ?
Коли брали його гроші, чомусь самі не гуглили.
"Висуванець партії "Слуга Народу" Скороход Анна виграла вибори Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №93 в Київській області."
https://ukranews.com/ua/news/644270-peremozhtsi-po-okrugah-anna-skorohod-vid-slugy-narodu-vygrala-v-93-okruzi
ХТО??? Поляков який є мажоритарником? Ідіти Зелені, або відмінятйе мажоритарку, або не говоріть дурню. У нього апріорі не може бути із вами ніякої спільної позиції (окрім частково співпадаючої із інтересами громади), бо його люди обрали конкретного регіону.
Украинскими властями был заключен договор с лоббистами компании BGR через общественную организацию "Фонд поддержки реформ в Украине". Как стало известно, услуги компании обошлись Украине в 600 тысяч долларов США, а финансирование шло от пяти фирм принадлежащих бизнесмену Юрию Косюку, об этом сообщает Гордон со ссылкой на Kyiv Post. Юрий Косюк владеет самым крупным производством курятины в украинском государстве, а также компанией "Мироновский хлебопродукт", именно он является основным спонсором лоббирования в США по обеспечении Украины противотанковыми комплексами Javelin. По информации автора статьи, в 2017 году лоббисты компании BGR посодействовали Украине в получении летального оружия. В тексте договора было сказано, что "Фонд поддержки реформ в Украине" согласился использовать финансы частных доноров, а BGR содействовала в стратегической помощи налаживания связей с американскими чиновниками, а также теми, кому интересны реформы на территории Украины. «Лоббистская группа BGR, возможно, даже помогла Украине получить то, чего она хотела и что США годами отказывались предоставлять - смертоносное оружие, чтобы помочь ей защитить себя от войны со стороны России, в частности противотанковые ракеты Javelin», - пишет издание. BGR за период в 1,5 года смогла выйти на связь с более чем 150 лицами, которым был интересен украинский вопрос, лоббисты компании проводили переговоры с американскими чиновниками, а также СМИ, общение велось по переписке, лично и по телефону. Предоставленный отчет за 2018 год показал, что фонд потратил 600 тысяч долларов США на продвижение Украины. Издание Kyiv Post сообщает, что связывалось с фондом через официальный запрос и фонд дал положительный ответ на то, что в 2018 году в США Украину продвигала компания BGR. «Фирмы, которые выделили 600 тыс. долларов США, - это ПАО «МХП Зернопродукт», ООО «Винницкая птицефабрика», ООО «Мироновская птицефабрика», ООО «Урожай» и ООО «Урожайна країна». Все пять принадлежат Юрию Косюку», - сообщается в статье издания. В пресс-службе компании "Мироновский хлебопродукт" заявили, что ее собственник Костюк не имел понятия, что средства перешли в BGR. Ведь компания пожертвовала деньги на помощь в реализации реформ в Украине. С 2014 года, с начала агрессии РФ, Украина проводила переговоры с США о летальном оружии. Так на протяжении четырех лет до 2018 года Вашингтон поставлял в украинское государство лишь нелетальную помощь, а также проводил подготовку украинских военных. Госдепартамент США решил продать Javelin Украине 1 марта 2018 года и уже 22 мая на территории страны было испытано Javelin.
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А виродків потрібно позбуватись.
Все вірно.
Да думали, что Запад будет давать деньги, как давал, а после разговоров о дефолте и ре-приватизации Привата, подкрепленного сожжением дома Гонтаревой, оказалось, что Запад почему то денег не дает.
И где только у этих инвесторов совесть?
tZE inform
@tZEinform
Фактически взломана вся внутренняя сеть "СН" построенная на телеграмме. Представляем как ржет ФСБ.
Вот точно, сертифицировать можно.
Я даже не знаю, что можно сказать о дебилах, которые предлагали вместо правительственной связи пользоваться encrypted связью для мобильных телефонов.
Референдум они проведут в 2024 году о разрешении продаже земли иностранцам!
Зе уже обещал один референдум. До принятия закона, который вы вчера приняли. И не с такой формулировкой! Иуды!
Кнопкодавів лише насварили, а за невідповідність політиці фракці відразу виключення. Ну, власне, будуть тепер позафракійними та голосуватимуть відповідно власного бачення.
или как там у большевиков это называется
вы хотели совдепии??? жрите )))))))))))