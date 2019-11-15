 Суд без арешту зобов'язав експершого заступника голови НБУ Писарука протягом 5 днів внести заставу 5 млн грн у справі "ВіЕйБі Банку"

Суд відвів п'ять днів на внесення цієї суми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прокурор просив суворіших заходів: взяття під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 30 млн грн, проте суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти й документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Сторона захисту заявляла про необґрунтованість обвинувачень і про те, що багато матеріалів справи в принципі не відповідають її суті. Писарук зазначив, що, те, в чому його обвинувачують як у злочині дії, є звичайними процесами при підготовці кредитних рішень і видачі кредитів і в комерційних, і в центральних банках.

Він також вказав, що на ухвалення рішення про стабкредит VAB Банку, кошти якого пішли виключно на виплату вкладів населенню в обсязі до гарантованої суми 200 тис. грн, вплинула стурбованість уряду перспективою можливого виведення з ринку VAB банку Олега Бахматюка і можливого банкрутства належного йому агрохолдингу "Укрлендфармінг". Писарук нагадав, VAB банк підходив під існуючі тоді критерії можливої рекапіталізації державою, і був підписаний відповідний меморандум з участю Арсенія Яценюка (був прем'єр-міністром) і Олександра Шлапака (міністр фінансів) про розгляд урядом необхідності рекапіталізувати частково VAB банк.

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"Крім цього, вперше в житті, в історії Нацбанку ми виставили вимоги пану Бахматюку надати персональне поручительство всім своїм майном за всі борги. Це був перший випадок. Потім був пан Коломойський, Клімов ...", - підкреслив експерший заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Писаруку, Каленському, Шульзі, голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом: ексголові наглядової ради та ексзаступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Вищий антикорупційний суд в середу обрав запобіжний захід Каленському у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, а напередодні пізно ввечері взяв під варту Шульгу на 60 днів з альтернативою внесення застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".