 Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту. Але жодних завдань ні верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу щодо інших ділянок не ставили.
"Наказ чіткий - три населені пункти і далі чекаємо зустрічі нашого президента в нормандському форматі. За її результатами вже, напевно, буде ухвалюватися рішення про розведення", - зазначив Завітневич.
Він також додав, що саміт "нормандської четвірки" має відбутися до кінця року.
Нагадаємо, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
9 листопада у Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
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12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание... присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
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Отдельная тема - Украина.
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Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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Доклад Герасимова - классический анализ угроз... направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.
Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще...
Север. Время в докладе - 16 минут . Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике....
Юг. Время в докладе 22 минуты . Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе...
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности...
Важный момент... в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся......
Важный момент ".. .мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной .
Соответствующие правительственные решения уже существуют"...
Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент. "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "
Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"
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Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
В связи с отказом Зеленского от госпитализации (даже краткосрочной), согласно протоколу безопасности, бригада специализированной помощи будет находится в положении трехминутной доступности.
Вчерашний вечер, видимо Зеленский посвятил разборкам. Вчера состоялся еще один скандальный разговор. На этот раз с Богданом. Причина разговора - скандальные аппетиты его друга Вавриша и амбиции Ткаченко. Если с Вавришем понятно, то в разговоре с Ткаченко всплыл неизвестный нам факт - Зеленский приглашал какую то структуру для проведения опроса по выборам в Киеве ( и не только). Опрос показал, что Ткаченко пролетает на выборах аки птичка. Но ума у Ткаченко меньше чем амбиций и потому создает угрозу для Зеленского проиграть выборы в Киеве.
Вчера вечером состоялся очень неприятный для обеих сторон разговор Зеленкого и Коломойского. Мы не знаем подробностей, но Зеленский позвонил Коломойскому сразу же после разговора со своим внештатным помощником Эндрю Маком. Вопрос скорее всего касался судебного дела в Делаверском суде (Мак вошел в процесс) и очень опасному для обоих внезапно возникшему интересу американских СМИ к этому процессу. .
По поступающим сообщениям из различных источников по поводу принятия 14 ноября 2019 Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, Украина" свидетельствуют прежде всего о том, что РФ окончательно закрыло вопрос о переговорной ценности т.н. "нормандского формата" и рассматривает сам факт его проведения исключительно , как средство давления на Украину с целью принятия нужных ей решений.