 Апеляційний суд повернув під арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Апеляційну скаргу на рішення попереднього суду про домашній арешт подав прокурор А. Греков. Обвинуваченого ввімкнули по відеозв'язку з Києва, він мав при поліцейських дочекатися самого рішення суду, яке за кілька годин мусили доправити в Київ з Кропивницького суду.

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Однак Мельника із суду забрала "швидка допомога", рішення суду не дочекалися.

Справу весь час розглядали в Черкаській області, проте судді Черкаського апеляційного суду взяли відвід, і справу розподілили на Кропивницький апеляційний суд. Сам Вадим Мельник проживає в Бориспільському районі Київської області.

Одразу ж після ухвалення рішення активісти забили на сполох у соцмережах. Рішення про арешт обвинуваченого мали доправити через кілька годин, і на їхню думку, ризик втечі Мельника був дуже великий. Олег Собченко, який стежив за перебігом подій у суді, закликав активістів підтягуватися під будівлю суду, щоб не дати Вадиму Мельнику уникнути правосуддя.

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Після його повідомлення до суду, де дійсно вже зібралася група "тітушок" на підтримку Мельника, приїхали екснардеп Ігор Луценко і ще один активіст. Попри те, що поліція обіцяла не випустити Мельника, через 20 хвилин стало відомо, що "швидка допомога" відвезла його в ЛШД.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.