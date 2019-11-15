 Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, на зустріч, яка відбувається в "Укрінформі", запросили редакторів і журналістів найбільших українських ЗМІ для обговорення цих ключових пунктів.
Так, у міністерстві пропонують створити пост омбудсмена з питань інформації, який зможе моніторити інформаційний простір, знаходити дезінформацію і подавати за неї в суд.
За порушення закону передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, адміністративна відповідальність - за одноразове поширення дезінформації та непублікацію вихідних даних про медіа; кримінальна - за "систематичне поширення дезінформації", її поширення на замовлення третіх осіб і втручання в роботу медіа і підкуп.
Очікується, що журналістська спільнота об'єднається, створить самоврядну організацію, яка розробить стандарти журналістської роботи, і висуне представників для обговорення законопроєкту про медіа. Ця організація відповідатиме за привласнення "індексу достовірності новин" і надаватиме статус журналіста.
Володимир Бородянський також зазначив, що одна з ідей - створення державного фонду для підтримки медіа за зразком Українського культурного фонду.
Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.
В указі було сказано, що в законопроєкті мають прописати стандарти новин, але в Мінкультури це назвали непорозумінням.
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Головне це те, щоб суддя і омбудсмен були прихильниками СН і приймали рішення, які їм будуть надавати з ОП.
Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%… Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи.
Я так понимаю, что слуги народа решили повернуть историю вспять и напомнить нам о том, как разводить народ обещаниями для того, чтобы этот народ привел тебя и твою партию к власти. Хрестоматия, которую начал писать дедушка Ленин…
Такое мнение высказала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Никита Потураев орал на трибуне ВР, что они освободят народ от гнета коммунизма, Ленина и Сталина… Если бы этот провокатор действительно хотел освободить народ, вернув ему собственность, то народом следовало бы и ограничиться. В частной собственности сегодня находится 28 млн. гектаров. Это та распаеванная земля, которая частично сдается собственниками в аренду. Некоторые хотят свои паи продать. Так в чем дело? Создайте Земельный банк, пусть продают государству. Другие жалуются на то, что арендная плата слишком мала. Так в чем дело? Урегулируйте арендную плату.
К этим двум телодвижениям стоило бы добавить поддержку малых и средних фермеров вменяемыми кредитами. И все. На этом можно было остановиться. Это, если для народа и ради народа. Но ведь слуги народа делают земельную реформу совсем не для украинского народа. Цена их земельной реформы - 10 млн. гектаров государственной земли.
Слуги оказались щедрыми. Вероятно цифра в 210 тыс. га, которые может приобрести один покупатель, была с кем-то согласована. Да и цену назначили смешную - 24 тыс. гривен за гектар. Однако слуги намекнули, что, если на рынок запустить иностранцев, то цена может вырасти.
У меня уже нет сомнений, зачем эти мальчики появились в Украине. Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
Продолжать твердить, что Зеленский - это самое лучшее, что случилось в Украине, и объяснять, что он не знает, что на самом деле происходит, уже как-то стыдно. Вчера он поздравил своих парней, сумевших протолкнуть «земельную реформу».
Итак, слуги народа решили у народа землю отобрать, продав ее тем, кто сможет ее купить. Тем, кто сосредоточил в своих руках достаточный капитал, чтобы купить сотни тысяч украинских плодородных гектаров. Ни один украинский фермер с этими спекулянтами, фондовиками и просто ворами конкурировать не сможет. Распродажа земли будет осуществляться в то время, когда экономика Украины мертва, когда идет война, когда новый бюджет это просто плохая ксерокопия с выкидыша Гройсмана, когда в стране не существует правосудия, а Авакова называют гарантом Конституции. Распродажа земли будет происходить вопреки желанию украинского народа, 63% которого против рынка земли в таком откровенно антинародном виде.
В тему - Зеленский готовит распродажу Украины - сербская газета
Когда Арахамию спросили, почему нельзя было больше времени потратить на подготовку этого закона, он ответил - у нас нет времени. Куда они так спешат? Такое впечатление, что, выполнив в турборежиме все обязательства перед теми, кто привел их к власти, они хотят получить свои премиальные и свалить.
… Оставив страну идеологу Коломойскому. Два дня тому назад он дал скандальное интервью «New York Times», но у нас про него почти не говорят. Стыдятся. А я начну эту часть со слов, сказанных Игорем Валерьевичем: «Если я надену очки и посмотрю на себя так, как это делает весь мир, то увижу себя монстром, кукловодом, обладателем Зеленского, кем то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать воплощать все это».
В тему - Россия нам нужна, а о крови забудут. Главное из скандального интервью Коломойского The New York Times
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Мне кажется, что Беня уже начал воплощать какой-то свой адский план. Для него настало время отвернуться от Запада и повернуться к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Пять лет тому назад, он предлагал 10 тыс. долларов за одного сепара, сейчас он кичится тем, что РФ с удовольствием даст Украине 100 млрд., если Украина ляжет под Россию. То есть за статус российской колонии Коломойский берет 100 млрд. зелеными. Янукович, согласившийся на 15 млрд., а получивший 3, явно продешевил. А Беня договорится, поэтому и Вове не терпится с Путиным встретиться.
Хочу отвлечься. Я в среду слушала показания, которые давали в Конгрессе два свидетеля - Уильям Тейлор и Джордж Кент. Речь идет об открытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президенту Трампу. Так вот, отвечая на вопросы, эти заслуженные дипломаты с очень большим уважением отзывались об Украине. «Страна, которая противостоит российской агрессии», «страна, на которую напала Россия», «страна, которая строит демократию и мечтает освободиться», «которая рассчитывает на помощь США», «в то время, как Украина была союзником США» и т.д. Ни одного упоминания о ДНР и ЛНР, только Россия - агрессор, а Украина защищает себя от нападения со стороны России.
В тему - Пьяный Луценко сливал Украину и выпрашивал второй срок для Порошенко - показания Кента в Конгрессе
И вот, практически в тот же день, весь мир читает интервью Коломойского, в котором Украина предстает б..дью, которая продастся тому, кто больше даст. «А Россия примет нас с удовольствием в новый Варшавский пакт» - так говорит ИВК. Для него процесс импичмента - это «последняя капля», если бы он был президентом Украины, он бы открыл расследование, которое требует президент США Дональд Трамп.
А не случайно ли, в связи с этим, 13 ноября в Киеве состоялась неофициальная встреча лоббиста из США Брайана Лайза, который близок к Трампу, с помощником Зеленского Андреем Ермаком? Да и Путин вторит всей этой украинской братии у власти - «Украина должна искать счастье не за морями. 'За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз'»
Ну, и вишенка на торте от Бени Коломойского: «российские танки будут базироваться возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО нагадит в штаны и будет покупать «Pampers». Он также рассказал, что работает над планом быстрого завершения войны. Это как? За 100 млрд. стать колонией? И вдобавок предложить прикупить украинской земли?
Я понимаю, что ИВК надо свои проблемы решать и закрывать уголовные дела в Америке на почти полмиллиарда. Но стоит ли так унижать Украину ради своей задницы?
А знаете, что интересно? Зеленский никак не отреагировал на это интервью своего «партнера». Я так понимаю, что курс уже согласован? И как Жириновский говорит том, о чем молчит Путин, так и Коломойский говорит о том, что будет делать Зеленский. Единственным расхождением между президентом и его партнером остается Приватбанк. Зеленский говорит, что не вернет банк его бывшим владельцам, а Коломойский говорит, что «президент врет и говорит то, что вы хотите услышать». \
Да президент врет не только про Приватбанк. Он соврал нам по многим пунктам, мы это уже поняли. У него вроде наметился роман с народом, но потом этот роман утонул во лжи. Этот роман был также убит теми, кто встал рядом с Зеленским и кем, судя по всему, Вова дорожит гораздо больше, чем Украиной.
В тему - СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО
Один мой ФБ друг сказал, что Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%. К моему великому сожалению, это правда. А пока Вова, окруженный своими «слугами народа», рассказывает нам, как он вернет мир и землю народу…
п. ніззя обіжать бахдана
п.3 ніззя обіжать ваза
п.4 якщо ти проти зєлєбобиків - ти порохобот
Максим Гольдарб
4 ч. ·
«Слуги» сейчас продвигают очередную антинародную фишку, которую не все заметили за шумом, созданным вокруг земли. Они предлагают отвязать все социальные выплаты украинцам, от понятия «прожиточный минимум».
https://youtu.be/8OKor1TO8qk
На сегодня к прожиточному минимуму привязаны все социальные выплаты (пенсии, пособия, компенсации и т.п.), которые, исходя из него, рассчитываются. Если прожиточный минимум вырос, под это в обязательном порядке обязаны «подтягивать» и другие социальные выплаты, откорректировать в пользу их увеличения.
Но «враги народа» пытаются сделать так, чтобы прожиточный минимум не имел никакого отношения к социальным выплатам: захотят - повысят, захотят - нет. Цель такого закона - еще большее уменьшение ответственности «их» государства перед своими гражданами. Помните фишку «зелёных» о либертарианстве, о нерегулировании «их» государством социальных вопросов и проблем? Вот это они, пока их не уберут, будут делать полным ходом: государственной помощи и опеки лишатся наиболее уязвимые слои населения. Цель - ненужность для них этих людей. Из этой же серии уменьшение и обрезание людям жилищных субсидий, и при этом увеличение расходов на полицию и сбу.
В этом и заключается пропасть-разница между их сутью и целью (выживает сильнейший, остальные в утиль) и «левыми», для которых главным является человек и его гармоничная, нормальная и здоровая жизнь в этом мире, где государство - исключительно его помощник и защитник.
СЛС
Только народ своим рейтингом,определяет достоверность,або лживость информации.Все СМИ работают ради рейтинга.Есть рейтинг у канала,есть зрители.Нет рейтинга,значит с каналом не всё в порядке.Никакая организация не нужна.Рейтинг зарабатывается доверием,а не влитыми в канал бабками олигархата.А вы хотите,заменить мнение народа,на мнение организации и с помощью организации давить на СМИ,яку им информацию давать,а я яка по мнению организации лживая.Бросьте цю затею,информация не должна контролироваться организациями.