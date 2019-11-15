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 Політика України, Суспільство
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Все про:закон (793) Міністерство культури (171) ЗМІ (677) Бородянський Володимир (36) Максимчук (1)

 Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентували основні пункти нового закону про медіа, який готується робочими групами і депутатами парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, на зустріч, яка відбувається в "Укрінформі", запросили редакторів і журналістів найбільших українських ЗМІ для обговорення цих ключових пунктів.

Так, у міністерстві пропонують створити пост омбудсмена з питань інформації, який зможе моніторити інформаційний простір, знаходити дезінформацію і подавати за неї в суд.

За порушення закону передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, адміністративна відповідальність - за одноразове поширення дезінформації та непублікацію вихідних даних про медіа; кримінальна - за "систематичне поширення дезінформації", її поширення на замовлення третіх осіб і втручання в роботу медіа і підкуп.

Очікується, що журналістська спільнота об'єднається, створить самоврядну організацію, яка розробить стандарти журналістської роботи, і висуне представників для обговорення законопроєкту про медіа. Ця організація відповідатиме за привласнення "індексу достовірності новин" і надаватиме статус журналіста.

Володимир Бородянський також зазначив, що одна з ідей - створення державного фонду для підтримки медіа за зразком Українського культурного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальної відповідальності за дезінформацію не буде, - Рада з питань свободи слова при президенті

Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

В указі було сказано, що в законопроєкті мають прописати стандарти новин, але в Мінкультури це назвали непорозумінням.

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Фото: сайт Lb.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159856
 
   
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Хтось писав, що Зєля це український починаючий Лука чи Пуйло. Все сходиться. Правда існує вірогідність, що закінчить він раніше, і не там де думає.
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Та вже, нехай, в москалів скопіюють.... вони ж це вміють....
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Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. Источник: https://censor.net.ua/n3159856
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Головне це те, щоб суддя і омбудсмен були прихильниками СН і приймали рішення, які їм будуть надавати з ОП.
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А шо Бутусов скажет по поводу того, что ему хотят одеть намордник и поставить в стойло?
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Я так думаю, що народ до такого суспільного договору не має відношення. Якщо договір міняється - народ вправі обирати нову владу, а цих прогнати - куди небудь, до Путіна золото копати на золотих рудниках.
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Журнашлюх куплять. Будуть лизати жидовську дупу. Правда, щось слабко уявляється, щоб сраний жидок, всупереч заповітів Шевченка, закував українців у кайдани.
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Это уже конечно большевизм классический пошёл, просто Большой Брат на страже Правдивой Информации. Ну, ну
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Ну вот диктаторские законы портнова снова ярмом на украинцев. Украина вставай! Власть враждебна народу Украины!
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Ну шо там, про Щеленского писать плохо низзя?
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