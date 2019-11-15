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Все про:заробітна плата (590) Кабмін (3282) лікарі (287) Зоряна Скалецька (35)

 Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям, - Скалецька

Кабінет Міністрів України 15 листопада проголосує за виділення додаткових 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям у регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Сьогодні уряд проголосує за питання про виділення додаткових 700 мільйонів гривень медичної субвенції в регіонах для покриття заборгованості із зарплат лікарям", - повідомила Скалецька.

Вона додала, що до кінця 2019 року в уряді планують розглянути питання щодо виділення додаткових 300 мільйонів гривень на медичні субвенції.

Також міністерка зазначила, що у 2020 році проблем з фінансуванням зарплат лікарів бути не повинно.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159855
 
 
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Це виявляється, лікарям не платили зарплати. А тепер заплатили - мабуть це досягнення. А могли б і не платити.
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Ну слава Богу, а то что это только уителям по 4000 $ платить?
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У нього зарплата вимірюється раз в рік (юпітеріанський). А це зовсім невелика сума.
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