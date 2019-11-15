EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4366  68
Матеріали за темою:
Все про:Ахметов (392) Донбас (13624) Сурков (141) Боїнг-777 Malasia Airli... (412)

 "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая

Український бізнесмен Ринат Ахметов вважає, що шлях до миру на Донбасі треба шукати через переговори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка Ахметова Анна Терехова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, вона відповіла на запитання про публікацію в четвер Об'єднаною слідчою групою (ОСГ) з розслідування причин катастрофи рейса МН17 розшифровки телефонних переговорів помічника президента РФ Владислава Суркова та Олександра Бородая, який у 2014 році очолював так звану "ДНР".

В ході розмови, датованої липнем 2014 року, Сурков, згадує про зустріч з "Рінатом", і зазначає, що той відмовився брати участь у переговорах щодо Донбасу на стороні "ДНР".

"Ми не коментуємо телефонні розмови третіх осіб. Однак хочемо підкреслити, що у пана Ахметова були тисячі - публічних і непублічних - зустрічей з політиками, бізнесменами та громадськими діячами, і на кожній такій зустрічі він незмінно закликав до вирішення конфлікту за столом переговорів. Більш того, він продовжує це робити і зараз, тому що Донецьк, Донбас в його серці назавжди, і щасливим він його бачить тільки в складі єдиної України. Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру, а мир потрібно шукати за столом переговорів"- підсумувала прессекретарка Ахметова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Він мене терпляче чекав три години у ресторані", - помічник Путіна Сурков про зустріч із Ахметовим влітку 2014

Як повідомлялося раніше, влітку 2014 року помічник президента Росії, куратор терористичних організацій "ЛДНР" Владислав Сурков у Москві зустрічався з якимось "Рінатом", який просив дозволу приїхати до окупованого Донецька, запис оприлюднила об'єднана слідча група у справі MH17 (JIT).

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159853
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, сколько же сепаров в Украине...……..

Зеленые обезьянки,
Беня,
Ринат,
Жопоблок
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рыжего таракана нужно посадить -- все майно конфисковать. тогда будет понимание !!!
 показати весь коментар
 
А что ему делать? Человека из первого класа выгнали когда он букварь скурил.
 показати весь коментар
 
 
А вы не подумали, что у него есть маленький сын, который хочет разгаваривать па руске ? "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая - Цензор.НЕТ 2477
 показати весь коментар
 
Судя по его роже его сын только читает етикетки на бутылках
 показати весь коментар
 
 
" А выгнали за то, что я на перемене пропил свое свое пальто" (с)
 показати весь коментар
 
Пачєму у чєлавєка грустнає **@ло?
Може тому, що потвора Батьківщину здало?
Може тому, що у мізках тільки ***********?
Чумадан, вокзал, параша - от і весь ваш клопіт!
 показати весь коментар
 
 
ну да . судя по морде лица подучиться не помешает . а то получится такое "Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 1706
"Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 72
 показати весь коментар
 
 
Ахметов мудак, мог даунбасят на 0 умножить своей службой охраны еще в 2014
 показати весь коментар
 
 
Он сейчас в Жданове на своих металлургических комбинатах это делает с мариупольцами,они дышат его выбросами,а ели кто гавкнет,то охранные собаки раздерут протестующих на куски или могут за цехом расстрелять Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, - пресс-секретарь об обнародованных переговорах Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 1750
 показати весь коментар
 
 
Абсолютная чушь и полное отсутствие мозгов. - Ты живешь как во сне. Зачем ахмету кого то множить,если он сам в этом режессер с рашкой. Почему ? - Да просто потому,шо по европейским законом,такой способ заработка как у него - является преступлением. И требует расследования за былые грехи. Они еще при приходе юща хотели это замутить,собираясь в Северодонецке. Но ющ лег под них и все похерил.- Такая же гнида-хамелеон трусливый. - Личико видите ли ему попортили.
 показати весь коментар
 
 
Рыжик мудак сепар его рыло везде торчит - гнида "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая - Цензор.НЕТ 115
 показати весь коментар
 
 
головний спонсор сєпарахуйлопів, фактичний зрадник України наполягає на перемовинах з терористами?
У нас є служба безпеки?!!
 показати весь коментар
 
 
Є.
Вона також наполягає на перемовинах з терористами

бо вони такі ж самі люди
 показати весь коментар
 
 
В этом разговоре сказано ещё и про возможного фсб-шного куратора ахметки - мы слушали.
Ахметов не является авторитетом для народа Украины - ноль, скорее антиавторитетом и если он говорит о мире, то он говорит о капитуляции.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно было пускать московскую Орду на украинские земли,теперь тесно ему с наглой Ордой Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, - пресс-секретарь об обнародованных переговорах Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 8905
 показати весь коментар
 
 
- После отвода войск вам лично угрожали сторонники так называемой «ЛНР»?
- Да они сейчас как с цепи сорвались. Больше всего душа болит за мою 16-летнюю внучку: в школе дети «сепаров» стали вести себя с ней агрессивно, угрожают расправой. К сожалению, и среди преподавательского состава есть учителя, ненавидящие свою страну.
Но сейчас из-за отвода войск сепаратисты подняли головы. Один из них недавно прошипел мне: «Недолго тебе осталось - вон на том столбе висеть будешь!» Я стараюсь в подобных ситуациях держать себя в руках, не срываться на ругань. Вот и этому «ватнику» спокойно так ответила: «Спасибо, что сказали - выкрашу столб в сине-желтые цвета».
***
- Мы опасаемся, как бы они не учинили резню вроде той, которую устроили в 1995 году боснийском селе Сребреница боевики Республики Сербской (входить в склад Боснії та Герцеговіни. - ред.), там были убиты 8 тысяч местных мужчин, - говорить Богдан Чумак, активіст організації «Правозахисна ініциатива».
 показати весь коментар
 
 
а що про це скаже фельдмаршал пісюнарій-руайале-виконувач?
 показати весь коментар
 
Блин, сколько же сепаров в Украине...……..

Зеленые обезьянки,
Беня,
Ринат,
Жопоблок
 показати весь коментар
 
 
Ахметов - прислужник російських злочинних банд. Він усе перетре. За велике бабло. Тільки не так, як треба в інтересах держави, а як треба російським злочинним бандам.
 показати весь коментар
 
 
бандит ахметов такая же мразь, как и каломойский.
 показати весь коментар
 
 
Очень странно, что многие почему-то считают, что один из них может быть лучше другого.
 показати весь коментар
 
 
Кто бы сомневался!!!! Ты с ночью не пробовал договариваться, чтобы она дню не мешала!!!!
Суть - х...ли ты несеш чушь?
 показати весь коментар
 
всё что нужно знать о ахметах: "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил у Суркова позволения...
 показати весь коментар
 
 
та ГБэшники его создали как и фирташа, и фукса. и всю жизнь они туда возили, еще с совка так было. и гепа скакал в 14 до последнего под кураторов пока не переметнулся в обратку и пулю не поймал за ето
 показати весь коментар
 
гудок только для домбасситов-уважаемый(так они его называли до войны),а по сути-очень богатая шестера кремля.которая еще умудряется купить украинскую "власть"...
как предыдущую,так и текущую...
 показати весь коментар
 
 
С Фашистами тоже надо было договорится!!!! Умники!!!!
Добродетель!!!
 показати весь коментар
 
 
На самом деле Ахметов выглядит в очень выгодном свете. Отказался выступать на стороне сепаратистов, встречался с Сурковым, говорил о мире. Такое ощущение, что он сам и пролоббировал публикацию этой записи.
 показати весь коментар
 
читайте весь текст или за это не платят.. ахметка ездил в мацкву встречаться со своим патроном..
 показати весь коментар
 
 
И патрон (скорее всего имеется ввиду Янукович) ему предложил выступить на переговорах на стороне сепаратистов. И тот отказался. Что не так? Или у вас другой текст? Или вы забыли включить мозги?
ПС
Считаю, что Ахметов и его подельник Порошенко давно уже должны быть арестованы за схему Ротердам плюс. Но по этой записи у меня к нему претензий нет.
 показати весь коментар
 
 
На початку весни 2014 р. ахметка відкрито підтримував сепаратизм даунбасят. Що за коротка пам'ять у нашого населення, адже ще й 6 років не пройшло.
 показати весь коментар
 
 
Давай по справедливости. Когда у власти был Янукович люди на западе Украины захватывали облгосадминистрации и говорили, что не подчиняются центральной власти. Точно такие же процессы были и на востоке, когда Янукович тиканул из страны. Как показало время, что власть Януковича, с которой не соглашался запад Украины, что власть Турчинова-Порошенко, с которой не соглашался восток Украины были примерно одинаковыми преступными режимами. И не забывай, что сепаратизм - это отделение от государства. Но даже на сегодня позиция днр/лнр - это особый статус в составе Украины. Формально это не сепаратизм.
 показати весь коментар
 
А, так ти малорос - треба було зразу це якось позначити, я б і не вступав в безтолкову дискусію.
 показати весь коментар
 
 
Воно тут ще й не таке писало... Вважає себе дуже розумним, але в кінці завжди звинувачує Пастора та Пороха...
 показати весь коментар
 
 
А ты и не вступил. Попытался, но понял, что силенок не хватит.
 показати весь коментар
 
Кому ты это фуфло впариваешь? Может жители ЗУ ещё и с флагами соседних государств бегали, прося о военной помощи соседние государства?
 показати весь коментар
 
 
Я тебе конкретный вопрос задал?
Не пытайся так тупо спрыгнуть, я хронологию не хуже тебя знаю.
 показати весь коментар
 
Ты по ссылке перейди и будет тебе ответ (насчет флагов, кто с какими бегал). Насчет того, кто что тогда просил, военную помощь и т.п., то прежде чем рассуждать на эти темы нужно иметь ответ на вопрос кто - расстрелял людей на Майдане. А его на сегодня нет. Есть только версии (агенты фсб, грузинские снайперы, беркут, люди Януковича, люди Парубия-Пашинского и т.п.).
 показати весь коментар
 
Иди бабушек возле подъезда окучивай с такой примитивной манерой спрыгивать.
 показати весь коментар
 
С чего спрыгивать? Насчет флагов я тебя ткнул носом. Насчет военной помощи, не знаю что ты имеешь ввиду (письмо Януковича Путину или что-то другое). Но я тебе ответил по сути. Когда выяснится кто устроил бойню на Майдане, только тогда можно рассуждать у кого можно было просить помощь, а у кого - нельзя. Чтобы тебе была полностью понятна моя позиция. То она очень проста - с РФ нужно было воевать в Крыму, а по Донбассу нужно было договариваться. Но было принято кардинально противоположное решение. В итоге потеряли и Крым, и Донбасс.
 показати весь коментар
 
За справедливость -- издеваешься ??? Одни телки рыжего могли все остановить. но он тварь отморозился . он принес войну в Наш дом --гореть ему в Аду !!!
 показати весь коментар
 
К Ахметову лично я отношусь очень негативно. Но если по справедливости, то в войне нужно обвинять не тех, кто ее не остановил, а тех, кто ее начал.
 показати весь коментар
 
Да кто бы сомневался что Ахметка ето ********** крыса. Фактов о том как Ахметов финансировал сепаров за воруя деньги у украинцев полно.
 показати весь коментар
 
 
и продолжает это делать,несмотря на смену торгового партнера...
по-хорошему,все его конторы надо национализировать.
 показати весь коментар
 
 
Ой, типу ніхто не знав, що ахметка підтримував, підтримує і буде підтримувати сєпарів. Просто літом 2014 кацапи йому сказали - пішов на х.й шалава, тепер Донбас - це питання геополітики і займатися ним буде особисто Х.йло.
 показати весь коментар
 
 
Как бубнел "гудок" что-то бессвязное "про мир" в 14-м,так и продолжает бубнеть. Слизняк. Зато собственные карманы он набивает куда энергичнее.
 показати весь коментар
 
 
а почему она никак не комментирует информаци из етой прослушки о кураторе рыжего из москвы???
 показати весь коментар
 
Не верь ушам своим,не верь глазам своим.Думай мозгами(если они есть).
 показати весь коментар
 
Главное шоб гудки были погромче, не как в прошлый раз...
 показати весь коментар
 
 
И по этому он вместе с гуманитаркой посылал оркам рации с защищённой связью.
 показати весь коментар
 
 
"хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями"

Прям ТЫСЯЧИ, а чего не миллионы встреч. В году 365 дней. Т.е каждый день, на протяжении многих лет он все встречается и встречается с политиками и общественными деятелями?
 показати весь коментар
 
А что мешало порвать гудок "гудку" ещё пять лет назад? Совместные различные схематозы?
 показати весь коментар
 
 
Ахметов. Был бандитом. Стал господином. Но все равно бандитом остался.
 показати весь коментар
 
 
Слово мир по отношению с Россией - - это синоним "проигравший"....
 показати весь коментар
 
надеюсь все понимают, что это НЕ слова ахметова.
ахметов, будучи базарным жлобом, с трудом может связать несколько слов.
П.С.
а холую , который составил этот пресс релиз , искренне желаю всего плохого.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору