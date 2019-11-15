 "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка Ахметова Анна Терехова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Таким чином, вона відповіла на запитання про публікацію в четвер Об'єднаною слідчою групою (ОСГ) з розслідування причин катастрофи рейса МН17 розшифровки телефонних переговорів помічника президента РФ Владислава Суркова та Олександра Бородая, який у 2014 році очолював так звану "ДНР".
В ході розмови, датованої липнем 2014 року, Сурков, згадує про зустріч з "Рінатом", і зазначає, що той відмовився брати участь у переговорах щодо Донбасу на стороні "ДНР".
"Ми не коментуємо телефонні розмови третіх осіб. Однак хочемо підкреслити, що у пана Ахметова були тисячі - публічних і непублічних - зустрічей з політиками, бізнесменами та громадськими діячами, і на кожній такій зустрічі він незмінно закликав до вирішення конфлікту за столом переговорів. Більш того, він продовжує це робити і зараз, тому що Донецьк, Донбас в його серці назавжди, і щасливим він його бачить тільки в складі єдиної України. Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру, а мир потрібно шукати за столом переговорів"- підсумувала прессекретарка Ахметова.
Як повідомлялося раніше, влітку 2014 року помічник президента Росії, куратор терористичних організацій "ЛДНР" Владислав Сурков у Москві зустрічався з якимось "Рінатом", який просив дозволу приїхати до окупованого Донецька, запис оприлюднила об'єднана слідча група у справі MH17 (JIT).
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Може тому, що потвора Батьківщину здало?
Може тому, що у мізках тільки ***********?
Чумадан, вокзал, параша - от і весь ваш клопіт!
У нас є служба безпеки?!!
Вона також наполягає на перемовинах з терористами
бо вони такі ж самі люди
Ахметов не является авторитетом для народа Украины - ноль, скорее антиавторитетом и если он говорит о мире, то он говорит о капитуляции.
- Да они сейчас как с цепи сорвались. Больше всего душа болит за мою 16-летнюю внучку: в школе дети «сепаров» стали вести себя с ней агрессивно, угрожают расправой. К сожалению, и среди преподавательского состава есть учителя, ненавидящие свою страну.
Но сейчас из-за отвода войск сепаратисты подняли головы. Один из них недавно прошипел мне: «Недолго тебе осталось - вон на том столбе висеть будешь!» Я стараюсь в подобных ситуациях держать себя в руках, не срываться на ругань. Вот и этому «ватнику» спокойно так ответила: «Спасибо, что сказали - выкрашу столб в сине-желтые цвета».
***
- Мы опасаемся, как бы они не учинили резню вроде той, которую устроили в 1995 году боснийском селе Сребреница боевики Республики Сербской (входить в склад Боснії та Герцеговіни. - ред.), там были убиты 8 тысяч местных мужчин, - говорить Богдан Чумак, активіст організації «Правозахисна ініциатива».
Зеленые обезьянки,
Беня,
Ринат,
Жопоблок
Юля !!!
Юля !!!
Суть - х...ли ты несеш чушь?
как предыдущую,так и текущую...
Добродетель!!!
ПС
Считаю, что Ахметов и его подельник Порошенко давно уже должны быть арестованы за схему Ротердам плюс. Но по этой записи у меня к нему претензий нет.
https://www.mediaport.ua/ukraina-hronika-zahvatov-oblastnyh-administraciy#img7
Не пытайся так тупо спрыгнуть, я хронологию не хуже тебя знаю.
по-хорошему,все его конторы надо национализировать.
Прям ТЫСЯЧИ, а чего не миллионы встреч. В году 365 дней. Т.е каждый день, на протяжении многих лет он все встречается и встречается с политиками и общественными деятелями?
ахметов, будучи базарным жлобом, с трудом может связать несколько слов.
П.С.
а холую , который составил этот пресс релиз , искренне желаю всего плохого.