 ПАРЄ хоче ускладнити введення санкцій проти країн-членів

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
Резолюція направлена на зміну принципу голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи - порушників статутних зобов'язань. Рішення ухвалили в четвер, 14 листопада, в Берліні.
Таким чином, ПАРЄ продовжить працювати над гармонізацією діяльності органів Ради Європи, зазначено в тексті документа.
У резолюції йтиметься, зокрема, про зміну принципу голосування щодо введення санкцій проти країн-порушників.
На розгляд депутатів ПАРЄ резолюцію планують винести в січні 2020 року.