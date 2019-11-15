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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (621) санкції (2420)

 ПАРЄ хоче ускладнити введення санкцій проти країн-членів

Комітет ПАРЄ проголосував за підготовку резолюції, яка ускладнить введення санкцій проти національних делегацій. Представники України в засіданні участі не брали.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Резолюція направлена ​​на зміну принципу голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи - порушників статутних зобов'язань. Рішення ухвалили в четвер, 14 листопада, в Берліні.

Таким чином, ПАРЄ продовжить працювати над гармонізацією діяльності органів Ради Європи, зазначено в тексті документа.

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У резолюції йтиметься, зокрема, про зміну принципу голосування щодо введення санкцій проти країн-порушників.

На розгляд депутатів ПАРЄ резолюцію планують винести в січні 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159851
 
 
 Топ коментарі
 
Пасе перемешается в Таежный Союз?
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Страна-член и в ПАСЕ, и в мире только одна - Россия.
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країна-член - це хуйлостан!!!
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Страна-член и в ПАСЕ, и в мире только одна - Россия.
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ЕвроГеи разбушевались из-за притеснения Украиной Кацапов в ПАСЕ..
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Короче после принятия ввести новые санкции будет практически нереально, рашка решила подстраховаться перед новой агрессией.
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да, да, к сожалению все усилия предыдущих великих деятелей вовы бройлера, ирки вутки, чела в перчатках с вантузом. тоберезытоосины пошли прахом, зеленые эпигоны приняли гениальное решение самокатапультироваться из этой колыбели европейской демократии
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Есть страны-члены, а есть страна, во главе которой находится член.
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Уже вижу как главарь ПАСЕ проходит между рядами с подносом и говорит, делайте ваши взносы, господа! ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов - Цензор.НЕТ 434 Неужели теперь в ПАСЕ можно будет официально откупиться от санкций заплатив взнос?
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Тепер Путін хоче розведення сил по всьому Донбасу і якнайшвидше ,так Украина отвела свои войска с Крыма и что получил Крымский мост,московской Орде верить нельзя,отведём,а российские войска займут овобождённые позиции ,ведь Московии нужна вся Украина.
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Над гармонизацией состояния своих кошельков они продолжают работать, за путинское бабло
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пасе становится бесполезной организацией без реальных рычагов влияния и наказания нарушителей международного права
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