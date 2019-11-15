 ПАРЄ хоче ускладнити введення санкцій проти країн-членів

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Резолюція направлена ​​на зміну принципу голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи - порушників статутних зобов'язань. Рішення ухвалили в четвер, 14 листопада, в Берліні.

Таким чином, ПАРЄ продовжить працювати над гармонізацією діяльності органів Ради Європи, зазначено в тексті документа.

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У резолюції йтиметься, зокрема, про зміну принципу голосування щодо введення санкцій проти країн-порушників.

На розгляд депутатів ПАРЄ резолюцію планують винести в січні 2020 року.