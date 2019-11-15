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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3561) перемовини (1411) США (5816) Трамп (2236) Ненсі Пелосі (2)

 Спікерка Палати представників США Пелосі назвала "хабарництвом" вимогу Трампа до України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже зізнався у "хабарництві", яке є підставою для імпічменту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявила 14 листопада спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Виступаючи на пресконференції, Пелосі уточнила, як, на її думку, потрібно характеризувати розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Поширеним формулюванням був латинський вислів quid pro quo в значенні "послуга за послугу".

"Те, в чому зізнався президент і назвав "повним успіхом" – я б сказала, це повний провал. Це хабарництво", – сказала Пелосі.

Таким чином вона описала телефонну розмову Трампа й Зеленського, яку сам Трамп охарактеризував як "чудову" та заперечує, що припускався будь-яких порушень.

"Хабар полягає в тому, щоб надавати або відмовляти у військовій допомозі у відповідь на публічне оголошення неправдивого розслідування, пов’язаного з виборами. Ось у чому хабарництво", – заявила голова Палати представників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах

Згідно з конституцією США, "зрада, хабарництво або інші злочини та порушення" є такими, за які президент підлягає імпічменту. Чимало критиків Трампа використовували латинський термін quid pro quo, але згодом перейшли на більш зрозумілі широкому загалу визначення "хабарнитво" або "вимагання".

Заява Пелосі пролунала перед другим днем публічних слухань в рамках процедури імпічменту Трампа, ініційованої демократами.

Очікується, що колишня посол США в Києві Марі Йованович почне давати свідчення о 9 ранку 15 листопада (близько 16 години за Києвом).

Нагадаємо, Йованович несподівано відкликали з її посади в травні 2019 року. Вона назвала цей крок політично вмотивованим та пов’язаним із неправдивими звинуваченнями.

Три дні громадських слухань заплановані також і на наступний тиждень. Посол США в ЄС Гордон Сондленд має дати свідчення 20 листопада. У той же день очікується, що на допит з’являться заступник помічника міністра оборони США Лора Купер і заступник держсекретаря Девід Гейл, 21 листопада – колишній чиновник Ради національної безпеки Фіона Гілл.

Ці свідки вже виступали перед комітетами Палати представників США за зачиненими дверима.

Також читайте: Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування "полюванням на відьом", вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159850
 
 
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Так это же виктор федрыч януковощ давал бабки манахфорту. А манафорт у трампа как портнов или богдан у зелибобы Богатая страна - Украина Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 5793
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Или как Луценко у Потроха..."мальчик для битья"))
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Ну амбарную книгу помнишь? Манафорту овощь давал бабло, доконаный факт, если что...
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Помню-помню, но одного не разумею, почему вы все пропускаете потроха, а он такой пух на рыле отрастил,что только газонокосилкой состригать надо...
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на фоне байдена дональд прям монстр, каких свет не видывал
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.....при чём здесь Украина? все понимают ,что помощь шла с московской Орды,это была спец операция ФСБ России и Трамп клюнул на бабскую наживку,а потом пригрели денжатами его бизнес и когда он был "заряжен" Кремль для американцев подогнал своего человека Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 6692
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Це мильна бульбашка - будь-які переговори чи політичний тиск можна назвати хабарництвом. Все це дурниця. Ставити поряд клоуна і Трампа - новий вид піару псевдопрезидента. Трампу дійсно начхати що на Зеленського, що на Україну. А тепер тим більше.
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Не будь-які, а ті, де метою переговорів є особистий інтерес.
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так це про Байдена більше, а не про Трампа. Можна говорити про подібність на намір хабарництва, а не про хабарництво. Спроба зробити з мухи Слона. Трампа, до речі, якраз діже не вистачає зараз в Україні. Нікому лупонути клоуна по дурній башці.
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Хоть кто то называет вещи своими именами а не крутит мутно пейсы
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І чого одразу хабар, звичайний бізнес.... мафіозі.
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