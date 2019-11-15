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 Політика України
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Все про:ВР (6089) Слуга народу (473) Поляков_Антон (1) Скороход Анна (1)

 Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу"

Фракція "Слуги народу" в п'ятницю виключила зі свого складу депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Про це вони розповіли журналістам у кулуарах.

"Конкретних доказів мого неголосування, що я гірше за всіх голосую або що я не так голосую, або що я прогулюю засідання, надано не було", - повідомив Поляков.

Скороход зі свого боку сказала, що тепер вона вільна "голосувати за програму президента, а не ті лобістські закони, які нам пхають під гаслом законопроєктів президента".

Поляков і Скороход заявили, що мають намір і далі підтримувати президента Володимира Зеленського.

Після виключення двох депутатів у "Слузі народу" залишиться 250 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159848
 
 
 Топ коментарі
 
А любителя анала - Яременко не исключили. Эта волосатая сущность продолжает руководить комитетом??? . Похоже очень нужен для ЗЕлёного Организма
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І шо? Вчора Україна виграла в Естонії і... тішіна.

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процесс пошел..... глыба оказщалась песочной фигуркополитой сверху во(ой миль пардон) мочею "Россою зелебойского" Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7574 Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3002 Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 844 Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1916
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Какой такой павлин-мавлин? Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9993
Не видищь, ми шаурма кушаем. Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8930
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Кнопкодавы кнопкодавили кнопки так , как завещала кнопкодавам кнопкодавить кнопки партия !
А эти сектанты своевольничать вздумали , перестали кнопкодавить кнопки в унисон остальным кнопкодавам .
Если «демократия» в СН достигнет пика развития , то глядишь , и расстреливать начнут
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Там 252 кнопкодави, вони всі думають що зелена кнопка то виклик стюардеси. Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8768
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Ибо нефиг...
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И куда им теперь, горемычным? В какую фракцию податься?)))
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За прогулы нужно , как и всех , с работы выгонять , а не из фракции исключать .
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Смешно, еще вчера она кричала что это по указанию с ОП арестовали её ворюгу мужа а теперь говорит что и дальше будет поддерживать Зеленского.
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вся"зелень" зайшла у ВР на рейтингу Зе.
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Ну это да, там 99% тех кого никто не знает и шансов пройти самим у них не было.
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имеются некоторые прецеденты в истории

Эрнст Рём стал лицом к двери, вскинул правую руку и крикнул «Славься, мой фюрер!» Липперт и Эйке разрядили в него свои пистолеты . Рём скончался на месте Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9670 "Ночь длинных ножей " Германия 1934-ый год
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Генетическая память , отголосок совкового периода . Работает инстинкт самосохранения . Генсек он же может не знает , что творят от его имени , он же хороший .
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Зразу видно - "русские люди"... Бунтувать можуть тільки "на колінах"... Якщо цікаво, Спробуй відшукать збірник "Смертная казнь. за и против". (Москва. "Юридическая литература, 1989 год). Там є стаття О.Ф. Шишова - "Смертная казнь в истории России". Він там, цитує С. М. Степняка-Кравчинського, з приводу епохи Івана Грозного. Кацапський менталітет "у всій красі"...
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Исключают тех кто не голосовал как сказала партия. А те кто кнопкодавил и заделался решалой, тех оставили. Далі буде)
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Проституток заказывать вместо того, чтобы слушать родного спикера и читать законы тоже можно. Это норма.
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"Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского" нет, там все таки отбирают отборных идиотов
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А любителя анала - Яременко не исключили. Эта волосатая сущность продолжает руководить комитетом??? . Похоже очень нужен для ЗЕлёного Организма
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@KonkordiyaGrey
·

Ага, ще пожаліте вагітну депутатку і її чоловіка.
Він фінансував завзято передвиборчу кампанію зелених. Питання : заради чого?
Такий відданий політиці партії? Чи переслідував якісь інтереси?
Це не "фермер" з "Коломойсткого" району, який в слугах випадково.
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Та й хто тепер скаже що це не політичне переслідування?
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'група Дубинського ім.Коломойського' трохи більша 26..
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"Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского."
То є всьо одно.
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Какого овцевода или какую свинарку введут в ВР "Халдеи урода"?
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Они новых ввести не смогут, для это нужно чтоб эти двое отказались от мандата.
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Все правильно- за взятки и кнопкодавство- уродливые слуги никого не исключают, как же-как же, они "святые", а вот если посмели голосовать не так, как вазелин приказал с беней или вообще "посмели" иметь свое мнение- то сразу на фиг с пляжа! Быдло не имеет право иметь свое мнение- только мнение хозяина и команда "Исполнять"!
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какая трагедия)) плакали?? петьки, давайте бигом, а то одним вятровичем рейтингосыт не будешь, тем более под него обломали следующую по списку бабу, некрасиво.... а тут предложить зелькообиженным поддержку и опеку - святое дело, кучерявенький опять до 25 взлетит, ну где-то так....
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Зебилы, бегите под крыло Пэтра, пока вам головы не свентили.
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ща пойдут сливать своих... деньги в конвертах и тд
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Чем быстрее развалится это "фуфлообразование" под названием "слуга урода" тем лучшие вытекающие последствия будут для Украины от правления этого режима,собранного по объявлениям.
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Поляков і Скороход заявили, що мають намір і далі підтримувати президента Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3159848

😂
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Эти двое стали стали депутатами, потому, что шли от СН, если их исключили из фракции, значит автоматом должны терять мандат
депутата, а место их должны занять другие.
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А як стосовно того бородатого чмошника,що з шльондрами переписувався в робочий час Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8656
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Не кнопкодавів, не сатира Бондаренка...
Процес очищення слуг урода від більш-меньш порядних депутатів успішно розпочався.
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Ирина Иновели
13 год ·

Сейчас в Тбилиси.

Лидеры объединённой оппозиции потребовали:
1. Сформировать временное правительство;
2. Отстранить основателя правящей партии Бидзину Иванишвили от всех политических процессов;
3. Отстранить "Грузинскую мечту" от управления страной;
4. Избрать новое правительства на досрочных свободных выборах..
Массовая акция протеста возле парламента объявлена бессрочной, будет проходить до исполнения требований её участников.
(Палатками блокирована проезжая часть главного проспекта)
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Ой, не могу. Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 24
Все было написано/снято до нас.

"Фронт Чебин раскололся на Че и Бин"(С "Black Hole")
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