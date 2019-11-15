 Нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
Про це вони розповіли журналістам у кулуарах.
"Конкретних доказів мого неголосування, що я гірше за всіх голосую або що я не так голосую, або що я прогулюю засідання, надано не було", - повідомив Поляков.
Скороход зі свого боку сказала, що тепер вона вільна "голосувати за програму президента, а не ті лобістські закони, які нам пхають під гаслом законопроєктів президента".
Поляков і Скороход заявили, що мають намір і далі підтримувати президента Володимира Зеленського.
Після виключення двох депутатів у "Слузі народу" залишиться 250 осіб.
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
Не видищь, ми шаурма кушаем.
А эти сектанты своевольничать вздумали , перестали кнопкодавить кнопки в унисон остальным кнопкодавам .
Если «демократия» в СН достигнет пика развития , то глядишь , и расстреливать начнут
Эрнст Рём стал лицом к двери, вскинул правую руку и крикнул «Славься, мой фюрер!» Липперт и Эйке разрядили в него свои пистолеты . Рём скончался на месте "Ночь длинных ножей " Германия 1934-ый год
@KonkordiyaGrey
·
Ага, ще пожаліте вагітну депутатку і її чоловіка.
Він фінансував завзято передвиборчу кампанію зелених. Питання : заради чого?
Такий відданий політиці партії? Чи переслідував якісь інтереси?
Це не "фермер" з "Коломойсткого" району, який в слугах випадково.
То є всьо одно.
😂
депутата, а место их должны занять другие.
Процес очищення слуг урода від більш-меньш порядних депутатів успішно розпочався.
13 год ·
Сейчас в Тбилиси.
Лидеры объединённой оппозиции потребовали:
1. Сформировать временное правительство;
2. Отстранить основателя правящей партии Бидзину Иванишвили от всех политических процессов;
3. Отстранить "Грузинскую мечту" от управления страной;
4. Избрать новое правительства на досрочных свободных выборах..
Массовая акция протеста возле парламента объявлена бессрочной, будет проходить до исполнения требований её участников.
(Палатками блокирована проезжая часть главного проспекта)
Все было написано/снято до нас.
"Фронт Чебин раскололся на Че и Бин"(С "Black Hole")