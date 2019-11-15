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 Політика України
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Все про:дороги (803) Кабмін (3282) Укравтодор (181) Гончарук_Олексій (269)

 Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, які плани має Кабінет міністрів щодо будівництва доріг наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Державний бюджет на 2020 рік ми називаємо "Бюджет розвитку і безпеки". Наступного року насправді дуже важливо по-справжньому будувати дороги. Це помітно, це важливо і розганяє економіку. Одна гривня, вкладена в дороги, дає багато інших гривень для економіки. Створює робочі місця і фактично оживляє економіку, тому важливо вкладати кошти саме в цей вид діяльності і наступного року ми будемо намагатися вкладатися максимально грошей у будівництво доріг. Це, звичайно, не єдиний стимул. Там ще є інвестиційні проєкти, але це такий фокус, на якому ми будемо точно концентруватися", - заявив голова уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про аудит безпеки автомобільних доріг

За його словами, Кабмін докладе максимальних зусиль, щоб українці побачили кращі дороги.

"Взагалі за п’ять років нам потрібно побудувати 24 тисячі кілометрів. У нас велика країна і вона заслуговує на те, щоб мати хороші дороги. Наступного року ми плануємо відремонтувати (довести до хорошого стану) понад дві тисячі кілометрів доріг загальнодержавного значення і таку ж кількість місцевих. Це дуже амбітний план. Це значно більше, ніж робилось до цього. У нас є кошти державного бюджету. Ми будемо залучати кошти міжнародних організацій", - додав Гончарук.

Також Гончарук повідомив, що сьогодні Кабмін призначить нового главу "Укравтодору".

"Я думаю, що сьогодні, 15 листопада, ми призначимо керівника "УкрАвтодору" – людину професійну, патріотичну і, що найважливіше, чесну, яка не буде красти. Я давно знаю цю людину і я переконаний, що він чесний, і працюватиме на український народ, а не на свою кишеню", - сказав Гончарук.

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Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ( "Укравтодор").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159846
 
 
 Топ коментарі
 
Такой же честный как и все слуги нариту Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман - Цензор.НЕТ 5141
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Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Мука не плывёт. Вес честный. Кредит без скрытых платежей.
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Гончапрука нужно было министром обороны ставить, а не премьером. Вон какой бравый вояко пропадает Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню - Цензор.НЕТ 7577
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прааативньій автаматчик на противагу дуже героїчному міньетометчику))
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Пеботику про бариг мародерів ми в курсі які вони чесні!))) Розкажи хто з нинішньої влади краде? Наприклад? Чи так лиш би вякнути?
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А ви особисто піймали Петра Олексійовича за руку коли він крав?
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)))))))))))))))))) шутніца??????? А ти особисто впевненО , що не крав?)
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))))) Я не пишу російською! То є не моє! Послідовники Пе такі ж БРЕХУНИ ПІДЛІ як і він сам! Наволоч є наволоч! Гидко!
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Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Мука не плывёт. Вес честный. Кредит без скрытых платежей.
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Вот это и вызывает подозрение, что Гончарук давно его знает.
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Та ну нах. Чё не слуга, то кристальной честности. Как с этим жить?
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Если "слуга" говорит что оно честный...значит оно вор...
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А говорили никакого кумовства не будет ))
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Детский сад им. Сороса. Занятия по задаткам арифметики.
- Дети, сколько метров дороги за день может построить один человек?
- Марья Ивановна, уточните: А он честный или нет?
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Вопрос в другом, а как у него с "кройкой и шитьем"... Это ж сколько нужно "карманов" зашить в этой отрасли, и главное кем это все сделать. для этого целая "армия" нужна, а кто этой "армии" карманы будет зашивать и так до бесконечности. В общем одна надежда на инопланетян и то без карманов или на роботов.
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Даже не знаю- это будет пикалов из квартала????? а может САМ лысый? Не, наверно киля азиров или саша стоматолог. У уродливых слуг хорошие работники- или кварталовцы, или коченные сепары или рыгоАналы
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Та вже добре знаємо цих "слуг урода" . Всі вони брехливі, працюють на "неукраїнців" і лише у власну кишеню . Мародери, якщо коротко одним словом
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старовинне одеське прислів'я: "якщо вам починають казати про чесність, спитайте, скільки це вартує?"
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У нас в политике предпочтение при назначении людей на должности занимают следующие деловые качества "давно его знаю" "это преданный человек" А профессиональные качества отходят где то на пятую позицию.
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Казнокрад казнокрада похвалил. Не верите? Стоимость доллара в бюджете 2020 на уровне коррупционного правления потрошиной гниды, а значит в стоимость доллара заложена коррупция. Ибо при борьбе с коррупцией стоимость доллара до конца 2020 не должна привышать 17 гривен.
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Валюта нині у вільному ринку, якби була контрольованою державою - то ви праві. А так ні
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В Украине нет свободного ранка - в Украине олигархический монополизм, но тупому быдлу рассказывают про рынок, бо у нас ***** тупого быдла. Ты от куда такое тупое?
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Ну дай бог ще побачимо. Київпастранс треба теж гнати, за міську електричку
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Пипец, не одной цифры по расходам не назвал. На кого это рассчитано?
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он честный и будет работать на украинцев/ Гончарука поднял Коломойский как поднял Богдана и Ткаченко: Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА./ Коломойский командирован из Израиля для продажи украинской земли. И Гончарук ему в этом верный слуга 03.09.19 Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук
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"Стоять, Зорька!!!". Я не розумію - ми що, вирішили "перегнать" Західну Європу і США, з Канадою, за якістю доріг?!!! Згідно з указом "Блазня", ми з 1листопада 2019 року УЖЕ живемо з "дорогами європейського рівня"!!! Тепер ми станемо для них прикладом? "Ахренеть"... Видно, дійсно, "трускавецькі університети" - самі "університетисті" у всьому світі!!! Мабуть, прийдеться погодиться з тим, що "Блазень", дійсно "лідер світового рівня"... (Я пішов шукать зелену фарбу...).
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