 Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Державний бюджет на 2020 рік ми називаємо "Бюджет розвитку і безпеки". Наступного року насправді дуже важливо по-справжньому будувати дороги. Це помітно, це важливо і розганяє економіку. Одна гривня, вкладена в дороги, дає багато інших гривень для економіки. Створює робочі місця і фактично оживляє економіку, тому важливо вкладати кошти саме в цей вид діяльності і наступного року ми будемо намагатися вкладатися максимально грошей у будівництво доріг. Це, звичайно, не єдиний стимул. Там ще є інвестиційні проєкти, але це такий фокус, на якому ми будемо точно концентруватися", - заявив голова уряду.

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За його словами, Кабмін докладе максимальних зусиль, щоб українці побачили кращі дороги.

"Взагалі за п’ять років нам потрібно побудувати 24 тисячі кілометрів. У нас велика країна і вона заслуговує на те, щоб мати хороші дороги. Наступного року ми плануємо відремонтувати (довести до хорошого стану) понад дві тисячі кілометрів доріг загальнодержавного значення і таку ж кількість місцевих. Це дуже амбітний план. Це значно більше, ніж робилось до цього. У нас є кошти державного бюджету. Ми будемо залучати кошти міжнародних організацій", - додав Гончарук.

Також Гончарук повідомив, що сьогодні Кабмін призначить нового главу "Укравтодору".

"Я думаю, що сьогодні, 15 листопада, ми призначимо керівника "УкрАвтодору" – людину професійну, патріотичну і, що найважливіше, чесну, яка не буде красти. Я давно знаю цю людину і я переконаний, що він чесний, і працюватиме на український народ, а не на свою кишеню", - сказав Гончарук.

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Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ( "Укравтодор").