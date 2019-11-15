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 Політика України
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Все про:корупція (2665) Укрзалізниця (846) Гончарук_Олексій (269)

 Корупція в "Укрзалізниці" дика, крадуть майже на всьому, найближчим часом ухвалимо рішення про зміну керівництва, - Гончарук. ВIДЕО

Кабінет Міністрів Україні найближчим часом ухвалить кадрові рішення щодо АТ "Укрзалізниця" через корупцію всередині компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "1+1" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", адже менеджмент "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

"Люди насамперед протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі очільники (директор Євген Кравцов. – Ред.). Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно. Ми будемо ухвалювати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо", - зазначив прем'єр.

Гончарук наголосив, що люди стурбовані тим, що можуть втратити роботу, і ця проблема виникає з того, що компанія є дуже неефективною і збитковою.

"Якщо люди, які працюють всередині – менеджмент, керівництво – опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці", то нормальної роботи і не буде. Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити", - повідомив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криза в Миколаївському порту посилюється: на під'їзних шляхах застрягли 2500 вагонів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159844
 
 
 Топ коментарі
 
Гончарук ти назви хоч одну сферу діяльності в Україні де немає корупції - ну хоч ОДНЕНЬКУ!!!
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Железку Киев-Борисполь сносить будете ? Не забудьте посадить Кравцова за такую диверсию как строительство новой железной дороги.

73%, вы должны получить по полной за всё что натворили.
Что б вы выли на Луну, лицезрея свой пустой холодильник.
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Чего тогда не садите за решетку тех кто воруют?, безнаказанность порождает воровство, те но новые кто придут на их место будут воровать так же...
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О да, я помню как в Трускавце в отеле Риксос пропали полотенца после нашествия слуг нарида. Вот и на ЖД мыло и постельное тырят
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Заміна керівництва Укрзалізниці не зупинить масового пограбування! Крадуть люди які працюють на залізниці і не отримують гідної зарплати! Для того щоб платити залізничникам гідну зарплату потрібно збільшувати тарифи на вантажні перевезення в 3.5 рази до рівня хоча б Польщі, і на ці додаткові гроші вирівнювати ситуацію по зарплатам, закупівлям локомотивів та вагонів, оновлення інфраструктури! А що робить уряд? Уряд розділяє Укрзалізницю на різні частини, від'єднуючи супербприбуткову частину вантажних перевезень від супервитраних пасажирських перевезень та інфраструктури - це точно не шлях до скорочення воровства! Не буде з чого збільшувати зарплати залізничникам і крадіжки будуть продовжуватись! Спитайте Бальчуна як зробити Укрзалізницю успішною - це геніальний менеджер і суперпрофесіонал! Бальчун підняв на 15% тариф на вантажні перевезення і отримав додаткових 20 млрд грн щорічного доходу, вивівши УЗ зі збитковості! Так потрібно діяти і далі, бо тариф на вантажні перевезення УЗ зараз в 3,5 рази менше ніж в Польщі і в 5 разів менше ніж в Німеччині! А розділяти УЗ на частини - це злочин і шлях до катастрофи - до залізничних катастроф по всій Україні!
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Я сам працюю на залізниці, простим працівником і зарплата мене влаштовує! Незадоволений я тим, що у кожного мілкого керевника на залізниці по три заступника і дві секретарки і вони сидять і думають не за залізницю, а, як з мене зняти премію за те що я, наприклад, кепку не одягнув!
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По сравненію з порошенковцамі мародьорамі під час війни "пропажі" полотенец лішь бутончікі! Что будєшь дєлать когда твоєго шефа посОдЮть?
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А що будєш дєлать коли зебіл втече на Тамбов до тамбовського вовка де йому дорога заказана? Корупція в "Укрзалізниці" дика, крадуть майже на всьому, найближчим часом ухвалимо рішення про зміну керівництва, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8264
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А чому Зе повинен тікати? Простий народ підтримує діючого президента! Він все правильно робить! Він не краде, не мародерить, долар по 24, а не по майже 30 як у твого Пе, електроенергія подешевшала, прості люди зможуть продати чи здати в аренду за достойну ціну землю, а не за мішок картоплі! Зе чесний і хоче щоб Укоаїна процвітала, а ви наволочі, йому мішаєте! Будкостроітєлі -бариги хочуть красти та мародерити! Суд не за горами!
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Такого зачетного вылизывания очка Зеле не читал со времён второго тура выборов президента.Олечка,вам надо обратиться к психиатру,такой бред в голове может привести к шизофрении.
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Железку Киев-Борисполь сносить будете ? Не забудьте посадить Кравцова за такую диверсию как строительство новой железной дороги.

73%, вы должны получить по полной за всё что натворили.
Что б вы выли на Луну, лицезрея свой пустой холодильник.
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А не заметил издалека как уже воют? Доллар по 100, дефолт и павших сусликов из нор вытаскивают чтобы пожрать
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Заметил что под 14% выпускаются облигации внутреннего займа.
Так наркоман вливает последнюю дозу перед ломкой.
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С помощью спекуляций с облигациями государственного внутреннего займа бизнес-партнеры главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой за день зарабатывают более 80 млн грн. Об этом сообщил депутат фракции «Самопомич» Павел Костенко, передают «Экономические Известия».

«Пример получения спекулятивного дохода на протяжении одного рабочего дня. 16 июля 2015 года на фондовом рынке осуществлялись торги ОВГЗ (код ISIN-UA4000152441) в рамках цены 29-30 тысяч грн/шт. и объеме 970-1500 шт. Одновременно осуществляется операция купли-продажи объемом 10 100 по цене 21847,65 грн. Несложно рассчитать и возможный спекулятивный доход - 82,3 млн грн», - утверждает Костенко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/313774-gontareva-za-odin-den-zarabatyvaet-bolee-80-mln-grn---%C2%ABsamopomich%C2%BB.html

Ой!
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После бегства Януковича страна осталась с пустой казной, проеденными займами, и без внешних источников финансирования. В итоге усилий правительства Порошенко, удалось избежать дефолта и стабилизировать гривну. Какие для этого применялись методы - дело профессионалов. На настоящий момент, страна залезает в чудовищную долговую яму. Дефицит бюджета в предстоящие годы можно будет покрыть только распродажей иностранцем последнего национального достояния: земли. По всем признакам, Украину постепенно скупит Китай.
Лично Вам: желаю найти прибыльное рабочее место, в качестве батрака на рисовой плантации. Кстати, если будете себя там плохо вести, Хозяин будет бить палкой.
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До того состоянія страни которая била при Яникє нужно лет 15! Я его не поддержівала но єто так! Порохоботи, что ви сделалі со страной за ПЯТЬ лєт?????
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Вони кажуть, що їм ще п'яти років не вистачило!
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Про пустую казну слух пустили Яценюк с Гонтаревой. Никто их не проверял. Однако вдруг в ноябре 2014 года в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, пишет antikor.com.ua.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.

Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
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Так суттю існування порохобота є брехня й перекручування!
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А вывод Бени Бабломоского 5,5 миллиарда долларов из "Плевать банка" на "фоне спекулятивного дохода в 82,3 млн гривен (3,3 млн дол) просто карманной суммой выглядит...
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Поки що скавчиш ти зі своєю отарою, при чому дивним чином копіюєте скавчання кацапських пропагандонів!
"Совпадєніє? Нє думаю!" (С)
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А что ,у вас где-то не воруют?
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Прямо извините смешно стало, "глядей поменяем" напомнило.
А кардинально обеспечить верховенство Закона в Украине который автоматически убьет коррупцию не, слабо?
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Чего тогда не садите за решетку тех кто воруют?, безнаказанность порождает воровство, те но новые кто придут на их место будут воровать так же...
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Так это зебобиков и бесит. Зебобики возмущены не тем фактом, что кто-то ворует, а тем что воруют не они.
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Их много, бобиков, так сказано же, чта адни подворовали немнога, их поменяют, пусть теперь другие подбанчаться, потом их тоже поменяют (запомните ентот пост) все честно, все согласно живой очереди.
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Гончарук ти назви хоч одну сферу діяльності в Україні де немає корупції - ну хоч ОДНЕНЬКУ!!!
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Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно худой человечек в пістрьовій рубашке и латанных штанах. Его обросшее волосами и изъеденное ряботинням лицо и глаза, еле видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение мрачной суровості. На голове целая шапка давно уже не чесаного, покошланого волос, что придает ему еще большую паучьей суровости. Он босой.

- Денис Григорьев! - начинает следователь.- Подойди ближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенович Акінфов, проходя утром колеей, на сто сорок первой версте застал тебя за откручиванием гайки, которой рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С этой самой гайкой он и задержал тебя. Так ли оно было?

- Га?

- Так все это было, как говорит Акінфов?

- Конечно, было.

- Ладно; ну, а для чего ты одкручував гайку?

- Га?

- Ты это свое "га" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты одкручував гайку?

- Если бы не нужна была, не одкручував бы,- хрипит Денис, искоса глядя на потолок.

- Для чего же тебе нужна была эта гайка?

- Гайка бы то? Мы с гаек грузила делаем...

- Кто это - мы?

- Мы, люди... Климовские мужики то есть.

- Послушай, братец, не притворяйся ты мне дубиной, а говори дело. Ничего здесь о грузила врать!
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а как же омельян?а у омельяна все хорошо, дети родились в америке
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Добавте краще пару мільйончиків до зарплатні головного залізничника,може він,нарешті,вдавиться...
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ай-я-яй...никогда такого не было и вот опять.... Коррупция в "Укрзализныце" дикая, воруют почти на всем, в ближайшее время примем решение о смене руководства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3108
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K власти пришла та же самая публика которая за период 1991-2014 довела страну до состояния 3-го мира.
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А эта публика никуда и не уходила. Состав рады и правительства что во времена Януковича, что во времена Порошенки так и не изменился. Все эти яценюки, турчиновы, луценки находились там и во времена Януковича.
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А сами землю по воровским законам тырить вроде и не собираются. Одна шайка просто другая смена заступила. Те уже наворавались пора и честь знать.Теперь вот слуги будут порядок наводить.Освоились.Посадил тогда и меняй или пусть старые воруют. Пока вас всех в яму не посадят.
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Блин, а сажать за коррупцию не пробовали?
Правда, позвоните Зеленскому и скажите шо пора Народные трибуналы вводить...
А про нове керівництво... Так воно вже в черзі стоїть с пустими лантухами для грошей. Вже й заскучали...
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в покупке билетов онлайн-стоит автоматом-чай,деньги насчитывают.много кто садиться ночью или вообще кто-требовал этот чай?и заметьте проводники НЕ НАСТАИВАЮТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ принести чай Вам.так как все оплачено и это чистый 8гр доход проводника,подсчитайте на уровне всей жд Украины,и бельё аналогично-а человеку ехапть Винница Тернопль.3 часа
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Вы пол года уже при полной власти и только сейчас заметили, что в "Укрзализныце" жуткая коррупция?!
Воруют тут жутко, я сам работник ж.д. транспорта, знаю, что говорю!!!
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Давай обратно поляка с гитарой. Хоть под музыку воровать будут.
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