 Корупція в "Укрзалізниці" дика, крадуть майже на всьому, найближчим часом ухвалимо рішення про зміну керівництва, - Гончарук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "1+1" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", адже менеджмент "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

"Люди насамперед протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі очільники (директор Євген Кравцов. – Ред.). Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно. Ми будемо ухвалювати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо", - зазначив прем'єр.

Гончарук наголосив, що люди стурбовані тим, що можуть втратити роботу, і ця проблема виникає з того, що компанія є дуже неефективною і збитковою.

"Якщо люди, які працюють всередині – менеджмент, керівництво – опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці", то нормальної роботи і не буде. Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити", - повідомив прем'єр-міністр.

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