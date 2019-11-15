 Російський дипломат погрожував членам ООН через резолюцію щодо окупованого Криму, - Кислиця

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що російський дипломат "погрожував" членам ООН під час розгляду проєкту Кримської резолюції. Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно російський дипломат у 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі Кримської резолюції "бредом", а це, нагадаю, в т.ч. доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ (Управління верховного комісара з прав людини. - Ред.), але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію - це посягання на територіальну цілісність РФ", - розповів Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця

Учора Третій комітет ГА ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.