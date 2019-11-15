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 Політика України, За кордоном
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 Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що існує ризик припинення транзиту російського газу через Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у розмові з російськими журналістами в Бразиліа в четвер.

Він нагадав про новий позов "Нафтогазу України" і про складний процес виділення газотранспортної складової з "Нафтогазу".

"Ми вже багато разів говорили: ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і щодо поставок в саму Україну. Причому за цінами нижчими від тих, за якими Україна отримує російський же газ, але ніби через реверс з боку Європи", - сказав він.

Путін висловився проти як фізичного, так і віртуального реверсу газу в газовому потоці зі сходу на захід, який іде через Україну: "Я хочу, щоб усім було зрозуміло: неможливий ніякий реверс. Газ не може в пів труби текти в одну сторону, а пів труби - в іншу. Нісенітниця це, розумієте? Чоботи не круто зварені! Це нереально абсолютно. Ми знаємо, як це технологічно робиться. Заходить (труба з боку України в Європу. - Ред.), потім лупінг такий, обхідну трубу там зробили - і назад його качають".

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"Або прямо качають. Технологічно як вибудувана труба, це ж радянська труба? Вона йде транзитна, а від неї відгалуження на всю територію України. Там зараховують, а потім перераховують, що начебто це з Європи прийшло. Це нісенітниця просто. Ми це прекрасно розуміємо. Ми просто не галасуємо з цього приводу, щоб уже не загострювати ситуацію", - описав Путін іншу схему отримання газу Україною.

"Але ми навіть говорили, що якщо ми безпосередньо будемо поставляти, ми готові знизити ціну до 20 і навіть до 25%. Свого часу приїжджав пан Медведчук і Бойко. Зустрічалися з головою уряду Росії. І Медведєв їх запитав: ну вам то що, ви ж не входите в уряд і навряд чи ввійдете? Але відповідь була, на мій погляд, зріла абсолютно. Вони сказали: для нас важливо, щоб Україна та український споживач отримував дешевший газ. Якщо ми це зробимо, штовхни цей процес, ми будемо щасливі. Я вважаю, що це реальна зріла політична позиція - в інтересах громадян України", - сказав президент РФ.

"Що ми зараз бачимо, що відбувається в реаліях? Знову "Нафтогаз" пред'явив черговий позов у суді. Маячня якась! Просто загострюють ситуацію. Навіщо? Ми ж говоримо, ми готові (причому за супроводу Єврокомісії) досягти будь-яких угод. Україна хоче за українськими законами це відрегулювати - будь ласка, ми готові. Україна хоче відрегулювати за європейськими законами - вона взяла на себе зобов'язання прийняти європейське законодавство - ми готові. І в Єврокомісії про це сказали. Я сказав це своїм колегам у Франції і в Німеччині. Якщо Україна встигне імплементувати у себе законодавство європейських країн (там пов'язане з розділом видобувних і транзитних компаній) - зможуть вони це зробити в період часу, що залишився? Вони взяли на себе зобов'язання перед Європою (не перед нами) - нехай роблять. Ми готові і до цього" , - заявив Путін.

"Але не все від нас залежить. Тому ризик припинення транзиту існує, напевно, з урахуванням тих обставин, про які я сказав", - резюмував  він.

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Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York про активи "Газпрому" в Європі.

Виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що НАК буде вимагати від "Газпрому" $ 12,25 млрд компенсацій в Стокгольмському арбітражі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159841
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошие результаты по искам в пользу "Нафтогаза", так раздражают Пукина... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 3814
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Да пошло ты нахер со своим газом чмо плешивое
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Хорошие результаты по искам в пользу "Нафтогаза", так раздражают Пукина... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 3814
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путін старий став, вже його дешеві погрози нікого не лякають! закопуйте старого путіна, несіть нового! А нам потрібно масово ставити по квартирах буржуйки!
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Тебя не пугают, а Моника ослушаться не может, это не тебе посыл
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Моника может статься так будет в прошедшем времени... нет я не об угрозах ему... и о его \
"!не бессмертии"... он такой же клеточный геномом наделенное существо как и все население планета Земля... и кучей запрограммированных болячек и случаев в своем организме и своей Судьбе.... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 5727 ...
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Можно найти пятак и радоваться, а потом потерять гривну.
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И заметь что выигранные иски у газпрома только благодаря тому контракту который подписала "Юлька-воровка" Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 1779
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Скоро Жулька объявит, как обычно, импичмент преЗЕденту... Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 3662
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Плати по искам или пошло нах со своим газом
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Информация для европейских "пратнеров". ***** не отвечает за свои договора.
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Да пошло ты нахер со своим газом чмо плешивое
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Вот я и говорю-отглушить нах.эту трубу и не спекулировать на ней.Пусть ввх-пару раз сорвет поставки газа в Европу,тогда посмотрим. Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 2523
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Один цікавий факт. Томська область газифікована на 12 %)
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Но нам равняться на них не надо. А скоро придется с такими роскладами.
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Рівнятись не потрібно, але з злазити з кремлівської газової голки необхідно. Дружба з РФ як виявилось коштує дорожче ніж дорогий газ.
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Из всей статьи в очередной раз убедился - путин ***** !
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Мля, ни кто так не любит Украину как Путин, Медведчук и Бойко...
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***** уже верещит, значит все правильно делают
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а если бы Украина была должна деньги по суду кацапии.. муйло тоже бы говорил что мол давайте простим это ...???
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Начало поджимать, он ну очень ждёт запуска СП2, что бы начать давить на Украину как не давил ранее, закидоны уже пошли.
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Какой же геморройный этот Путин!..
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Перекроют газ - перекроем Даунбасс. Пусть ***** платит пенсии особому статусу.
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А ти закусуй після вживання сивухи, може попустить
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Вже похмелився, навів різкість?
Читай про Сивуху.

На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо.



https://censor.net.ua/news/3156844/na_nepodkontrolnyh_territoriyah_est_lyudi_gotovye_idti_na_vybory_ot_slugi_naroda_sivoho



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Чого сереш вашим темником? Хто-хто а ботва безальтернативно-миролюбного свиночолого мовчала б в тряпочку з цього питання Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 2718
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Не просто похмелився, а явно перебрав.
Не загаджуй форум своїм неадекватом.
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по темі пиши, опудало соєве, а не розводь флуд
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Я відповіла людині, яка написала про пенсії, зебуїн.
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чихав ботоксний на ті пенсії. це все суцільний офтоп
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Зате їх не мали би поспішати виплачувати ті, хто розпоряджається українським бюджетом.
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Постыдись! У вас 3/4 украинцев - алики! Грехов понабирались на 10 жизней, бесстыдные!
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Я пишу не об украинцах, а о настоящем, а не мнимом алкаше Сивохо.
О его алкоголизме очень тонко написал Масляков:
"Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских.
Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл."



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Подгорает у ***** конкретно. Через каких то полтора месяца завоют и в Европе после прекращения транзита. Готовим попкорн.
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Не думаю,зеля с беней думают как помоч.!
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Ато типо до сих пор ***** не хотел прекратить транзит газа через Украину? Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 1484
Да и пох. ***** отдай Украине долги за газ, а работу можешь оставить себе. Только мне интересно что будут делать зимой твои колаборанты в приднестровье и Молдове без газа? Ведь до сих пор даже не смотря на войну они берут газ из украинской ГТС.
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а как же без исков, как кобелев будет премии получать? хотя денег от расеи не дождаться - н и к о г д а
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А денег и не надо. Масса активов Газпрома за рубежом. В той же Европе.
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***** про про "неможливість реверсу" все життя співав, а реальність така, що не лише із західного, а й з південного напрямку відкриється реверсна прокачка.
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в педофіла загострення після остаточного усвідомлення того факту, що більше ніж на половину завантажити Сєвпоток не вдасться і шантажувати на переговорах про транзит нічим
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NORD STREAM 2:
ПОЛЬЩА ОБІЦЯЄ "ЮРИДИЧНІ КРОКИ" ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ У РАЗІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ

Варшава може застосувати юридичні кроки щодо Берліна у випадку, якщо Німеччина не враховуватиме інтереси Польщі при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо Nord Stream 2.

Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Biznesalert.pl.

"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання Nord Stream 2 - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.

Він пояснив, що у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо Nord Stream 2 національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.
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Польша реально может скоро стать лидером в ЕС вместо Германии, а тем более Франции!!!
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Да, для начала не мешало бы хоть Микрона отодвинуть на задний план.
Если бы Польша была вместо него в переговорных группах, была совсем другая современная история.
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От отримувати з Білорусі потік в трубі на 100% завантажений газпромовським газом для поляків безпечно, а якщо німці хочуть робити ті ж транзитні гешефи, то це небезпечно Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 9859
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S 2022 goda poliaki otkryvajet Baltic trubu.Norvegija,Danija Polsa do 13 milairdov kubov mocnostiu,tak s gazproma nebudet pokupat ili mense.Im aktualna cena stob eto Baltic rabotala .Po zakonu oni mogut neprinimat dapustim gaza s tretix stran to jest s gazproma.Norvegija ona necytajetsia tretija strana sto kasajetsia torgovli
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Зебобики слелают все что бы транзит был...им интеоесы паРаши важнее интересов Украины...
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- Вова, утром деньги - в обед стулья. В обед деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья.
- А можно утром стулья, а в обед деньги?
- Можно, но деньги ВПЕРЁД! Других условий, дуся, душа не принимает. От плешивого московита.
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Ну тоді опалюйте своїм вонючим газом вашу кацапську тайгу. Може,банани повиростають...
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Да прекращайте транзит через Украину - и через месяц вы с МясГазом будете банкроты !!!

Европа таких дебильных решений не простит... Достройте сразу СП-2 - а потом быкуйте !!! Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 5313
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Украина покупает по 200, а медведев предложил по 250 и это с 25% скидкой оказывается, братушки ****
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Опасность заключается в станциях приёма сжиженного газа как компенсации прекращения украинского транзита...
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Kto imejet terminali i tak pokupajet zyzeni gaz poskolku on desevle v dani moment za gazrpoma gaz.Problema sto Germanija neimejet terminalov dlia prijioma takogo gaza.
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В німців немає ніяких проблем з цього приводу, адже транзит УкрГТС на Німеччину не йде Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 8033 Й істерики карлика ніхто всерйоз не сприймає, через явну бредовість...
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Щодо інших країн, то проведене цього року дослідження показало, що проблема балканських країн в разі повного припинення укртранзиту росгазу значно менша ніж була 5 років тому, коли аналогічний аналіз проводився, інші держави ЄС взагалі не зачепить.
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там нюанс. терминалы мы построить можем, но Турция может не пропускать через Босфор газовозы под предлогом экологической опасности.
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Ось вам і намалювався газовий терорист. Ну що, Німеччина, зрозуміла, що буде з твоїми громадянами посеред зими, коли щось не так зробиш кацапам? Вам прийдеться жалітися в спортлото, ви все для цього зробили.
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и рыбку съесть, и на*** сесть. будто, если не будет исков - транзит гарантирован. слышали мы уже подобные "гарантии".
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Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно...Источник: https://censor.net.ua/n3159841
Прокачать без Украины в Европу 200 млрд кубов газа...
90 млрд которые идут через Украину, у него с математикой всё хорошо???
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Можно просчитать - СП-2 максимум 55, Турецкий поток 15 одна нитка, их четыре значит около 60 - наверно в середине 2020г. и смогут, а пока нет.
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Будеш пуйло свой вонючий газ немецкой комсомолке в шариках возить.ПНХ ЧМО
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Ботоксный пердак горит. Жаль,что зеленая вонючка и в этом вопросе сольется.
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Существует еще риск огромных миллиардных штрафов и офигительных санкций )) Да и Европа вполне уже может отказаться от газа вообще. Есть варианты и получше.
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Риск от связей с РФ, включая и торговые отношения, особенно это касается газа существует всегда. В этом Украина убедилась в течении всех лет независимости. Поэтому мы уже привыкшие к рискам. Надежд на "порядочность" и соблюдение международных норм РФ отсутствует полностью, поэтому только международные суды. А дальше арест российского газа по искам Украины , и пусть немцы платят не Газпрому а Нефтегазу за газ "Северного потока 1 и 2" Если Рф хочет договориться по этому вопросу, то Рф должна заключить долгосрочный договор лет на 10, с объемами полной загрузки "украинской трубы" с огромной компенсацией в случае не выполнения договоренности , а суды к этому не имеют ни какого отношения, по их решениям им все равно нужно будет платить. ( Закон суров, но это закон) Вот и вся формула договоренностей. Нет, значит нет и транзита с 1 января, а ЕС пусть запрашивает газ из США и Норвегии что бы не замерзнуть. мы то при чем.
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да и хрен с ним, с этим транзитом. а 3 млрд прибыли это преувеличение. где в бюджете статья дохода от трубы в 3 млрд?
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напомню, по юлиному контракту украина с 2009 по 2014 потеряла 32 млрд из за дружбы с рашей
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