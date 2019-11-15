 Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у розмові з російськими журналістами в Бразиліа в четвер.
Він нагадав про новий позов "Нафтогазу України" і про складний процес виділення газотранспортної складової з "Нафтогазу".
"Ми вже багато разів говорили: ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і щодо поставок в саму Україну. Причому за цінами нижчими від тих, за якими Україна отримує російський же газ, але ніби через реверс з боку Європи", - сказав він.
Путін висловився проти як фізичного, так і віртуального реверсу газу в газовому потоці зі сходу на захід, який іде через Україну: "Я хочу, щоб усім було зрозуміло: неможливий ніякий реверс. Газ не може в пів труби текти в одну сторону, а пів труби - в іншу. Нісенітниця це, розумієте? Чоботи не круто зварені! Це нереально абсолютно. Ми знаємо, як це технологічно робиться. Заходить (труба з боку України в Європу. - Ред.), потім лупінг такий, обхідну трубу там зробили - і назад його качають".
"Або прямо качають. Технологічно як вибудувана труба, це ж радянська труба? Вона йде транзитна, а від неї відгалуження на всю територію України. Там зараховують, а потім перераховують, що начебто це з Європи прийшло. Це нісенітниця просто. Ми це прекрасно розуміємо. Ми просто не галасуємо з цього приводу, щоб уже не загострювати ситуацію", - описав Путін іншу схему отримання газу Україною.
"Але ми навіть говорили, що якщо ми безпосередньо будемо поставляти, ми готові знизити ціну до 20 і навіть до 25%. Свого часу приїжджав пан Медведчук і Бойко. Зустрічалися з головою уряду Росії. І Медведєв їх запитав: ну вам то що, ви ж не входите в уряд і навряд чи ввійдете? Але відповідь була, на мій погляд, зріла абсолютно. Вони сказали: для нас важливо, щоб Україна та український споживач отримував дешевший газ. Якщо ми це зробимо, штовхни цей процес, ми будемо щасливі. Я вважаю, що це реальна зріла політична позиція - в інтересах громадян України", - сказав президент РФ.
"Що ми зараз бачимо, що відбувається в реаліях? Знову "Нафтогаз" пред'явив черговий позов у суді. Маячня якась! Просто загострюють ситуацію. Навіщо? Ми ж говоримо, ми готові (причому за супроводу Єврокомісії) досягти будь-яких угод. Україна хоче за українськими законами це відрегулювати - будь ласка, ми готові. Україна хоче відрегулювати за європейськими законами - вона взяла на себе зобов'язання прийняти європейське законодавство - ми готові. І в Єврокомісії про це сказали. Я сказав це своїм колегам у Франції і в Німеччині. Якщо Україна встигне імплементувати у себе законодавство європейських країн (там пов'язане з розділом видобувних і транзитних компаній) - зможуть вони це зробити в період часу, що залишився? Вони взяли на себе зобов'язання перед Європою (не перед нами) - нехай роблять. Ми готові і до цього" , - заявив Путін.
"Але не все від нас залежить. Тому ризик припинення транзиту існує, напевно, з урахуванням тих обставин, про які я сказав", - резюмував він.
Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд.
"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York про активи "Газпрому" в Європі.
Виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що НАК буде вимагати від "Газпрому" $ 12,25 млрд компенсацій в Стокгольмському арбітражі.
"!не бессмертии"... он такой же клеточный геномом наделенное существо как и все население планета Земля... и кучей запрограммированных болячек и случаев в своем организме и своей Судьбе.... ...
Читай про Сивуху.
На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо.
https://censor.net.ua/news/3156844/na_nepodkontrolnyh_territoriyah_est_lyudi_gotovye_idti_na_vybory_ot_slugi_naroda_sivoho
Не загаджуй форум своїм неадекватом.
О его алкоголизме очень тонко написал Масляков:
"Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских.
Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл."
Да и пох. ***** отдай Украине долги за газ, а работу можешь оставить себе. Только мне интересно что будут делать зимой твои колаборанты в приднестровье и Молдове без газа? Ведь до сих пор даже не смотря на войну они берут газ из украинской ГТС.
ПОЛЬЩА ОБІЦЯЄ "ЮРИДИЧНІ КРОКИ" ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ У РАЗІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ
Варшава може застосувати юридичні кроки щодо Берліна у випадку, якщо Німеччина не враховуватиме інтереси Польщі при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо Nord Stream 2.
Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Biznesalert.pl.
"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання Nord Stream 2 - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.
Він пояснив, що у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо Nord Stream 2 національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.
Если бы Польша была вместо него в переговорных группах, была совсем другая современная история.
- А можно утром стулья, а в обед деньги?
- Можно, но деньги ВПЕРЁД! Других условий, дуся, душа не принимает. От плешивого московита.
Европа таких дебильных решений не простит... Достройте сразу СП-2 - а потом быкуйте !!!
Прокачать без Украины в Европу 200 млрд кубов газа...
90 млрд которые идут через Украину, у него с математикой всё хорошо???