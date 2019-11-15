Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, який транслював канал Fox News.
"Чи потрібна нам допомога (України. - Ред.), щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявив Трамп, коментуючи зроблену напередодні заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma Holdings, де працював син Джо Байдена.
Трамп зазначив, що зачитує публіці слова Пристайка, оскільки ЗМІ "не люблять висвітлювати такі історії", посилаючись на фейкові новини, боротися з якими "ще складніше, ніж з демократами".
Він також розповів, що історія про імпічмент тільки додала рейтинг Республіканської партії, через що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Да у тебя - талант!
кремляди гарантируют ?
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.(Глібов. Лисиця і виноград").
Странно, что в такой большой стране не находится номального предентента.
Дони мыслит один в один, как один мокшанский деятель с подобными высказываниями: "Санкции идут нам на пользу, и делают нас сильнее". ))