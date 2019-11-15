 Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, який транслював канал Fox News.

"Чи потрібна нам допомога (України. - Ред.), щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявив Трамп, коментуючи зроблену напередодні заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma Holdings, де працював син Джо Байдена.

Трамп зазначив, що зачитує публіці слова Пристайка, оскільки ЗМІ "не люблять висвітлювати такі історії", посилаючись на фейкові новини, боротися з якими "ще складніше, ніж з демократами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

Він також розповів, що історія про імпічмент тільки додала рейтинг Республіканської партії, через що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.