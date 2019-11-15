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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Байден (179) вибори (4585) імпічмент (152) США (5816) Пристайко (252) Трамп (2236)

 Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, який транслював канал Fox News.

"Чи потрібна нам допомога (України. - Ред.), щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявив Трамп, коментуючи зроблену напередодні заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma Holdings, де працював син Джо Байдена.

Трамп зазначив, що зачитує публіці слова Пристайка, оскільки ЗМІ "не люблять висвітлювати такі історії", посилаючись на фейкові новини, боротися з якими "ще складніше, ніж з демократами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

Він також розповів, що історія про імпічмент тільки додала рейтинг Республіканської партії, через що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159840
 
 
 Топ коментарі
 
Даже Трамп понял, что лучше с умным потерять, чем с Зелей найти.
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Україна нікому непотрібна крім УКРАЇНЦІВ - про це треба пам'ятати нам всім!!!
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А Моніка так хотіла догодити кишеньковим прокурором. Пічалька.
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Даже Трамп понял, что лучше с умным потерять, чем с Зелей найти.
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Это Пэтрухи заслуга, не отнимай у него ЛАВРЫ.
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Україна нікому непотрібна крім УКРАЇНЦІВ - про це треба пам'ятати нам всім!!!
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Щось після "любовних утєх" з Монікою Зелінскі старий коЗел зовсім з глузду з'їхав . Недарма ж кажуть - З ким поведешся, того і наберешся 😕
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Донни заручился поддержкой ***** ?
кремляди гарантируют ?
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Прибігла раз Лисичка у садок;
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.(Глібов. Лисиця і виноград").
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Что Трамп, что Байден - оба измазаны мутными историями, оба старые, оба недоговаривают. Обое рябое.
Странно, что в такой большой стране не находится номального предентента.
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От в Італії. Там самі "генії" в президентах Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах - Цензор.НЕТ 7479
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Все це Трамп сказав лише з однією метою: щоб відвести підозри в тому, що кацапи втручалися в попередні вибори. Тому й притягнуто за вуха Україну, мовляв, це вона намагалася втрутитися, але ж бачите, який я чесний. Трамп тупо хоче відбілити кацапію, яка його за щось тримає.
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Трамп - аморальный тип, он не видит ничего плохого в том, что использует влияние США для того, что бы нарыть компромат на конкурента. Он наверное с удовольствием отдал бы приказ спецслужбам шлепнуть нахер того Байдена, но понимает, что это ничем хорошим не закончится.
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Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами. Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах - Цензор.НЕТ 7928

Дони мыслит один в один, как один мокшанский деятель с подобными высказываниями: "Санкции идут нам на пользу, и делают нас сильнее". ))
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Сонного Байдена американцы уже дважды в дверь вышвыривали на президентских-а он какого-то хера в окно лезет.Старый осел 77 лет уже среди демократов только на третьем месте-шансов-0.
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