 Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада близько 14:15 на вулиці Молочна.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій автомобіля ZAZ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою "МАЗ". Позаду легковика рухався автомобіль Toyota, який також зіштовхнувся з автомобілем ZAZ.

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"Смертельних травм зазнав 42-річний водій ZAZ. Він помер на місці події. Водії інших транспортних засобів не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про подію зареєстровано в Основ'янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Фото: сайт Нацполіції