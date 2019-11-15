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 Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція. ФОТО

У Харкові зіткнулися три автомобілі. Унаслідок аварії загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада близько 14:15 на вулиці Молочна.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій автомобіля ZAZ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою "МАЗ". Позаду легковика рухався автомобіль Toyota, який також зіштовхнувся з автомобілем ZAZ.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 01

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"Смертельних травм зазнав 42-річний водій ZAZ. Він помер на місці події. Водії інших транспортних засобів не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 02

Інформацію про подію зареєстровано в Основ'янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрійна ДТП сталася в Харкові, є жертви, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159836
 
 
 Топ коментарі
 
А почему нет? Головой пробил стекло
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та да, и там улица такая, что и скорость большую не набрать, был бы пристегнут, даже синяков бы не было
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та да, и там улица такая, что и скорость большую не набрать, был бы пристегнут, даже синяков бы не было
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Кого из них посадят? Водителя МАЗа или тойоты? Больше шансов у водителя МАЗа мне кажется.
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Все в своих полосах, никого не посадят.
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Не смешите, посадят кого захотят. Мусора останавливают на дороге кого захотят, даже не озабочиваясь причинами, а тем более законностью, просто по желанию. Ну а выдумать какое то нарушение что б посадить уже давно запросто.
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Ну не знаю, видимо Вы попали в такую ситуацию, а вообще в таких ДТП нужно еще постараться кого-то обвинить, тут явно не успел проскочить ЗАЗ и поплатился за это.
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Вот вот, всё зависит от желания обвинять или не обвинять и от цены наверно. Вижу понимаете что о законности у нас речи не может быть, только зависимость от ситуации. Так что ваш вариант что никого возможен.
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Я вижу тормозной путь грузовика в своей полосе. Между полосами трамвайная линия.
Там нет перекрестка, знаков и какой либо разметки.
11.8. По трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути.
ЗАЗ имел право заехать на трамвайную полосу с целью разворота, или обгона. Водитель грузовика имел приоритет. Виноват погибший водитель ЗАЗа, т.к. не уступил грузовику.
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Там какая то аномалия. А Еще и Орджениус там проживает, совпадение ?
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