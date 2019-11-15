 На гостру кишкову інфекцію захворіли троє учнів однієї з Рівненських шкіл, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Рівненської області.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області 14.11.2019 надійшла інформація про те, що троє учнів Рівненської загальноосвітньої школи №1 ім. В.Короленка звернулися по медичну допомогу в лікувальні заклади м. Рівне з ознаками гострої кишкової інфекції. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області та Рівненського міського управління розпочато епідемічне розслідування та позапланова перевірка харчоблоку школи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до роботи залучені фахівці Рівненської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби та ДУ "РОЛЦ МОЗ України", які проведуть необхідні лабораторно-інструментальні дослідження відповідно до укладених угод з тендерних закупівель.

Також читайте: Після святкування весілля в ресторані на Львівщині 13 осіб потрапили до лікарні з отруєнням, - департамент охорони здоров'я ОДА