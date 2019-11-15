 Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua,про це заявив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Будуть вирішені три базові проблеми: суб'єктний склад – тільки українці, іноземців у законі не буде... це питання буде розглядатися тільки з тих підстав, якщо воно буде винесено на всеукраїнський референдум. Третє – концентрація. Питання концентрації теж буде переглянуто в інтересах усього нашого суспільства", – розповів Роман Лещенко.
Верховна Рада України в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року та можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" та кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". "Проти" проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський обіцяв, що землю в Україні зможуть купувати лише українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки лише у випадку, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.
Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень, понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі.
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чтобі защитить землю как раз и нужен Рінок Земли
Благодаря єтим схемам миллионі гектар уже находятся в распоряжении нескольких лиц
Рінок земли убьет теневіе схемі.
К тому же речь идет о тех землях, которіе уже давно находятся в частной собственности украинцев! Речь идет о негосударственной земле!
я долго ругался со своими но таки віторговал 5 лет. Аренда на 5 лет
раз в 5 лет я могу разорвать договор
на 50 лет єто зопа, 90% вероятность прощайся с землей
И чего не наблюдается какого то дикого ажиотажа покупателей?
С какого перепугу ті решил, что вот а на землю вдруг кацапі набросятся как порохобот на свежую методичку?
Зачем проводить какие-то рехверендумы, тратить бабло на это? Если Зе! сказал: "Зробымо це разам". И поверь, они зроблят це разам знову и знову))) Так зачем воздух сотрясать и играть в охринительного демакрата?
я просто хочу чтобі мои 8 га стали товаром! Тогда я могу взять под них кредит, или внести в Уставной Фонд или еще каким-то образом распоряжаться. У меня нету страстного желания сразу продать! Я хочу, чтобі моя частная собсность стала ликвидной, вот и все
А сейчас я вінужден сдавать в аренду задешево
Арендаторі прямо сказали. что с отркітием рінка они дадут лучшую цену и перебьют любого покупателя
На Крузак б/у-шный хватит. ну а на его ремонт и заправку - квартиру продашь.
После открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине ее цена составит не менее 2200 долларов за гектар. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий
когда-то давно раздали людям паи. пришёл к людям арендатор, и предложил арендовать у них эти паи. все согласились, а двое зажлобились. дёшево, говорят. ок. арендатор засеял паевое поле пшеницей, и оставил посреди поля два квадрата. все, кто сдал в аренду свой пай, хоть что-то, но имели. а эти двое и паевых не имели, и к своим "квадратам" подобраться не могли.
вот и думай - арендатор будет за тобой бегать и цену поднимать, или ты за ним, чтобы за копейки продать.
вложить миллиарді чтобі там рос бурьян, которій и так счас там растет
такого тупого врага мі легко победим
если они скупят (чего ті так боишься, хоть єто и моя личная земля, не твоя), то у продавца станет много денег. А если скупят типа все - тогда станет очень много денег. ибо при растущем спросе цена вірастет как на Манхеттене
Когда я покупал пай - я объездил десятки сел в поисках продавца. Переговорил наверное с тысячей людей
Даже старая бабушка на лавочке ломит по 500-700 баксов за сотку и ничуть не смущаясь просит миллион баксов за пай в 3 (три) га. Причем миллион сразу, она подпишет что хочешь и иди сам дальше по инстанциям.
Никто не продаст землю задешево!
А давай по твое логике запретим продажу квартир. А то челове продаст, деньги потеряет или пропьет и пойдет бомжевать
Логика неправильная, ты думаешь сейчас земля кормит? Думаешь. если она у меня есть, то я это ощущаю у себя в кармане или на столе или в гараже? да хер там, штука баксов в год эт куйня, у меня в месяц тока на бензин и сигареты 3-5 тыс грн уходит
Пойми - это моя собственность, это моя частная собственность!
меняемся когда рінок откроют?
Дельцы поприпрятали лакомые куски земли , а изза бардака в стране - никто не может жтого понять
Пригласить американцев через спутники сделать ревизию
"До 1 січня 2024 року не зможуть купувати чи отримувати у власність іншим способом українські сільгоспземлі ті, чиїм власником (контролером) є іноземці, особи без громадянства, іноземні компанії чи держави. Але варто зауважити, що таке, трохи більше за трирічне, обмеження не поширюється на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільгосптоваровиробниками, якщо з часу держреєстрації юрособи - набувача права власності пройшло не менше 3 років."
Источник: https://censor.net.ua/n3159831
ПОЧЕМУ же вы не вынесли на референдум вопрос о продаже земли, трындящие о народовластии?
Коротко
Вместо транша МВФ выдаст Украине премию Дарвина.
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Первая леди Украины появилась на обложке журнала Кривой Вог
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Нашёл баг: если часто заказывать ведро крылышек в KFC и оплачивать эпл пэем, то спустя время айфон перестаёт распознавать лицо.
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Зараз розпродадуть і вивезуть усю землю, а українці будуть жити безпосередньо на магмі!
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Не понимаю в чём хайп. Депутату просто нужны 17 мерседесов, чтобы ездить в 24 квартиры.
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Чем старше становится жена археолога, тем больше она ему нравится.
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- Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
- Може, ДНР?
- Ні.
потім було багато прикладів шахрайської приватизації інших українських підприємств. коли влада в змові з олігархами допомагала їм приватизувати підприємства.
також потім була спроба росії через так званий тристоронній консорціум отримати під контроль українську гтс.
тому деяким прихильникам реформ які зараз ратують за земельну реформу яку нахабно протягує влада треба включити здоровий глузд на повну потужність і спочатку переконатись чи не є ця "реформа" черговим шахрайством.
і взагалі останнім часом посилюється відчуття що до влади в україні прийшли "цинічні підприємці" які вважають що все на світі продається і тому на слова що земля це стратегічний ресурс до якого не можна ставитись як до звичайної власності у відповідь як прапор постійно підіймають "головний аргумент" "не заважайте власникам користуватись їх майном". якщо у влади немає ніяких інших пріоритетів ніж отримання прибутків то в усіх смислах "бідний" той народ який таку владу обрав.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".....
Если я не ошибаюсь - он ПОЛНЫЙ ИДИОТ. Если по результатам первого чтения законопроект принят за ОСНОВУ, как он ко второму может быть КАРДИНАЛЬНО переработан?