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 Політика України
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Все про:законопроект (853) земля (448) Лещенко Роман (1)

 Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Ухвалений Верховною Радою України в першому читанні законопроєкт про ринок землі до свого розгляду під час другого читання буде "кардинально доопрацьовано".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua,про це заявив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Будуть вирішені три базові проблеми: суб'єктний склад – тільки українці, іноземців у законі не буде... це питання буде розглядатися тільки з тих підстав, якщо воно буде винесено на всеукраїнський референдум. Третє – концентрація. Питання концентрації теж буде переглянуто в інтересах усього нашого суспільства", – розповів Роман Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов

Верховна Рада України в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року та можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" та кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". "Проти" проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський обіцяв, що землю в Україні зможуть купувати лише українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки лише у випадку, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень, понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159831
 
 
 Топ коментарі
 
Так войну закончили олигархов посадили уровень жизни подняли судебную реформу провели так шо все судьи кристально честные Америка может позавидовать тарифы понизили колбаса по 2.20 ну теперь самое время земелькой торгануть БИНГО скоты вы сделали это вместе гордитесь собой 🙋🙋🙋
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ХТО Ж ВАМ ЗЕЛЕНОЖОПИМ ГНІДАМ ВІРИТЬ ?
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Зеленский же сказал, что землю россиянам иностранцам будут продавать только после референдума. А еще он сказал "зробымо це разом". И у вас еще есть сомнения, что иностранцы не смогут покупать землю?
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Зачем принимали хрень и в спешке? Чтобы потом якобы "доработать", но основное дерьмо оставить и сказать - мы же доработали... Кому лапшу вешаете, твари, слуги агрессора? Кому землю украинскую сдаете? В Израиле аренда, во всех цивилизованных странах аренда, почему не равняетесь на цивилизацию, а берете пример с нищих стран? Почему законы Украины копируются у нищебродов и все они в угоду олигархату? Кому вы служите, циничные брехливые слуги?
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ви бачили як вони "бюджет" "доработали" ...так само вони і з ЗЕМЛЕЮ вирішили ..."доработать" і за п"ять хвилин втюхати ...всеодно шобла моноублюдків проголосує так як накажуть ...
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Понятно,это их наперсточный финт, принять наскоком преступный закон, не выгодный народу, а потом якобы доработать по мелочам. Так аферисты - сатанисты всегда поступают.
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Зеленский же сказал, что землю россиянам иностранцам будут продавать только после референдума. А еще он сказал "зробымо це разом". И у вас еще есть сомнения, что иностранцы не смогут покупать землю?
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а вот счас им покупать землю намного легче, в условиях тотальной коррупции и теневіх схем
чтобі защитить землю как раз и нужен Рінок Земли
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Да мне в принципе не холодно, не жарко от всего этого. Земли у меня нету, да и работать на ней желания особого не имею. А хавчик в супермаркете продаетса Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5221
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если ті не в курсе - просто поясняю: земля отчуждается полнім ходом по теневім схемам уже давно
Благодаря єтим схемам миллионі гектар уже находятся в распоряжении нескольких лиц
Рінок земли убьет теневіе схемі.
К тому же речь идет о тех землях, которіе уже давно находятся в частной собственности украинцев! Речь идет о негосударственной земле!
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Я не силен конкретно в земельном законодательстве, но попробуй и ответь мне, что если человек сдал в аренду свой пай, допустим, лет на 50. Как в таком случае он сможет ее продать, если есть договор аренды? Просто так его не анулируешь, ибо прийдется платить неустойку Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 1213
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практически никак, єто почти невозможно
я долго ругался со своими но таки віторговал 5 лет. Аренда на 5 лет
раз в 5 лет я могу разорвать договор
на 50 лет єто зопа, 90% вероятность прощайся с землей
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Вы то могли написать 5 лет, 1 год, но твой арендатор может в судебном порядке оспорить договор, поскольку минимальный срок аренды с/х угодий что для тебя -гражданина, что для него 7 лет, а гражданские договора признаются недействительными, если противоречат Законам Украины, которые имеют большую юридическую силу.
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а если он докажет что ты на него давил , чем то шантажировал, что ему довелось подписать такой договор, то мало того что судебные издержки,так еще твоя земля у него в руках , а это значит что будут взыскивать ущерб путем продажи земли на аукционе, то он имеет право первой ночи,, т.е. при равной цене имеет первоочередное право покупки, только если он откажется, может купить кто-то другой. Так же на аукционе есть шаг поднятия цены,что очень глупо , и миним. залог для участия в ауционе, ну это обьяснимо хотя бы, хотя хммм.
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Если разрешат продавать, просто продашь пай новому владельцу, но он будет в аренде у того кому ты сдал.
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Это другой вопрос, но продать можно, вопрос за сколько, но плату арендную он получать будет и может расторгнуть договор, сложно с потерями, но можно. Поэтому сейчас арендаторы стремятся заключить долговременные договора, выплачивая премии за это.
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"Рынок! который затевается не убьет, а наоборот легализует все теневые схемы! Только такой упоротый как ти, может этого не понимать!
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Земли у меня нету, да и работать на ней желания особого не имею - но зраду разгонять надо.
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Так войну закончили олигархов посадили уровень жизни подняли судебную реформу провели так шо все судьи кристально честные Америка может позавидовать тарифы понизили колбаса по 2.20 ну теперь самое время земелькой торгануть БИНГО скоты вы сделали это вместе гордитесь собой 🙋🙋🙋
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знаю таких ...ходять як гімна повні штани ... навіть не мичать ...
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я бі внес поправку о тотальном запрете порохоботам на право владеть землей
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а россиянам? такой правки не нужно делать? Ато выкупят херсонскую область, прорубят сухопутный корридор и пустят воду в крысм
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слушай, Великий Интеллектуал и Гигант Місли, вот сейчас в Украине иностранці имеют полное право легко покупать любую недіижимость, квартирі, дома, отели, заводі, бизнес-центрі и все-все-все-
И чего не наблюдается какого то дикого ажиотажа покупателей?
С какого перепугу ті решил, что вот а на землю вдруг кацапі набросятся как порохобот на свежую методичку?
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Ну, за комплимент спасибо, конечно. Я вообще тут по другому вопросу изначально в самом верхнем поем посте.
Зачем проводить какие-то рехверендумы, тратить бабло на это? Если Зе! сказал: "Зробымо це разам". И поверь, они зроблят це разам знову и знову))) Так зачем воздух сотрясать и играть в охринительного демакрата?
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логично
я просто хочу чтобі мои 8 га стали товаром! Тогда я могу взять под них кредит, или внести в Уставной Фонд или еще каким-то образом распоряжаться. У меня нету страстного желания сразу продать! Я хочу, чтобі моя частная собсность стала ликвидной, вот и все
А сейчас я вінужден сдавать в аренду задешево
Арендаторі прямо сказали. что с отркітием рінка они дадут лучшую цену и перебьют любого покупателя
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еще один лошара который развесил уши!!
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Чтобы продать свои 8 га , чтобы они стали как ты говоришь товаром, тебе будет нужно будет сперва их ВЫКУПИТЬ у государства !!! ...вот такая ЗЕмельная реформа от Квартала 95 ... Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 9681
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ни314зди !!! у Нас нет рынка земли и покупать-продавать запрещено..!!! ты можешь только обрабатывать сам или сдавать в аренду ...
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ты мне будешь рассказывать что я могу делать со своей землей?
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а ты мне будешь рассказывать какое это благо продавать землю по реформе Зелени?! в той реформе про тебя и меня речи вообще нет - там тупой деребан и кидалово народа !!!
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Зачем вы запрещаете людям думать что их решили осчастливить с типа их землей, а не в очередной раз, кидануть и поиметь ???
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у людей нет земли !!! ее дали только в пользование ... чтобы продать - ее нужно вам ВЫКУПИТЬ у гос-тва !!!!
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8 х 2200$ = 17600$
На Крузак б/у-шный хватит. ну а на его ремонт и заправку - квартиру продашь. Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 2836
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тупень, есть авто у меня, а свою цену скрути аккуратно в трубочку и затасуй себе в дупло
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а, кстати! учителя уже получают 4000 ойро. так что будешь себе тасувать где-то 220$ за га. Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 8634
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22 доллара за сотку? не продам. Но с удовольствием куплю по этой цене
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правильно. и пусть там ковыль растёт.
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расскажу тебе жизненную историю:
когда-то давно раздали людям паи. пришёл к людям арендатор, и предложил арендовать у них эти паи. все согласились, а двое зажлобились. дёшево, говорят. ок. арендатор засеял паевое поле пшеницей, и оставил посреди поля два квадрата. все, кто сдал в аренду свой пай, хоть что-то, но имели. а эти двое и паевых не имели, и к своим "квадратам" подобраться не могли.
вот и думай - арендатор будет за тобой бегать и цену поднимать, или ты за ним, чтобы за копейки продать. Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 8697
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Ну а про недвигу тут ты не прав. Не путай теплое с мягким. Квартиры и дома с стратегическим ресурсом землей не сравнивай. Враг может ее даже выкупить специально и нечего на ней не делать, хай там бурьян растет... на зло украинцам
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тупой враг какой-то
вложить миллиарді чтобі там рос бурьян, которій и так счас там растет
такого тупого врага мі легко победим
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ну пойло же бесплатно китайцам на дальнем востоке землю раздает Так что не ищи логику в действиях врагов Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 3871
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ті упускаешь один момент:
если они скупят (чего ті так боишься, хоть єто и моя личная земля, не твоя), то у продавца станет много денег. А если скупят типа все - тогда станет очень много денег. ибо при растущем спросе цена вірастет как на Манхеттене
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Как по мне, то в долгосрочной перспективе, когда допустим будет скуплена большая половина земельных участков, то цена как раз таки будет падать... тут как раз предложение образует спрос, а не наоборот
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все может быть. поверь, после открытия рынка никто не ломанетмся продавать, будут мониторить цены
Когда я покупал пай - я объездил десятки сел в поисках продавца. Переговорил наверное с тысячей людей
Даже старая бабушка на лавочке ломит по 500-700 баксов за сотку и ничуть не смущаясь просит миллион баксов за пай в 3 (три) га. Причем миллион сразу, она подпишет что хочешь и иди сам дальше по инстанциям.
Никто не продаст землю задешево!
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Я согласен, что человек должен иметь право распоряжаться своей землей как ему угодно. Но мораторий на запрет продажи земли это тот защитный механизм, что бы человек в итоге не остался ни с чем. Ибо землю он продаст, деньги получит, но они быстро кончатся. А что дальше?
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Согласен - хорошо, но:
А давай по твое логике запретим продажу квартир. А то челове продаст, деньги потеряет или пропьет и пойдет бомжевать
Логика неправильная, ты думаешь сейчас земля кормит? Думаешь. если она у меня есть, то я это ощущаю у себя в кармане или на столе или в гараже? да хер там, штука баксов в год эт куйня, у меня в месяц тока на бензин и сигареты 3-5 тыс грн уходит
Пойми - это моя собственность, это моя частная собственность!
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Ну не сравнивай ты коробку в панельке с земельным участком. Ну не корректно, как минимум...
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Земля не кормит если ее у тебя мало и лень на ней что-то делать... С какого тогда перепугу ее кто-то хочет покупать?
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а я бі сравнил и сменил при возможности землю 8 га на две 2-к квартирі в Киеве, квартирі меня бі кормили неплохо
меняемся когда рінок откроют?
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а губа не дура) какие 2 квартиры за 8 га, если цена за гектар по мнению слуг нариду будет стоить 2200 баксов? Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 9451 >>>> ТЫЦ <<<<
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да-да. учителя уже убедились в точности рассчётов. Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 164
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Простой учитель сможет себе позволить купить 2 гектара в месяц, а значит 24 гектара в год в год!!! А если это династия учетилей в составе 4 человек, то это 100 гектаров за ОДИН ГОД!!! Представляете, Маркиз Карабас сейчас бы жадно пускал слезы, со своим земельным огрызком Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 2269
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Правильно, надо срочно найти лоха, пусть купит себе эту обузу-земля, и думает за что купить сигарет и хлеба !
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Ревизия кадастровый планов. Прежде всего.
Дельцы поприпрятали лакомые куски земли , а изза бардака в стране - никто не может жтого понять
Пригласить американцев через спутники сделать ревизию
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ревизию делать никак низя. там много мыролюбного реформизма спрятано.
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ЗЕЛЕ и его команде после всего что они уже натворили поверит токо полный идиот!
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Расспродажа украинской земли это акт геноцида украинского народа. Не больше и не меньше. Придёт время и каждый кто участвовал в этом будет украинским народом казнён. Будущее.
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Бо закон дуже хитрожопий

"До 1 січня 2024 року не зможуть купувати чи отримувати у власність іншим способом українські сільгоспземлі ті, чиїм власником (контролером) є іноземці, особи без громадянства, іноземні компанії чи держави. Але варто зауважити, що таке, трохи більше за трирічне, обмеження не поширюється на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільгосптоваровиробниками, якщо з часу держреєстрації юрособи - набувача права власності пройшло не менше 3 років."
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Мне насрать на нюансы антиукраинского закона - для меня, как историка, распродажа украинской земли акт открытого геноцида украинского народа - не больше и не меньше.
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слышь, историк, какое тебе дело до моей личной земли, находящейся в моей частной собственности?
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а я предложу Коломойскому на моем пае построить фильтрационній лагерь и резервацию для порохоботов. для такого дела пару гектарчиков подарю Зеленскому
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"...иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только по тем основаниям, если он будет вынесен на всеукраинский референдум."


Источник: https://censor.net.ua/n3159831

ПОЧЕМУ же вы не вынесли на референдум вопрос о продаже земли, трындящие о народовластии?
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Доброго ранку, панове, і гарної п'ятниці!

Коротко

Вместо транша МВФ выдаст Украине премию Дарвина.
* * *
Первая леди Украины появилась на обложке журнала Кривой Вог
* * *
Нашёл баг: если часто заказывать ведро крылышек в KFC и оплачивать эпл пэем, то спустя время айфон перестаёт распознавать лицо.
* * *
Зараз розпродадуть і вивезуть усю землю, а українці будуть жити безпосередньо на магмі!
* * *
Не понимаю в чём хайп. Депутату просто нужны 17 мерседесов, чтобы ездить в 24 квартиры.
* * *
Чем старше становится жена археолога, тем больше она ему нравится.
* * *
- Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
- Може, ДНР?
- Ні.

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прикольно как порохоботы страстно переживают за мою личную землю...
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Здраствуй Ігоре ! Ще один володар "личнойи земли", якому пече нетер плячкa продати ридну землю. Гроші приготував викупити в приватну власність для продажу іншим землю, яку тобі дали для с/г використання шляхом особистого обробітку , або здачі/передачі в оренду іншим, при незмінний цілей використання ?
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да хоть жри её. всем насрать. но если продашь китайцам, или ещё каким мышибратьям, может случится так: Китайцы уничтожили плодородный слой земли в Приморье. и п*здить придётся тебя, а не китайцев.
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Специалисты пишут,что свободных земель в Украине не осталось, типа около 5 млн га в запасе, остальная роздана под разные виды использования . Видел я как-то местный кадастр где согласно генплана определялась земля перспективной усадебной застройки. Обратил внимание что штук 10 участков выделены одному человеку, короче застолбили землю наверняка арендой, чтобы потом отдать нужным людям. К чему я веду, надо для начала правоохранительным органам провести полный мониторинг как распределялась земля и земли много будет и сядет много.
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Рынок земли должен быть.Но только внутренний, для украинского сельхозпроизводителя - фермера. Но не сегодня. Сегодня, при тотальной коррумпированности власти и всевластии олигархов, мы получим не рынок,а очередной наглый дерибан народного достояния. Или печальный опыт "ваучерной приватизации" так ничему и не научил?!
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всі хто по старше мають пам'ятати ваучерну приватизацію в кінці 90х. я тоді теж думав що робити зі своїм сертифікатом і потім продав його за суму еквівалентну декількох пачок сигарет. бо дійшов висновку навіщо мені такий дрібний "актив". а зараз переконаний що це була схема пограбунку українців. таким чином через дуже занижену вартість цих ваучерів дехто хто їх скупив задешево просто отримав контроль над реальними підприємствами. це теж була "реформа".
потім було багато прикладів шахрайської приватизації інших українських підприємств. коли влада в змові з олігархами допомагала їм приватизувати підприємства.

також потім була спроба росії через так званий тристоронній консорціум отримати під контроль українську гтс.
тому деяким прихильникам реформ які зараз ратують за земельну реформу яку нахабно протягує влада треба включити здоровий глузд на повну потужність і спочатку переконатись чи не є ця "реформа" черговим шахрайством.
і взагалі останнім часом посилюється відчуття що до влади в україні прийшли "цинічні підприємці" які вважають що все на світі продається і тому на слова що земля це стратегічний ресурс до якого не можна ставитись як до звичайної власності у відповідь як прапор постійно підіймають "головний аргумент" "не заважайте власникам користуватись їх майном". якщо у влади немає ніяких інших пріоритетів ніж отримання прибутків то в усіх смислах "бідний" той народ який таку владу обрав.
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Ваучери то була схема легалізації великої власності і пограбунку держави, недарма всі за неї намагаються забути і не обговорують, не досліджують, а за землю тоді забули, зараз же виникла потреба легалізувати великих власників землі, і повіджимати законно при тому, мелочь з карманів
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"Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект о рынке земли до своего рассмотрения в ходе второго чтения будет "кардинально доработан".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".....
Если я не ошибаюсь - он ПОЛНЫЙ ИДИОТ. Если по результатам первого чтения законопроект принят за ОСНОВУ, как он ко второму может быть КАРДИНАЛЬНО переработан?
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