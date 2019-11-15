 Рада сьогодні заслухає Скалецьку, розгляне питання перезапуску ДБР і держмонополії на виробництво спирту

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Очікується, що на Годині запитань до уряду з доповіддю виступить міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Народні депутати матимуть змогу поставити їй запитання.
Крім того, у п'ятницю заплановано розгляд проєкту постанови №2394 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Пропонується обрати народного депутата від фракції "Голос" Лесю Василенко членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, звільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань бюджету. Також пропонується обрати позафракційного депутата Руслана Требушкіна членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
На порядку денному також проєкт постанови №2324 "Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". Проєктом пропонується увільнити від обов’язків членів ТСК народних депутатів Святослава Юраша та Юлію Яцик (фракція "Слуга народу"). Водночас, проєкт пропонує обрати до складу ТСК народного депутата від "Слуги народу" Владлена Неклюдова та члена фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар’єва. Іншим проєктом постанови №2434 пропонується увільнити члена фракції "Слуга народу" Олександра Качуру від обов’язків члена ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.
Також у першому читанні передбачено розгляд президентського законопроєкту №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.
У першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №1209 і №1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
Депутати також мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України". Він передбачає порядок проведення слідчих над народними депутатами після скасування недоторканності.
У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2116 про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР та №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".
Також у другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0897 про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, №0898 "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також №0942 про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні та №0945 щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
На порядку денному в п’ятницю - три проєкти постанов №2197, №2401 і №2421 "Про визначення представника Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".
У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції та №0887 щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх та посилення відповідальності за такі злочини.
Крім того, парламентарії планують ухвалити рішення щодо законопроєкту №1233 стосовно усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України.
До розгляду в першому читанні запропоновано законопроєкти №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", №1197 - щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій, №2317 - щодо покращення адміністрування акцизного податку, №2275 - щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.
А помните как белопольты "Суспильного" во главе с Аласанией не хотели показывать парад нашей Армии, потому что там недай бог Порошенко мелькнёт?..
Ну вот, теперь без Порошенко намного лучше стало!
А помните, как наши недорогеньки и грантоеды в истериках бились, если им казалось что кто-то посягает на бюджет "Суспильного"?..
А теперь не бьются, молчат, языки в жопы позасовывали.
Всё потому, что они боролись не за свободу слова, не за Украину и не против Путина. Они боролись исключительно против Порошенко.
Миссия выполнена.
P.S. Как российская разведка сеяла "зраду" и "сбивала" власть Майдана. Исследование Стэнфорда.
Буде хоч якась адекватна реакція, якісь дії з боку @rnbo_gov_ua з приводу того,що Печерський суд надав ДБР доступ та дозволив знімати копії зі Стратегічного плану застосування ЗСУ? Ми вимагаємо коментр голови РНБО!
Робіть ретвіт. Бо це вже ні в які ворота не лізе!..
"Был мэром Луганска и партнером Ефремова. Что известно о новом секретаре СНБО Алексее Данилове"
Имеем национальную масштабную дыру в безопасности личных данных. Все документы ФОПов - самый большой и полный каталог личных данных.
Неожиданно выяснилось, что поиск выдает черезpublic.docs.openprocurement.org пакеты тендерных предложений ФОПов с полными копиями их документов - счетами ФОП, номером мобильного телефона подключенного к Привату, номера счетов, ИД кодами, паспортами. Полный набор данных. С точки зрения хранения персональных данных это плохо.
... и похоже что это вы можете увидеть по многим площадкам - вот пример активного сервиса Закупок на площадке Prom.ua.
Далее стало ясно, что имеем национальную масштабную дыру в безопасности наших личных данных - все поданные документы ФОПов по всем закупками доступным в интернете - самый большой и полный каталог личных данных. С точки зрения мошенников, у них есть все - пример печати, пример подписи, наличие качественно отсканированных документов, реквизиты счетов.
Совершенно неприемлемо что пакеты документов людей лежат открыто. Очень высокие риски с точки зрения мошенников.
Относительно недавно сотни людей уже лишились большого количества денег на счетах банков - мошенники пользовались реквизитами и дырами в мобильных операторах, перевыпускали карты и забирали все деньги со счетов предпринимателей. Я думаю что специалисты банков ПриватБанк и Альфа-Банк Україна могут дать свои рекомендации о недопустимости публикации такого количества реквизитов в сети.
Мне очень хочется спросить у Max Nefyodov (одного из отцов основателей этого подхода) насколько хорошо что такой набор личных документов висит в сети. Я считаю что важно внести небольшое, но важно изменение - поставить разделение доступа на исключительно личные конфиденциальные документы. Нам не светит ЕС и GDPR при таком подходе ИМХО. Паспорта физических лиц не должны распространятся государством просто так.
И после того, как глава Служби безпеки України Иван Баканов считает, что SIM-карты в Украине нужно продавать по паспорту, - то решение уже есть - полные наборы документов под симки уже готовы!
P.S. Позиция CEO Prozorro - Василия Задворного: Так выше ж написано. Суть Прозорро - показывать все. Не нравятся условия ТД - обжалуй.
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Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.
Про це йдеться на сторінці партії "Європейська солідарність" у Facebook.
Рівень мінімальної заробітної плати у порівнянні з бюджетом поданим на перше читання не змінився.
З 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме 4723 гривні. Мінімальна зарплата зросте на 550 грн, або на 13%.
Як відомо, за три роки з 2017 по 2019 рік мінімальна заробітна плата зросла на 2573 грн.
Прожитковий мінімум у порівнянні з бюджетом поданим на 1 читання не змінився.
У І півріччі 2020 року Уряд взагалі не планує переглядати прожитковий мінімум. З 1 січня 2020 року і до 1 липня 2020 року прожитковий мінімум збережено на рівні грудня 2019 року - 2102 гривні (для працездатних осіб), 1638 гривень (для осіб, які втратили працездатність), 1779 грн (для дітей віком до 6 років), 2218 гривень (дітей віком від 6 до 18 років). Тобто всі соціальні виплати, які прив'язані до параметрів прожиткового мінімуму будуть заморожені.
Підвищувати пенсії та здійснювати передбачену законом індексацію Уряд в І півріччі 2020 року не збирається.
Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що формує мінімальну пенсію зросте у 2020 році на 8% лише починаючи з липня 2020 року (до 1769 грн).
Громадян чекає зменшення субсидій.
Уряд у порівнянні з проєктом поданим на 1 читання додатково зменшив обсяг видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 58.8 млн грн.
Прийнятий слугами Кремля Державний бюджет на 2020 рік не передбачає виконання жодної з передвиборчих обіцянок Зеленського та його партії "Слуга народу",
Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка.
"Жоден регіон України не може похвалитися, що Держбюджет-2020 буде поштовхом для розвитку. Я визначив цей бюджет як невиконаних передвиборчих обіцянок. Адже все, що обіцяв Зеленський і політсила "Слуга народу" перед виборами - нічого цього не знайдеш у цьому бюджеті. І це є велика катастрофа. На жаль, ми, народ України, відчуваємо себе обдуреними", - сказав нардеп.