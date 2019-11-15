 Рада сьогодні заслухає Скалецьку, розгляне питання перезапуску ДБР і держмонополії на виробництво спирту

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очікується, що на Годині запитань до уряду з доповіддю виступить міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Народні депутати матимуть змогу поставити їй запитання.

Крім того, у п'ятницю заплановано розгляд проєкту постанови №2394 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Пропонується обрати народного депутата від фракції "Голос" Лесю Василенко членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, звільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань бюджету. Також пропонується обрати позафракційного депутата Руслана Требушкіна членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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На порядку денному також проєкт постанови №2324 "Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". Проєктом пропонується увільнити від обов’язків членів ТСК народних депутатів Святослава Юраша та Юлію Яцик (фракція "Слуга народу"). Водночас, проєкт пропонує обрати до складу ТСК народного депутата від "Слуги народу" Владлена Неклюдова та члена фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар’єва. Іншим проєктом постанови №2434 пропонується увільнити члена фракції "Слуга народу" Олександра Качуру від обов’язків члена ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.

Також у першому читанні передбачено розгляд президентського законопроєкту №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.

У першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №1209 і №1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Депутати також мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України". Він передбачає порядок проведення слідчих над народними депутатами після скасування недоторканності.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2116 про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР та №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".

Також у другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0897 про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, №0898 "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також №0942 про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні та №0945 щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

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На порядку денному в п’ятницю - три проєкти постанов №2197, №2401 і №2421 "Про визначення представника Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції та №0887 щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх та посилення відповідальності за такі злочини.

Крім того, парламентарії планують ухвалити рішення щодо законопроєкту №1233 стосовно усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України.

До розгляду в першому читанні запропоновано законопроєкти №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", №1197 - щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій, №2317 - щодо покращення адміністрування акцизного податку, №2275 - щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.