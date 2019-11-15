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 Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Рівненській області розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів Української повстанської армії (УПА).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у четвер, 14 листопада повідомила пресслужба Рівненської ОДА у Facebook.

"Розкопали братську могилу воїнів УПА. У 80-х роках це місце закатали в асфальт і наказали не згадувати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Володимирецькій РДА, розкопки велися за три метри від адміністративного приміщення Рафалівського кар'єра.

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 01

"За три метри від адміністративного приміщення Рафалівського кар’єру археологи розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів УПА. Вони загинули у часи Другої світової війни. Знайшли 14 останків у трунах або ящиках. Два ящики містять два та три скелети в одному. Ховали їх, найімовірніше, у 5 етапів, адже рештки лежать не на одній глибині. Голови усі побиті, а один череп виявився із кулею в голові. Знайшли також православний хрестик, дві обручки, гребінець та ґудзики", - йдеться в повідомленні Володимирецької районної державної адміністрації в Facebook .

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 02
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 03
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 04
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 05
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 06
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 07
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 08
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 09
Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 10
Фото: Володимирецька РГА/Facebook

Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159826
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять і шана загиблим за волю України воїнам
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Вбивці відомі. СБУ надало громадськості особові справи енкаведистів. І тепер діти та онуки цих мразот скавчать "закройтє доступ, такніможна".
 показати весь коментар
 
а потів вночі викрадали тіла і потайки хоронили. Гнати кацапську падаль з України сраною мітлою і щоб духу не було, а прихвостням їхнім створити "охеренні умови для переїзду" Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1233
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Вічна пам'ять і шана загиблим за волю України воїнам
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Прийшов час відплатити ворогу за всі військові злочини, які були вчинені на території України з початку 20 століття! Має бути створений окремий слідчий департамент ГПУ, який буде займатись розслідуванням злочинів окупаційних влад на території України до 1991 року! Винні мають бути названі і покарані!
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Бабуся моя розповідала, як після боїв загиблих вояків УПА клали під парканом, а родичі навіть не могли підійти, бо енкаведисти дивились на реакцію людей, і хапали всіх, хто підходив. А бої точились там до початку 50-хх.
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Ні, у Вас хибна інформація. Воїни УПА не видавались союзниками. Видавались "казакі данскія", роа (для мене це імперці-рашисти, просто вони проти комуністів), видавались злочинці з Дірлевангера.
А УПА продовжували воювати. Проте на початок 50-хх багато хто здався по амністії, багатьох відправили у Гулаг із забороною повертатись у рідні краї після звільнення.
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Дальний Восток, Сахалин.. Много мест, где воинов УПА сослали без права возвращения.
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Був організований рейд-перехід через Чехословаччину по горах в американську зону окупації щоб донести світу що Україна продовжує боротись

http://sichovyk.com.ua/istorichna-slava/600-yak-svit-diznavsya-pro-upa
Після поразки першої фази боротьби УПА (1942-1945 рр.), керівництво ОУН поставило завдання проінформувати держави Західної Європи та США про збройну боротьбу українців, перейшовши, перш за все, в окуповану союзниками Західну Німеччину. Для того, щоб дістатися німецької території, слід було перейти польський або чехословацький кордони. Рейди УПА на Чехословаччину почалися влітку 1945 р. Перший, який тривав з літа до осені 1945 р., був більше розвідувальний. Командування УПА ставило своїми відділами 4 завдання: спростувати наклепи на український національно-визвольний рух, викрити імперську суть політики СССР; змалювати небезпеку для чеського та словацького народів з боку московського імперіалізму; закласти основи спільної антисовєцької боротьби народів Центральної i Східної Європи. При цьому необхідно зазначити, що повстанцям наказувалося: «Зачіпних боїв абсолютно не вести. Коли на нас нападатимуть, тоді боронитися, маневрувати, прориватися, чи відв'язуватися й зникати. Коли наступатимуть чехи та словаки, тоді, старатися посланцем, окликами, білою хоругвою чи іншим способом дати їм зрозуміння i вияснити, що ми маємо супроти них зовсім приятельські наміри. Коли наступатиму більшовики - бити силою всієї зброї i скоро відв'язуватися та зникати. Коли б наступали разом, тоді до чехів та словаків зайняти становище, як сказано вище - роз'єднати з більшовиками. Засадничо збройних сутичок уникати: маневрувати i відв'язуватися - але ніколи панічно не втікати». Для пропаганди ця держава була вибрана не випадково. По-перше, в ній діяла на той момент багатопартійна система. По-друге, в історії України ХХ ст. Чехословаччина ставилася до українців найбільш ліберально (коли частина українських земель опинилася в складі цієї держави по завершенню Першої світової війни).

Перший рейд УПА був відзначений у місцевій пресі, яка, хоч і назвала повстанців бандитами, однак відзначала, що вони не чинять злочини і не воюють з армією. Крім того, повстанці почали налагоджувати контакти з місцевими антикомуністичними організаціями, зокрема словацькими націоналістами, які домагалися створення власної суверенної держави. Обговорювалася тактика спільної боротьби словаків і УПА проти СССР (аналогічні переговори велися з польською армією "Вольносць і Незавіслосьць" - на Закерзонні. Обидві армії навіть спільно виступили в кількох акціях проти НКВД, але потім ВіН відмовилася від співпраці). Та про ці контакти дізналися в СССР. Почалося співробітництво між Соєвцькою та Чехословацькою армією, а пізніше і Військом Польським. 1 січня 1946 р. підписано "Договір про взаємний перехід державних кордонів прикордонними військами СССР та чехословацькими прикордонними військами з метою переслідування i лiквiдацiї переходячих банд i про взаємну співпрацю, пов'язану з цим". Як наслідок, у квітні 1946 р. командування УПА надсилає лист президенту Чехословаччини Бенешу, в якому викладає сутність своєї боротьби. У відповідь проти бійців УПА (їх відправилося в рейд за різними даними від 500 до 900 чол.) було кинуто 17 батальйонів чехословацької армії - 11 тис. 200 бійців з танками та авіацією.

Другий рейд УПА на Чехословаччину розпочався 25 травня 1947 р. Одночасно рушили 6 "сотень", які буквально одразу потрапили в оточення польських військ. Повстанці зазнали значних втрат (їх чисельність зменшилась на половину), проте їм вдалося перейти на територію Чехословаччини, здебільшого завдяки тому, що "союзники" узгодили директиви спільної боротьби з УПА лише в кінці червня 1947 р. На Чехословацькій території до 277 бійців УПА долучилися групи цивільної сітки ОУН та рештки розбитих на Закерзоннi "сотень", чисельність яких не визначена. Проти них виставили 6 тис. солдатів, 5 тис. 600 бійців служби безпеки та понад 3,5 тис. колишніх партизан. Майже всі бійці УПА були знищені, лише близько 100 перебралися на Захід. Третє завдання договору фактично теж було виконане. Після вбивства у 1950 р. Романа Шухевича повстання було фактично придушене: до середини 1950-х рр. лише іноді здійснювалися диверсії з боку залишків УПА.
Але закордонні рейди УПА і, власне, підписання "Договору...", мало й позитивні для повстанців наслідки. Полягають вони в прориві інформаційної блокади. Наприклад, 20 серпня 1947 р. у шведській газеті "Der Bund" з'являється велика стаття, присвячена УПА: «Майже 3 місяці чеські i словацькі органи безпеки, підкріплені військовими силами, проводять на сільських теренах i в лісистих горах Словаччини регулярну малу війну проти українських повстанців, що продираються з Польщі в південному i південно-західному напрямі...». А от що писала французька "Le Figaro" 30 серпня того ж року: «Останні повідомлення різних агенцій донесли, що українські партизани прибули у Словаччину та вели там бої з регулярним військом. Це є рештки Української Повстанської Армії, яка боролася проти Вермахту без жодних зв'язків з радянськими партизанами, та була переслідувана Червоною Армією від 1944 р.».
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"Дурний ти, та ще й срать не просишся..." . Які "американці" в Польщі, після війни?!!! Невже важко відкрить у "пошуковику" "УПА. 1945-50-й. відхід з України на Захід"?... Вони йшли, в основному, через Словаччину, Чехію, до кордону з американською зоною окупації Німеччини. І лише там здавалися американцям!...Заодно "УПА. Нюрнбержський процес"? Союзники НЕ ВИДАВАЛИ бійців УПА СРСР! Видавали "мельниківців", "власовців", як "посібників фашизму... А вони, до УПА, ніякого стосунку, не мали... УПА там, на процесі, була визнана "національно-визвольним рухом", і під формулювання "коллабораціоналізм", не підпадала, як Руденко, не "тужився"...
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а потів вночі викрадали тіла і потайки хоронили. Гнати кацапську падаль з України сраною мітлою і щоб духу не було, а прихвостням їхнім створити "охеренні умови для переїзду" Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1233
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У нас почти все скверы послевоенные на кладбищах стоят.
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Мариуполь. Сквер у Драмтеатра. Бывшее немецкое кладбище. Слава Богу, что в прошлом году сделали эксгумацию. Немцы заплатили, и по новому фонтану поедатель шаурмы, который в "42 не лох" бегал. Еще при союзе, строили детский парк в Приморском районе. Нашли венгерское кладбище. Парк построили.
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В Корсунь-Шевченковском, между берегом Роси, и дворцом Потоцкого (теперь музей Корсунь-Шевченковской битвы), был большой пустырь, в который превратили древний придворцовый парк. В войну немцы там кладбище организовали - хоронили умерших в госпитале солдат... Так ещё в 80-е там, под кустами одичавшей сирени, черепа находили...
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Мы в детском парке в 80-х черепа и позвонки находили. Ужас.
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Вбивці відомі. СБУ надало громадськості особові справи енкаведистів. І тепер діти та онуки цих мразот скавчать "закройтє доступ, такніможна".
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Один из них - папанька квартальных Шефиров.
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Ні. Вони відомі, шифер там щось розповідав, та ще деякі "советники" діючого. Їх треба притягувати до кримінальної відповідальності, навіть посмертно, щоб їх нащадки знали. Щоб інші вороги України знали, що уникнути відповідальності не доведеться навіть після великого розриву в часі.
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нащадки вбивць нквс зараз на хрещатиках живуть
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Крестик надо бы вернуть покойнику при перезахоронении.
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Все, кто хочет вернуться в "советы", может занять место в котловане!
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Це так "браття" тут хазяйнували. І ті кати зараз, як ветерани другої світової війни ще й отримують великі пенсії і надбавки за свою роботу. Лікуються безкоштовно в шпиталях для ветеранів. Ось воно обличчя московитів. Всі могили наших патріотів, церкви, пам*ятки вони закатували під асфальт, на тих місйях будувати свинарники, коровники, розвівнювали тракторами і ставили свої пам*ятники нашим катам жукову, катерині другій, вовке сіфілітику, петровським та іншим катам. А наша нова влада вигнала Вятровича з посади керівника інститута пам*яті, щоб цього не знали і надалі прославляли катів.
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твари комуняцкие и наследники их такие же мерзкие, рашистские твари..., выжили сволочи во все времена и потомство дали..., а мы потом удивляемся, откуда у нас так много ватных на всю голову...
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****, руЦкий мир!!...

'Життя не має ціни, а Воля дорожча за життя!'
Слава Україні!
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Це ті захисники нашої нації і нашої незалежності до якої ми йдемо ще тільки сьогодні. А між нами є діти і внуки тих, чії діди вбивали наше майбутнє і вони ще навязують свою думку і обвизають нас радикалами і бандеровцями. Недобиті власовці і фашисти.
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______________Зродились ми великої години_____________
_________________ГИМН ОУН -УПА __________________

Зродились ми великої години,з пожеж війни і з полум'я вогнів.
Плекав нас біль по втраті України,кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт
Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - не сміє брат на брата йти у бій.
Під червоно - чорним прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину - нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава - вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
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