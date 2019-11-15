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 Політика України
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 Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує введення цивілізованого ринку землі в Україні. Але той документ, який був проголосований у першому читанні в середу, не має нічого спільного із законом про ринок землі.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" була, є і буде за цивілізований ринок землі. Але ми завжди читаємо те, що голосується. І те, що голосувалося вчора, законом про ринок землі назвати не можна. Саме тому до другого читання ми будемо дуже ретельно готувати серйозні поправки. Для того, щоб виправити фундаментальні недоліки в цьому законі", – повідомив Артур Герасимов.

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"Перше – це концентрація землі в одних руках. Двісті тисяч гектарів – в одні руки! Наприклад, Яворівський район Львівської області – площа 155 тисяч гектарів. Решетилівський район Полтавської області – 100 тисяч гектарів. Овідіопольський район Одеської області – 80 тисяч гектарів. А ви пропонуєте 200 тисяч гектарів в одні руки. Тобто закон не для українців, а для олігархів", – наголосив Герасимов.

"Друге питання. Чому не встановлена мінімальна ціна? Наша вимога, щоб мінімальна ціна була не менше 50-75 тисяч гривень за гектар залежно від типу землі", – зазначив співголова фракції.

"І третій момент. Ретельна перевірка коштів за які купується земля. Адже запобіжників, що це куплять росіяни, наразі немає", – застеріг Артур Герасимов.

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Він повідомив, що "Європейська Солідарність" озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, однак монобільшість їх не врахувала. "На одному з перших засідань профільного комітету було сказано, що перед тим як буде прийматися цей закон, буде його широке обговорення і пройдуть парламентські слухання. Тепер ці парламентські слухання будуть після ухвалення закону. Треба було спочатку провести ці слухання, і тільки після того виходити на голосування", – наголосив Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159825
 
   
 Топ коментарі
 
Ну разве что пара-тройка. У них же основная часть "я_не_интересуюсь_палитикой", а вторая по массовости управляемые "Г+Г" зомби.
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Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5780

В кабмине поддержали идею компании Коломойского о пересмотре в сторону увеличения ставок акциза на сжиженный газ. ПАО "Укртатнафта" считает что акциз на автогаз слишком маленький.
Кабмин поддерживает Игорь Валерьевича в этом вопросе. Лохи должны платить.
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Дерибанщики их примут?
Какая наивность...
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Как минимум, кто-то из зебов это услышит, потому, что нельзя быть до такой степени дебилом, даже если делать вид, что их не надули...
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Ну разве что пара-тройка. У них же основная часть "я_не_интересуюсь_палитикой", а вторая по массовости управляемые "Г+Г" зомби.
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А что мешало эти поправки сделать до принятия закона в первом чтении? И что заставило власть списать этот закон с законов нищих держав, а не взять опыт у цивилизованных успешных стран? Служение криминальному олигархату этому причина? Слуг народа нужно торжественно переименовать в слуг криминального олигархата. Они не хотят в ЕС, они не хотят в цивилизованный правовой мир, они служат преступности и агрессору. А Зеленский персонально уже давно сделал себе тюремный срок вместе с его дружком Коломойским.
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А знаете, что будет в итоге и как нас разведут на самом деле?
Да, не будет этого объема в одни руки по 200 тысяч.
Они якобы отступят, а будет 100, или даже 50 тысяч.
Кстати, этого тоже нет в европейских странах, но именно это нам подсунут, как уступку, хотя именно это и было их главной целью понимающей, что будет бойня за такие аферы!
Это и есть отработанная схема аферистов.
В начале запугать, ошарашить, а потом якобы отойти, но именно отходная позиция и была желаемой целью!
Вот вам НЕ ЛОХИ, схема от НЕ ЛОХА!
А вы грызитесь дальше, удаляясь из друзей, превращаясь во врагов друг, друга! Константин Гринчук
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Да, тактика наперсточников. Бандит Коломойский их куратор по разводу лохов.
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Там где Артур Пирожков -хаос и вранье. Какую минимальную цену хотят установить? А если я подарить хочу? И Артур забыл на кого он работает. Подсказываю - на олигарха Порошенко. Получается бунт на корабле?
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Не бунт - аид-потрох за распродажу украинской земли был, есть и будет. Но быдлу мову, шо рот не открывали.
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Не пойму почему это украинцы должны покупать свою же землю у какого то мифического « государства»? Мы живём на этой земле, наши старики пахали на ней Шо лошади,защищали её, а теперь какие то иноверцы залезшие во власть за счёт ****@лава украинского народа сказали « Мы вам продаём вашу же землю». Не так не пойдёт. По-моему пора уже начинать этих потомков шинкарей и « купи- продай» трогать за их длинные хитрые носы.
Вася Обломов
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Потрохососы, если бы потрошиная гнида получила второй срок она бы тоже открыла распродажу украинской земли. Эти поправки от герасимова это подтверждают стопудов. Потрох не против рынка - потрошиная гнида за! Нами правит быдло-элита олигархата, а у неё нет украиского интереса - вообще.
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Зебил,сейчас президентом избранный вами Зеленский,и не надо рассказывать что сделал бы порох на посту президента.Жрите теперь и не обляпайтесь,и не пытайтесь оправдать свою подлость и тупость.
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Во-первых - я не зебил и им никогда не был, а вот ты протрохосос был, есть и будешь. А во-вторых - мы, голосовавшие за зё, прекрасно понимали какой ненасытной гнидой станет на второй срок ваша потрошиная гнида, поэтому попробовали изменить страну. Не вышло, но мы попробовали, а вы как сосали у гниды так и сосёте.
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Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5780

В кабмине поддержали идею компании Коломойского о пересмотре в сторону увеличения ставок акциза на сжиженный газ. ПАО "Укртатнафта" считает что акциз на автогаз слишком маленький.
Кабмин поддерживает Игорь Валерьевича в этом вопросе. Лохи должны платить.
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Честно говоря, смотрю я на всю эту Зеленую куету, и понимаю, что нам показали далеко не все эпизоды сериала "Слуга Народа" - там многие эпизоды просто вырезали. Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 353
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Сначала они заложили в закон риски, а теперь может их снимут!..
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Хочу рассказать тем наивным,кто надеется продать свой земельный пай подороже, как происходила продажа земли в Курской области рф.Земля там уже продана пять лет назад,никакого роста производства продукции это не принесло,села стали вымирать ещё быстрее,так как работы там практически не осталось,кроме бюджетной сферы.Приезжают в село на несколько дней пару-тройка мощных тракторов с сельхозорудиями,быстро пашут-сеют,приезжают опрыскиватели ,обрабатывают посевы,потом также приезжают мощные комбайны и убирают урожай.Местные им и на хрен не нужны.Так вот,в село,где живут мои знакомые приехали люди Семиноженка,да-да,того самого,у него крупный аграрный бизнес на Курщине,предложили по 800$ за гектар,всего около 2300$ за пай,и пять лет пообещали давать зерно ,как и раньше.Большинство сразу согласилось,получили деньги и практически сразу их потратили кто на что.Меньшинство,около сорока человек,отказались продавать.Их землю сразу вывели отдельным массивом и бросили необработанной.Через два года эти отказавшиеся получили повестки на суд от налоговой,за неуплату налога за землю из штрафными санкциями за просрочку, и от земотдела,за неэффективное использование земли.Суммы набежали что-то около пятнадцати тысяч ихних тугриков за гектар.Селяне заявили,что таких денег у них нет и не будет.В ответ судья дал им визитку управляющего агрофирмы Семиноженко,который,добрая душа,согласился выкупить землю по те же 800$ за гектар.Селяне продали,заплатили штрафы и крепко прослезились.Так вот,если кто наивный думает,что у нас пришедшая к власти шайка сделает лучше,то он жестоко ошибается.
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Ваш рассказ подтверждается другими. Но что в этих событиях не нормального? Старики и пьяницы не обрабатывали землю и понесли фин.потери. И думали, что рост с/х производства произойдет сам по себе без них. Да ещё в коррумпированной стране...
Собственность на землю - необходимое, но недостаточное условие для прогресса
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Дело в том,что есть концентрация сельхозпроизводства,при которой большинство из живущих и работающих на земле становятся лишними и происходит вымирание сел и исчезновение этнической самобытности,так сказать души народа,и есть хозяйствование на земле,с созданием рабочих мест,улучшением инфраструктуры ,поддержкой социальной сферы сел.У нас ,похоже,выбрали первое и малые и средние сельхозпредприятия планируется уничтожить.Ограбить при продаже земли стариков,всю жизнь на ней проработавших,это по меньшей мере подло.
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Знаю я ваши "поправки". Во втором чтении вы хотите добавить электронный кабинет для покупки земли. Любой желающий может купить свободный участок, не вставая с дивана.
Теперь ситуация. Фермер, взял в аренду паи у селян, нагреб кредитов по родичам и обрабатывает ее. Думаете он сидит за компом постоянно? Даже если и сидит. Он сможет соревноваться с корпорацией?! Нет конечно.
И крупный агрохолдинг. Через этот кабинет покупает эту же землю. Фермер разорен. Селяне получили разово деньги, которые в 10 раз меньше, чем в той же Польше. Все. Ось і доїздились. Все свободны! Вот такой нам приготовил Закон о земле Зеленский!
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"Цивилизованный" это чтоб барыге хоть что-то досталось?
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Насмешил, надо было работать, когда во власти были. Кто вас слушать будет.
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Повторюсь - он идиот.
Если закон ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ - как в него можно вносить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ правки?
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