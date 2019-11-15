 Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Європейська Солідарність" була, є і буде за цивілізований ринок землі. Але ми завжди читаємо те, що голосується. І те, що голосувалося вчора, законом про ринок землі назвати не можна. Саме тому до другого читання ми будемо дуже ретельно готувати серйозні поправки. Для того, щоб виправити фундаментальні недоліки в цьому законі", – повідомив Артур Герасимов.
"Перше – це концентрація землі в одних руках. Двісті тисяч гектарів – в одні руки! Наприклад, Яворівський район Львівської області – площа 155 тисяч гектарів. Решетилівський район Полтавської області – 100 тисяч гектарів. Овідіопольський район Одеської області – 80 тисяч гектарів. А ви пропонуєте 200 тисяч гектарів в одні руки. Тобто закон не для українців, а для олігархів", – наголосив Герасимов.
"Друге питання. Чому не встановлена мінімальна ціна? Наша вимога, щоб мінімальна ціна була не менше 50-75 тисяч гривень за гектар залежно від типу землі", – зазначив співголова фракції.
"І третій момент. Ретельна перевірка коштів за які купується земля. Адже запобіжників, що це куплять росіяни, наразі немає", – застеріг Артур Герасимов.
Він повідомив, що "Європейська Солідарність" озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, однак монобільшість їх не врахувала. "На одному з перших засідань профільного комітету було сказано, що перед тим як буде прийматися цей закон, буде його широке обговорення і пройдуть парламентські слухання. Тепер ці парламентські слухання будуть після ухвалення закону. Треба було спочатку провести ці слухання, і тільки після того виходити на голосування", – наголосив Артур Герасимов.
Какая наивность...
Да, не будет этого объема в одни руки по 200 тысяч.
Они якобы отступят, а будет 100, или даже 50 тысяч.
Кстати, этого тоже нет в европейских странах, но именно это нам подсунут, как уступку, хотя именно это и было их главной целью понимающей, что будет бойня за такие аферы!
Это и есть отработанная схема аферистов.
В начале запугать, ошарашить, а потом якобы отойти, но именно отходная позиция и была желаемой целью!
Вот вам НЕ ЛОХИ, схема от НЕ ЛОХА!
А вы грызитесь дальше, удаляясь из друзей, превращаясь во врагов друг, друга! Константин Гринчук
Вася Обломов
В кабмине поддержали идею компании Коломойского о пересмотре в сторону увеличения ставок акциза на сжиженный газ. ПАО "Укртатнафта" считает что акциз на автогаз слишком маленький.
Кабмин поддерживает Игорь Валерьевича в этом вопросе. Лохи должны платить.
Собственность на землю - необходимое, но недостаточное условие для прогресса
Теперь ситуация. Фермер, взял в аренду паи у селян, нагреб кредитов по родичам и обрабатывает ее. Думаете он сидит за компом постоянно? Даже если и сидит. Он сможет соревноваться с корпорацией?! Нет конечно.
И крупный агрохолдинг. Через этот кабинет покупает эту же землю. Фермер разорен. Селяне получили разово деньги, которые в 10 раз меньше, чем в той же Польше. Все. Ось і доїздились. Все свободны! Вот такой нам приготовил Закон о земле Зеленский!
Если закон ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ - как в него можно вносить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ правки?